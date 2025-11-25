Права человека и бизнес, как мухи и котлеты

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу комплекса зенитных ракет стоимостью 4,67 млрд долларов правительству Египта. Американская щедрость объясняется предельно просто – египетская армия между США и Китаем все чаще выбирает Пекин. Египет, тот самый «столп стабильности», десятилетиями выстраивавший отношения с Пентагоном по схеме «ваши враги — наши враги», недавно устроил в небе над Синаем не просто учения, а настоящий геополитический балет. В воздух поднялись не только верные российские МиГ-29, но и китайские истребители J-10C, самолеты ДРЛО KJ-500 и заправщики YU-20. Египетские военные решили ни в чем себе не отказывать - и выдали американским наблюдателям и аналитикам картинку, от которой у них начал нервно дергаться глаз. Это — не случайность. Это — холодный, выверенный до сантиметра сигнал, который Каир отправляет в Белый дом. Сигнал, что эпоха, когда Вашингтон мог, не церемонясь, диктовать условия своему «верному союзнику», закончилась. Одновременное одобрение поставок американских NASAMS на $4.7 миллиарда и эти совместные с Пекином манёвры «Орлы цивилизации» — два акта одного спектакля под названием «Диверсификация по-египетски». Каир в открытую говорит Вашингтону: да, ваши деньги и техника нам по-прежнему интересны. Но в случае чего – мы знаем к кому обратиться за альтернативным вариантом.

Да, египетским военным, как и правящим ныне в стране элитам, которые в большинстве своем выходцы из армейских кругов - такое вот совпадение, сложившееся исторически – очень нравится наследие соглашения в Кэмп-Дэвиде 1979 года, результатом которого стало подписание мирного договора с Израилем. Но – только в той его части, где говорится о ежегодных субсидиях Каиру на нужды обороны. Сегодня это 1,5 миллиарда долларов в год, цент к центу. Казалось бы – получая такие деньги живи да радуйся. Но вот радоваться-то как раз и не дают. Причем – сами американцы. Раньше, еще начиная с Рональда Рейгана ведь как было: дали денег, и живите как знаете, главное – лояльность Америке демонстрируйте. Но с приходом в Белый дом демократов и их засильем в Конгрессе все изменилось. С Каира начали спрашивать. Причем за вещи, египетскому истеблишменту, особенно тем, кто под погонами, совершенно непонятные. То за права человека, то за свободу прессы, то еще за какую-то подобную для политического ландшафта Египта экзотику. Так мало того, что непонятное требуют, так под этим предлогом то оружейные поставки блокируют, то сделки замораживают, то подряды отменяют. А у египетских политиков и военных родственники есть, жены, дети и обширная клиентела. И все к хорошей жизни и обильному питанию приученные. И как тут жить, спрашивается?