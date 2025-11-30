Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке предложил перевооружить армии стран-участниц российским оружием. На фоне рекордного роста военных расходов, которые, по данным SIPRI, в 2024 году достигли $149 млрд (7,1% ВВП), Кремль ищет новые пути монетизации своего военного производства и укрепления пошатнувшегося влияния в ключевом для себя регионе. Инициатива, озвученная российским президентом в Бишкеке, по замыслу призвана убить сразу двух зайцев: консолидировать военный блок вокруг Москвы и обеспечить внешним финансированием загрузку мощностей российского ОПК. Логика на первый взгляд выглядит абсолютно безупречно: раз нам не хватает денег на военное производство – попросим поучаствовать в этом союзников по ОДКБ. Обязаны дать, не могут же они взять и отказать.

Тут правда есть тонкость: готовых изделий для того, чтобы начать перевооружение союзников сейчас, у Москвы нет, фронт в Украине прожорлив, а ведь еще и текущие обязательства по уже заключенным контрактам надо выполнять, и российской армии что-то поставлять на замену выбывшей по истечению сроков эксплуатации военной техники. Даже глава «Ростеха» Сергей Чемезов открыто признал, что из-за войны в Украине Россия оказалась неспособна выполнять свои обязательства по заключенным контрактам, а покупатели не стали ждать и ушли к конкурентам. Но к разочарованию Москвы, ее союзники по ОДКБ не спешат с головой влезать в эту мутную схему. Они больше не хотят эксклюзивного партнерства с Россией в военной сфере, более того, активно диверсифицируют свои внешние связи в оборонной сфере. Казахстан открыто заявил об ориентации на производителей из Турции, Франции, Китая, Сербии и ЮАР, а его символическое присоединение к американо-израильской программе Abraham Accords сигнализирует о готовности работать в рамках архитектуры, продвигаемой Вашингтоном. Армения, находясь на грани выхода из договора ОДКБ, делает прагматичный выбор в пользу закупок вооружения у США, Франции и Индии.