Не Азербайджан, не Турция… а Болгария

Правящее большинство парламента Болгарии, обсуждая проект государственного бюджета, указало на финансовый ресурс, который, по мнению депутатов, может быть использован для выкупа болгарских активов российской компании «Лукойл». Происходит все это в момент, когда сама компания, ведущая переговоры о продаже собственности, неоднократно просила болгарскую сторону не вмешиваться в процесс до тех пор, пока она не получит отсрочку от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В парламенте уверены, что Болгария способна самостоятельно приобрести активы «Лукойла», используя для проведения сделки «Болгарский банк развития». На фоне этих дискуссий «Лукойл» опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что оставляет за собой право в судебном порядке защищать свои законные интересы в случае их нарушения.

14 ноября в Болгарии вступил в силу закон о введении внешнего управления на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе региона — «Лукойл-Нефтохим Бургас», а также в компании «Лукойл-Болгария» и других структурах российского холдинга. И уже 17 ноября все оперативные полномочия перешли к управляющему, назначенному государством. Руководство «Лукойл» выразило надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с законодательством, обеспечит бесперебойную работу объектов, стабильное снабжение болгарского рынка топливом, выполнение налоговых обязательств и сохранение на предприятии высоких социальных стандартов. В том же заявлении российская компания подчеркнула, что деятельность управляющего не должна препятствовать подготовке и проведению сделки по продаже завода, сети из 220 автозаправочных станций и других активов. Решение продать свои зарубежные активы «Лукойл» принял после того, как США ввели против компании санкции, а Министерство финансов Соединенных Штатов выдало лицензию, разрешающую осуществлять сделки по продаже международного бизнеса компании до 13 декабря 2025 года. Несмотря на это, большинство в парламенте Болгарии обратилось к правительству с предложением создать финансовые условия для того, чтобы государство могло само выкупить активы, которые парламентарии считают «стратегическими» и «экономически привлекательными». Обсуждаемая сумма государственных гарантий достигает 5,8 миллиарда евро. Попутно депутаты предложили задействовать нормы статьи 27 закона Болгарии об административном регулировании деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, что позволит государству в случае необходимости приобрести акции или доли в капитале соответствующих предприятий.

Как ожидается, эти предложения будут рассмотрены до конца ноября 2025 года. Если парламент их утвердит, в госбюджете появятся гарантии и механизмы финансирования сделки через «Болгарский народный банк» для приобретения активов или долей в капитале болгарских подразделений «Лукойла». По словам источника haqqin.az, сам факт назначения внешнего управляющего свидетельствует о намерении Болгарии выкупить активы компании. Не исключено, что правительство может приобрести их с последующей перепродажей стратегическому инвестору по более высокой цене. Именно поэтому парламент Болгарии и обсуждает масштабные гарантии и связанные с ними финансовые инструменты. При этом «Болгарский банк развития» должен выступить структурой, обеспечивающей на выгодных условиях погашение обязательств правительства на внешних рынках, поскольку кредит для выкупа активов будет гарантирован государством. В то же время не все политические силы в Болгарии поддерживают этот подход. Партии «Възраждане», «Величие», а также ряд энергетических экспертов считают возможную сделку опасным прецедентом, чреватым многомиллиардными исками как от самого «Лукойла», так и от международных компаний, претендующих на покупку активов российского нефтегиганта. Оппоненты также указывают, что поддержание в рабочем состоянии нефтеперерабатывающего завода в Бургасе является проблемой, поскольку Болгария не может обеспечить его нефтью - эта функция полностью лежит на российской компании. Конституционный суд Болгарии принял к рассмотрению официальное обращение от фракции «Възраждане» и других партий — всего от 51 депутата Народного собрания. Костадин Костадинов, один из известных болгарских политиков, охарактеризовал происходящее как попытку партий ГЕРБ и ДПС «захватить частную собственность». По словам Костадинова, если инициативы этих партий будут приняты, это затронет фундаментальное конституционное право на неприкосновенность частной собственности и из-за неизбежных исков нанесет Болгарии серьезный репутационный и экономический ущерб.