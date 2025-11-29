В Азербайджане махнули на баранов

USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
поговорим о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор
12:26 3190

Спад в азербайджанском животноводстве приобретает все более очевидный характер, и данные, опубликованные Госкомитетом по статистике, лишь подтверждают глубину этой проблемы.

Согласно ежемесячному отчету структуры, по сравнению с октябрем прошлого года поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось на 50,5 тысячи голов, а мелкого — на 242 тысячи. При этом эксперты допускают, что реальные масштабы снижения могут быть еще значительнее, поскольку официальная статистика фиксирует лишь общий тренд, не отражая локальных потерь и скрытого падежа животных.

По сравнению с октябрем прошлого года поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось на 50,5 тысячи голов

На 1 октября 2025 года в Азербайджане насчитывалось 2 миллиона 438,8 тысячи голов крупного рогатого скота и 6 миллионов 763,7 тысячи голов мелкого. Одновременно Госкомитет сообщил о росте цен на мясо: в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем мясо и мясные продукты подорожали на 2,3 процента, а по сравнению с сентябрем 2024 года — на 8,5 процента.

Экономисты связывают подорожание не только с ростом цен на топливо, корма и ветеринарные препараты. Существенную роль сыграли массовое распространение в ряде регионов ящура и временное закрытие рынков скота, что нарушило традиционные цепочки продаж и привело к дополнительным расходам. Прогнозы экспертов остаются неблагоприятными: в ближайшие месяцы ожидается усиление падежа животных, а рыночные цены, по мнению аналитиков, продолжат расти.

Потребительский рынок уже реагирует. Говядина с костями продается по 18–20 манатов за килограмм, без костей - в зависимости от части туши - по 22–27 манатов, а баранина подорожала как минимум на 1–2 маната. Продавцы поясняют, что вынуждены закупать животных напрямую в селах, поскольку многие рынки закрыты. Это увеличивает транспортные затраты и снижает маржу. Один из торговцев рассказал haqqin.az, что его прибыль сокращается из года в год, а покупательная способность населения падает, поэтому рост цен не соответствует росту издержек животноводов. При этом только транспортные расходы за последний год выросли почти вдвое.

Расходы значительно превышают доходы, риски не застрахованы, а число фермеров, готовых продолжать деятельность, стремительно сокращается

Фермеры, беседовавшие с haqqin.az, подтверждают ухудшение ситуации. Закрытие рынков вынуждает их самостоятельно искать покупателей, что особенно сложно в условиях падения спроса.

«На моих животных не было спроса, я не смог продать ни скот, ни молоко. Лекарства и корм покупаю в долг», - поделился фермер из Шемахи Наби Ахмедов. По его словам, животноводство перестало быть рентабельной отраслью: расходы значительно превышают доходы, риски не застрахованы, а число фермеров, готовых продолжать деятельность, стремительно сокращается. По оценкам участников рынка, цена на местную говядину может вырасти до 25 манатов за килограмм.

Эксперт Акиф Насирли считает, что основной причиной сокращения поголовья является рост себестоимости содержания животных. Аналогичная картина, по его словам, наблюдается в птицеводческих и рыбоводческих хозяйствах. Ситуацию усугубило закрытие рынков из-за ящура.

«В стране существуют 33 рынка скота, но работает лишь несколько, - отмечает эксперт. - У большинства фермеров нет физического доступа к этим площадкам. Подорожали перевозка и убой скота. Особенно тяжело хозяйствам, которые занимаются откормом. Если ситуация сохранится, ущерб будет только расти».

По словам Насирли, для восстановления животноводства предстоит решить ряд системных проблем. Обсуждается возвращение пастбищных земель в активный оборот, но этот процесс требует длительного времени и значительных административных усилий.

Гибель животных снижает производственный потенциал отрасли и в среднесрочной перспективе дополнительно сократит и без того падающий объем производства

Экономист Ровшан Агаев считает, что ущерб, нанесенный ящуром за последние два месяца, явно недооценивается.

«К сожалению, в стране нет структуры, которая подсчитывала бы убытки, нет механизма компенсации и нет ответственных за то, что болезнь фактически достигла уровня эпидемии, - утверждает Агаев. - При этом негативный эффект выходит далеко за рамки прямых потерь: заболевшие животные неделями не дают молока, фермеры теряют доходы, а дефицит мяса ведет к росту цен и напрямую отражается на потребителях».

Гибель животных снижает производственный потенциал отрасли и в среднесрочной перспективе дополнительно сократит и без того падающий объем производства. Причины стремительного распространения ящура лежат на поверхности. Прежде всего, это низкий охват вакцинацией, когда вместо необходимых 90–95 процентов реально прививается лишь 40–50 процентов поголовья, что создает высокие риски эпидемического распространения. Вакцинация должна проводиться дважды в год, однако достоверно неизвестно, насколько соблюдается это требование. Возникают также вопросы о качестве применяемых препаратов, сроках их хранения и контроле на границе. Непонятно, проходят ли необходимый карантин импортируемые животные, соответствует ли используемая вакцина международным стандартам и кто отвечает за мониторинг выполнения ветеринарных процедур?

«Совокупность этих факторов формирует глубокий структурный кризис в животноводстве, последствия которого становятся заметными уже сегодня, и при отсутствии оперативных мер они будут усиливаться в ближайшие годы», - считает эксперт.

