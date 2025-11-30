USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?

наш комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
11:23 1860

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке предложил перевооружить армии стран-участниц российским оружием.

На фоне рекордного роста военных расходов, которые, по данным SIPRI, в 2024 году достигли $149 млрд (7,1% ВВП), Кремль ищет новые пути монетизации своего военного производства и укрепления пошатнувшегося влияния в ключевом для себя регионе.

Инициатива, озвученная российским президентом в Бишкеке, по замыслу призвана убить сразу двух зайцев: консолидировать военный блок вокруг Москвы и обеспечить внешним финансированием загрузку мощностей российского ОПК. Логика на первый взгляд выглядит абсолютно безупречно: раз нам не хватает денег на военное производство – попросим поучаствовать в этом союзников по ОДКБ. Обязаны дать, не могут же они взять и отказать.

Рациональная стратегия для стран Центральной Азии заключается в следующем: сохранении членства в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС для получения практических экономических выгод, но при этом — ведение активного поиска альтернативных партнеров для снижения односторонней зависимости от Москвы

Тут правда есть тонкость: готовых изделий для того, чтобы начать перевооружение союзников сейчас, у Москвы нет, фронт в Украине прожорлив, а ведь еще и текущие обязательства по уже заключенным контрактам надо выполнять, и российской армии что-то поставлять на замену выбывшей по истечению сроков эксплуатации военной техники. Даже глава «Ростеха» Сергей Чемезов открыто признал, что из-за войны в Украине Россия оказалась неспособна выполнять свои обязательства по заключенным контрактам, а покупатели не стали ждать и ушли к конкурентам.

Но к разочарованию Москвы, ее союзники по ОДКБ не спешат с головой влезать в эту мутную схему. Они больше не хотят эксклюзивного партнерства с Россией в военной сфере, более того, активно диверсифицируют свои внешние связи в оборонной сфере.

Казахстан открыто заявил об ориентации на производителей из Турции, Франции, Китая, Сербии и ЮАР, а его символическое присоединение к американо-израильской программе Abraham Accords сигнализирует о готовности работать в рамках архитектуры, продвигаемой Вашингтоном. Армения, находясь на грани выхода из договора ОДКБ, делает прагматичный выбор в пользу закупок вооружения у США, Франции и Индии.

Казахстан открыто заявил об ориентации на производителей из Турции, Франции, Китая, Сербии и ЮАР, а его символическое присоединение к американо-израильской программе Abraham Accords сигнализирует о готовности работать в рамках архитектуры, продвигаемой Вашингтоном

И эта тенденция становится нормой, а не исключением из правил. Таджикистан, традиционно входивший в зону российского влияния, заключил долгосрочные соглашения с Турцией на поставку ударных дронов и закупил современные системы ПВО у Китая. Проще говоря, страны ОДКБ целенаправленно снижают свою исключительную зависимость от российских вооружений, выстраивая многовекторную и более сбалансированную военно-техническую политику.

Поскольку они сделали для себя главный вывод, рациональная стратегия для них заключается в следующем: сохранении членства в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС для получения практических экономических выгод, но при этом - ведение активного поиска альтернативных партнеров для снижения односторонней зависимости от Москвы. Это теперь их «золотая формула» и «философский камень» одновременно, о чем всегда следует помнить наблюдателям, оценивающим внешнюю политику государств-членов ОДКБ.

А исходя из этого, нетрудно спрогнозировать, каким будет ответ членов ОДКБ из Центральной Азии – именно их, поскольку Армения де-факто «отрезанный ломоть», а у Беларуси по большому счету и выбора-то нет - на инициативу российского президента. Закупить ограниченное количество вооружений у Москвы они не откажутся. Но перед этим выторгуют для себя предоставления льготных кредитов и масштабных инвестиций в свои инфраструктурные проекты.

За сохранение политической лояльности и поддержку идеи российского президента об «углублении военно-технической интеграции внутри ОДКБ», которую Москва будет настойчиво продвигать весь будущий год своего председательства в этой организации, Кремлю придется заплатить более чем серьезные суммы. Но это единственно оставшийся у Москвы способ сохранить хотя бы формальное лидерство в собственном же оборонном союзе и не дать ему окончательно развалиться.

Читайте по теме

Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
13 ноября 2025, 01:44 6741
В 10 раз мощнее дронов главная тема, все еще актуально
9 октября 2025, 20:20 10643
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
9 октября 2025, 09:27 10448
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 4
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 187
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 781
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1782
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4894
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8688
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9348
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1728
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2182
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3677
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1894

ЭТО ВАЖНО

Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 4
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 187
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 781
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1782
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4894
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8688
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9348
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1728
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2182
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3677
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться