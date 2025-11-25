Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран

Парламентские выборы в Ираке формально определили расстановку сил. Но настоящая битва за кресло премьера только начинается - в лабиринтах неформальных договоренностей и закулисных сделок. Мухаммед Шиа аль-Судани, как опытный водитель на багдадской улице, пытается объехать все политические пробки. Но сможет ли он доехать до второго срока, когда его главные конкуренты — его же номинальные союзники по шиитскому альянсу? Формально у аль-Судани есть все основания торжествовать и строить далеко идущие планы: его коалиция «Строительство и развитие» финишировала первой, заручившись поддержкой 46 депутатов. В иной политической системе, возможно, так все бы и было, но только не в Багдаде, где эта цифра далеко не «мандат победителя», а лишь пропуск для участия в главной игре. В той, в которой правила пишутся не в парламентском регламенте, а в кулуарах шиитских партий, где каждый другому лидеру друг, товарищ и скорпион. Совсем как у их старших братьев в политикуме Ирана.

Для единоличного формирования правительства блоку аль-Судани нужно 165 голосов, то есть 119 к уже имеющимся. Правда, у шиитской коалиции «Координационная структура», которая вроде как у иракского премьера в союзниках, в общей сложности 148 мест в новоизбранном парламенте. А где 48, там и до 165 недалеко. Но, напомню, речь идет об Ираке, где обычные правила арифметики просто не работают, и даже 2+2 дает не 4, а ту цифру, которая местному истеблишменту нужна, желаема и выгодна. Так что собирать из 148, а уж тем более из 46 заветное число 165 – сродни тому, как собирать кубик Рубика в полной темноте. Вы не видите цветов, а только слышите щелканье механизма. Где каждый поворот — это уступка, каждое движение — риск все развалить. Место в иракской политике – это не результат народного волеизъявления, а итог политического лицедейства с теми, кого называешь союзниками, торга портфелями, раздачей обещаний и конкретными уступками что во внутренней, что во внешней политике Ирака. В шиитском альянсе «Координационная структура» сидят и прагматик аль-Судани, и прозападный технократ, и радикал, присягнувший на верность Тегерану. Их объединяет только конфессиональная принадлежность. Но на этом общность заканчивается. Один хочет привлечь иностранные инвестиции, другой — изгнать «американских оккупантов». Третий – сделать Ирак надежной частью иранского проекта «Шиитская ось сопротивления», изрядно за последнее время потрепанного и ощипанного, но живущего истово фанатичной мечтой о будущем реванше. Экс-премьер и однопартиец по «Координационной структуре» Нури аль-Малики, чей блок получил на нынешних выборах 29 мест, для аль-Судани не соратник, а главный соперник в борьбе за пост премьера. Как говорится, «с товарищами по партии и враги не нужны». Голоса его блока критически важны для нового/старого кандидата в иракские премьеры, но Малики их ему отдаст только в обмен на безоговорочную капитуляцию аль-Судани, полное принятие им финансовых и политических условий, которых у Малики написан уже не один лист мелким почерком. Или будет до бесконечности саботировать кандидатуру как самого действующего премьера, так и любых его инициатив.