Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем

В Азии формируется новая линия фронта XXI века, центр напряжения которой расположен не в узких дипломатических коридорах, а на скалистом острове Тайвань, который Пекин считает частью своей территории, а Вашингтон - важнейшим рубежом «первой островной цепи». В условиях растущего давления США по увеличению военных расходов и постоянных сигналов из Пекина о готовности к силовому сценарию, Тайвань пытается укрепить свою оборону. Несколько дней назад президент Лай Цзин-дэ объявил о специальном оборонном бюджете объемом 40 миллиардов долларов - сумме, сопоставимой с планами модернизации европейских армий и фактически превращающей остров в крупный военный узел в центре Индо-Тихоокеанского региона. В основе пакета проект создания «Тайваньского купола» - национальной системы противовоздушной обороны, предназначенной для отражения массированных ракетных ударов и атак беспилотников. Тайбэй делает ставку на многоуровневую архитектуру: дальние перехватчики, мобильные батареи средней дальности, модернизированные комплексы Patriot PAC-3, а также локальные системы израильского и американского образцов, адаптированные под условия островной обороны.

Тайваньские инженеры давно изучают принципы израильского «Железного купола», понимая при этом, что для возможного конфликта с КНР требуется система иного масштаба, способная выдержать тысячи баллистических и крылатых ракет, которые могут быть запущены по острову в первые минуты кампании Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По оценкам военных аналитиков, в первые 24 часа атаки армия КНР теоретически может выпустить до двух тысяч ракет, а значит, Тайвань вынужден строить не столько «купол», сколько эшелонированный «щит», состоящий из радаров сверхвысокой дальности, подземных командных пунктов и мобильных групп ПВО. Бюджет будет распределён на восемь лет, с 2026 по 2033 годы, и станет фундаментом для намерений Лая довести оборонные расходы до 5 процентов ВВП. Но Вашингтон требует большего. Президент Трамп настаивает на увеличении оборонных расходов до 10 процентов ВВП, фактически предлагая Тайваню модель тотальной военной мобилизации, аналогичную израильской. На 2026 год Тайвань уже заложил рост военных расходов до уровня 31,18 миллиарда долларов, что составляет 3,3 процента ВВП. При этом министр обороны Веллингтон Ко признаёт, что 40 миллиардов долларов — это предел возможного «спецпакета», который пойдёт на закупку высокоточных ракет, совместные с США разработки и технологическое переоснащение ключевых отраслей обороны.

За финансовыми решениями Тайваня стоит геополитическая реальность. Корабли китайского ВМФ ежедневно пересекают срединную линию в Тайваньском проливе, а ВВС НОАК отрабатывают удары по целям на острове и имитацию приемов морской блокады. Тайбэй фиксирует постоянную активность китайских беспилотников, ракетных катеров, а также учения, воспроизводящие тактику «кольца удушения» - блокаду острова, которая должна парализовать работу портов и логистических узлов. Президент Лай подчёркивает, что угроза носит не только военный характер. Пекин ведёт против острова кампанию психологического давления: дезинформация, вмешательство в политику, попытки расколоть общество посредством соцсетей и экономических рычагов. В ответ Тайбэй усиливает защиту информационного пространства, расширяет полномочия киберкомандования и привлекает университеты к анализу китайских кампаний влияния. То есть, фактически создает «цифровой резерв» на случай масштабной атаки на коммуникации. Подготовка к войне с Китаем — это не только системы ПВО. Тайвань ускоряет строительство подземных хранилищ топлива и боеприпасов, расширяет сеть тоннелей для размещения авиации, а также развивает концепцию рассредоточения, в рамках которой истребители должны пережить первый удар НОАК и продолжить боевые вылеты с временных полос. На побережье создаются мобильные ракетные группы, вооружённые противокорабельными комплексами Hsiung Feng III и американскими ракетами Harpoon, способными поражать корабли вторжения на расстоянии до нескольких сотен километров. Ставка делается на «асимметричную оборону»: чем выше цена высадки противника, тем ниже вероятность войны.