Китай бьет по Японии иеной

Япония сегодня рукоплещет своему премьеру Такаити Санаэ, чей рейтинг взлетел до 72 процентов после ее заявления 7 ноября о том, что «китайская военно-морская блокада Тайваня будет считаться для Токио экзистенциальной угрозой, что станет основанием для использования права на самооборону, то есть для военного ответа на действия Китая». Общественность довольна: «Наша-то – молодец, сумела осадить этих китайцев, показала им, что Япония в регионе не простой статист, а характер имеет, и жестко ответить может. Жив еще самурайский дух в Ниппон. Банзай!» Китай не стал ввязываться в полемику и ответил конкретными шагами в самой чувствительной сфере – экономике. Туристические ограничения, запрет на импорт морепродуктов и для полного комплекта приостановка культурных обменов — эти меры обрушились на Японию словно цунами. А когда дипломатические ноты сменяются торговыми санкциями, политическая принципиальность и бесстрашие японского премьера, уже примерявшей на себя титул «железной леди», согласитесь, начинает обретать конкретную цену.

И когда японская улица аплодирует, местный бизнес начинает подсчитывать убытки. Япония — не Таиланд, она не живет с туризма. Но когда за первые три квартала 2025 года расходы китайских туристов в Японии составили 1 трлн 644,3 млрд иен, или 24% от общих расходов иностранных гостей, а теперь этот финансовый поток может иссякнуть – поневоле в голову бизнеса приходят невеселые мысли и «банзай!» как-то кричать уже не тянет. Исследовательский институт Nomura и Японская туристическая ассоциация оценивают возможные потери от сокращения турпотока из Китая в 2,2 трлн иен (около $14 млрд), что может привести к снижению ВВП Японии на 0,29% - 0,36% - цифры говорят сами за себя. Но что туризм – в конце концов в японских соцсетях сейчас полно призывов «Давайте путешествовать по Японии!» А пользователи пишут, что с уменьшением числа китайских туристов «улицы снова обрели японский дух», стали чище и безопаснее. Только вот дело в том, что ответный китайский удар затронул не только туризм, но и более чувствительную для Японии сферу – рыболовство. Китайский запрет на импорт японских морепродуктов обрушился на рыболовные кооперативы Хоккайдо и Аомори как приливная волна, которую предвидели, но оказались не в силах остановить.

Это дежавю в худшем его проявлении: всего несколькими годами ранее аналогичные ограничения из-за сброса воды с «Фукусимы» уже отправляли цены на знаменитых хоккайдских гребешков в пиковое падение на 70%. Сегодня в портах вновь вырастают горы из ящиков с непроданными морскими гребешками и трепангом — десятки тысяч тонн тихоокеанской роскоши, ставшей никому не нужным грузом. Для японского рыбака, чья семья поколениями поставляла морского ежа и гребешки в шанхайские рестораны, эти санкции — не просто болезненный удар по доходу. Это крах самой бизнес-модели, основанной на логике взаимозависимости. Что остается делать рыбаку из префектуры Аомори, когда его основной покупатель в одночасье стал политическим оппонентом? Менять профессию? А на какую, позвольте спросить? Распродавать снасти и рыболовные суда? И что покупать взамен? Цифры, как всегда, бесстрастны, циничны и красноречивы. Поскольку они, за что их и люблю, вне политики и обнажают всю псевдокрасоту пламенной риторики политиков и дипломатов. Китайский санкционный каток выдавливает из японской экономики ровно 1,79 триллиона иен, или аккуратные 0,29% ее ВВП.