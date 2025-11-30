Трамп хочет арестовать облако

На прошлой неделе президент США Д.Трамп подписал указ, предписывающий Госдепу и Минфину в 30-дневный срок подготовить отчет о целесообразности включения ряда зарубежных структур «Братьев-мусульман» в списки иностранных террористических организаций (FTO) и специально обозначенных глобальных террористов (SDGT). На реализацию решений после отвода отведено 45 дней. И вновь в Вашингтоне стучат в барабаны войны. И вновь Америку и «всю передовую мировую общественность» зовут в бой с самым неуловимым врагом американской демократии. Теперь это «Братья-мусульмане», «глобальная исламистская гидра», которая, если верить некоторым конспирологам, управляет миром из катарских кофеен и турецких министерств. На практике, правда, она более страшна именно авторитарным режимам на Ближнем Востоке, чем глобальной безопасности, нет ни одного случая, чтобы «братья-мусульмане» формально всегда дистанцируются от терактов, оставляя эту «грязную работу» своим отколовшимся или радикальным фракциям вроде ХАМАС. Но кто мы такие, чтобы сомневаться в словах Дональда Трампа и заострять внимание на очевидных и неудобных нюансах?

Почему американский президент подписал этот указ именно сейчас? Ответ прост - потому что это красиво выглядит. Братья-мусульмане или «ихваны», как их называют на Востоке, – идеальный враг. Потому что он везде и нигде, его можно винить во всем — от провалов на выборах в Мичигане до высоких цен на бензин. Пока зрелищные авиаудары по Ближнему Востоку надоели даже самым ярым ястребам, объявить террористом многомиллионную сеть с филиалами в полусотне стран — это новый уровень политического пиара. Это вам не скучные санкции против Ирана вводить и не искать решений конфликта в Украине. И вот новые выездные гастроли цирка Барнума: мощнейший аппарат американской юстиции и разведки пытается натянуть классический ярлык «террориста» на идеологическое движение, которое, по версии тех же США, успело побыть и благотворительным фондом, и политической партией, и боевой группировкой. Запахло новой большой игрой, где разменной монетой вновь станет весь Ближний Восток. В Египте, России, Саудовской Аравии и ОАЭ «Братья» — официально террористы, злейшие враги государства. А вот в Тунисе их идейная наследница, партия «Эннахда», несколько лет вполне легально правила страной, пытаясь совместить исламизм с демократией. В Йемене их сателлит «Ислах» пытается усидеть на двух стульях, одновременно воюя в одной коалиции с Эр-Риядом и пытаясь не потерять лицо перед радикальными сторонниками. Апофеозом этого идеологического цирка стал палестинский ХАМАС — откровенно террористическое крыло, которое откололось от «Братьев» и теперь ведет свою священную войну.