Не Азербайджан, не Турция… а Болгария

Правящее большинство парламента Болгарии, обсуждая проект государственного бюджета, указало на финансовый ресурс, который, по мнению депутатов, может быть использован для выкупа болгарских активов российской компании «Лукойл».
Происходит все это в момент, когда сама компания, ведущая переговоры о продаже собственности, неоднократно просила болгарскую сторону не вмешиваться в процесс до тех пор, пока она не получит отсрочку от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
В парламенте уверены, что Болгария способна самостоятельно приобрести активы «Лукойла», используя для проведения сделки «Болгарский банк развития». На фоне этих дискуссий «Лукойл» опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что оставляет за собой право в судебном порядке защищать свои законные интересы в случае их нарушения.
14 ноября в Болгарии вступил в силу закон о введении внешнего управления на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе региона — «Лукойл-Нефтохим Бургас», а также в компании «Лукойл-Болгария» и других структурах российского холдинга. И уже 17 ноября все оперативные полномочия перешли к управляющему, назначенному государством.
Руководство «Лукойл» выразило надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с законодательством, обеспечит бесперебойную работу объектов, стабильное снабжение болгарского рынка топливом, выполнение налоговых обязательств и сохранение на предприятии высоких социальных стандартов. В том же заявлении российская компания подчеркнула, что деятельность управляющего не должна препятствовать подготовке и проведению сделки по продаже завода, сети из 220 автозаправочных станций и других активов.
Решение продать свои зарубежные активы «Лукойл» принял после того, как США ввели против компании санкции, а Министерство финансов Соединенных Штатов выдало лицензию, разрешающую осуществлять сделки по продаже международного бизнеса компании до 13 декабря 2025 года. Несмотря на это, большинство в парламенте Болгарии обратилось к правительству с предложением создать финансовые условия для того, чтобы государство могло само выкупить активы, которые парламентарии считают «стратегическими» и «экономически привлекательными».
Обсуждаемая сумма государственных гарантий достигает 5,8 миллиарда евро. Попутно депутаты предложили задействовать нормы статьи 27 закона Болгарии об административном регулировании деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, что позволит государству в случае необходимости приобрести акции или доли в капитале соответствующих предприятий.
Как ожидается, эти предложения будут рассмотрены до конца ноября 2025 года. Если парламент их утвердит, в госбюджете появятся гарантии и механизмы финансирования сделки через «Болгарский народный банк» для приобретения активов или долей в капитале болгарских подразделений «Лукойла».
По словам источника haqqin.az, сам факт назначения внешнего управляющего свидетельствует о намерении Болгарии выкупить активы компании. Не исключено, что правительство может приобрести их с последующей перепродажей стратегическому инвестору по более высокой цене. Именно поэтому парламент Болгарии и обсуждает масштабные гарантии и связанные с ними финансовые инструменты. При этом «Болгарский банк развития» должен выступить структурой, обеспечивающей на выгодных условиях погашение обязательств правительства на внешних рынках, поскольку кредит для выкупа активов будет гарантирован государством.
В то же время не все политические силы в Болгарии поддерживают этот подход. Партии «Възраждане», «Величие», а также ряд энергетических экспертов считают возможную сделку опасным прецедентом, чреватым многомиллиардными исками как от самого «Лукойла», так и от международных компаний, претендующих на покупку активов российского нефтегиганта. Оппоненты также указывают, что поддержание в рабочем состоянии нефтеперерабатывающего завода в Бургасе является проблемой, поскольку Болгария не может обеспечить его нефтью - эта функция полностью лежит на российской компании.
Конституционный суд Болгарии принял к рассмотрению официальное обращение от фракции «Възраждане» и других партий — всего от 51 депутата Народного собрания. Костадин Костадинов, один из известных болгарских политиков, охарактеризовал происходящее как попытку партий ГЕРБ и ДПС «захватить частную собственность». По словам Костадинова, если инициативы этих партий будут приняты, это затронет фундаментальное конституционное право на неприкосновенность частной собственности и из-за неизбежных исков нанесет Болгарии серьезный репутационный и экономический ущерб.
В ответ представители правящей коалиции и их союзники заявляют, что контроль над активами «Лукойла» напрямую связан с национальной безопасностью и устойчивостью болгарского топливного рынка.
Пока продолжаются политические дебаты, иностранных инвесторов, как и прежде, интересуют активы «Лукойла». Среди претендентов на них по-прежнему числится консорциум, объединяющий Государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR и турецкую корпорацию Cengiz, ведущую консультации от имени азербайджанской стороны.
В числе потенциальных покупателей остаются такие мировые энергетические гиганты, как ADNOC, Chevron, ExxonMobil и инвестиционный фонд Carlyle. Все они уже подали заявки в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США на получение лицензий.
Но даже если «Лукойл» определится с покупателем, сделка потребует согласования с Минфином США, поскольку его санкции против «Лукойла» и «Роснефти» усилили требования к контролю над подобными операциями из-за отсутствия прогресса в вооруженном конфликте на территории Украины. Вырученные средства, вероятно, будут заморожены на специальном счете до достижения мира.
Для справки: два года назад активы компании LUKoil International оценивались в 22 миллиарда долларов. Однако при вынужденной и ускоренной продаже итоговая сумма может оказаться существенно ниже. И именно данное обстоятельство делает борьбу за болгарские активы «Лукойла» столь напряженной и политически значимой.