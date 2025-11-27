Израиль бьет по болевым точкам Ирана

Призыв Али Лариджани к прямой конфронтации с Израилем, прозвучавший после ликвидации одного из самых влиятельных командиров «Хезболлы» Хайтама Али Табатабаи, стал первым публичным признаком перехода Ирана от стратегии «управляемого сопротивления» к фазе открытого давления. Реакция Тегерана на точечный удар ЦАХАЛа, нанесенный в южных пригородах Бейрута, отражает радикальное изменение стратегического фона: иранский режим утратил прежнюю уверенность, а его сеть доверенных прокси, созданная за четыре десятилетия, переживает самый глубокий кризис. Табатабаи считался ключевым оперативным звеном «Хезболлы» - командиром элитного подразделения «Радван» и человеком, отвечавшим за расширение и укрепление инфраструктуры группировки в Сирии. Его ликвидация вызвала резкую реакцию в Иране: Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление о том, что «месть за Табатабаи наступит в назначенное время» и что ответ будет «сокрушительным».

Вслед за этим Лариджани, являющийся на данный момент членом Совета по определению целесообразности при верховном лидере Али Хаменеи, опубликовал в социальной сети X пост, в котором заявил, что «мертвые получили желаемое», а Израиль при руководстве Биньямина Нетаньяху «привел ситуацию к тому, что не остается иного пути, кроме прямой конфронтации». Он назвал Израиль «фальшивым образованием» и фактически призвал к переходу к открытому силовому давлению. Однако важнейший контекст заявления Лариджани заключается в другом: внутри самой «Хезболлы» нет консенсуса относительно того, какой именно должна быть реакция. Источник в организации сообщил агентству AFP, что существуют две противоположные позиции: одни требуют немедленного удара по Израилю, тогда как другие настаивают на сдержанности. Руководство «Хезболлы» склоняется к дипломатическому маневру, понимая, что полномасштабное вовлечение Ливана в войну создаст катастрофические последствия. Это первый признак того, что иранская стратегия «многослойного сдерживания», основанная на распределении рисков между Ливаном, Газой, Сирией, Ираком и Йеменом, пала. Утрата командования в Сирии, изоляция остатков ХАМАС, ослабление прокси в Ираке и неконтролируемая радикализация хуситов в Йемене привели к тому, что Иран пытается компенсировать свои стратегические провалы громкими заявлениями.