Трамп хочет арестовать облако

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:07 339

На прошлой неделе президент США Д.Трамп подписал указ, предписывающий Госдепу и Минфину в 30-дневный срок подготовить отчет о целесообразности включения ряда зарубежных структур «Братьев-мусульман» в списки иностранных террористических организаций (FTO) и специально обозначенных глобальных террористов (SDGT). На реализацию решений после отвода отведено 45 дней.

И вновь в Вашингтоне стучат в барабаны войны. И вновь Америку и «всю передовую мировую общественность» зовут в бой с самым неуловимым врагом американской демократии. Теперь это «Братья-мусульмане», «глобальная исламистская гидра», которая, если верить некоторым конспирологам, управляет миром из катарских кофеен и турецких министерств.

На практике, правда, она более страшна именно авторитарным режимам на Ближнем Востоке, чем глобальной безопасности, нет ни одного случая, чтобы «братья-мусульмане» формально всегда дистанцируются от терактов, оставляя эту «грязную работу» своим отколовшимся или радикальным фракциям вроде ХАМАС. Но кто мы такие, чтобы сомневаться в словах Дональда Трампа и заострять внимание на очевидных и неудобных нюансах?

Кто мы такие, чтобы сомневаться в словах Трампа?

Почему американский президент подписал этот указ именно сейчас? Ответ прост - потому что это красиво выглядит. Братья-мусульмане или «ихваны», как их называют на Востоке, – идеальный враг. Потому что он везде и нигде, его можно винить во всем — от провалов на выборах в Мичигане до высоких цен на бензин. Пока зрелищные авиаудары по Ближнему Востоку надоели даже самым ярым ястребам, объявить террористом многомиллионную сеть с филиалами в полусотне стран — это новый уровень политического пиара. Это вам не скучные санкции против Ирана вводить и не искать решений конфликта в Украине.

И вот новые выездные гастроли цирка Барнума: мощнейший аппарат американской юстиции и разведки пытается натянуть классический ярлык «террориста» на идеологическое движение, которое, по версии тех же США, успело побыть и благотворительным фондом, и политической партией, и боевой группировкой. Запахло новой большой игрой, где разменной монетой вновь станет весь Ближний Восток.

В Египте, России, Саудовской Аравии и ОАЭ «Братья» — официально террористы, злейшие враги государства. А вот в Тунисе их идейная наследница, партия «Эннахда», несколько лет вполне легально правила страной, пытаясь совместить исламизм с демократией. В Йемене их сателлит «Ислах» пытается усидеть на двух стульях, одновременно воюя в одной коалиции с Эр-Риядом и пытаясь не потерять лицо перед радикальными сторонниками. Апофеозом этого идеологического цирка стал палестинский ХАМАС — откровенно террористическое крыло, которое откололось от «Братьев» и теперь ведет свою священную войну.

«Братья-мусульмане» пережили десятилетия жесточайших преследований в арабском мире, с пытками и бессудными казнями — но не сломались

Структура «братьев» — хамелеон, который в условиях преследования становится невидимкой, в условиях демократии — законным парламентарием, в условиях войны — террористом, а в тихие времена — образцовым благотворителем. Она не борется с окружающей средой — она ею питается, превращая любые обстоятельства в инструмент для выживания и роста.

Бороться с «Братьями» как с обычными террористами, наклеив на них ярлык FTO, — все равно что объявлять войну воде: можно рубить ее мечом, разбрасывать, но она просто потечет в другом направлении, сольется с почвой или испарится, чтобы потом пролиться дождем на головы преследователей. Это идеологический феникс, который умеет возрождаться даже из собственного пепла. Признать такую сущность террористической — это как пытаться арестовать облако. Грандиозно, эффектно, но абсолютно бесперспективно.

«Братья-мусульмане» пережили десятилетия жесточайших преследований в арабском мире, с пытками и бессудными казнями — но не сломались. Не отказались от идеи, а лишь лучше адаптировались к «свинцовым мерзостям» окружающей их действительности. Так что и Трампа они вполне могут пережить.

Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6886
