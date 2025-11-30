USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Все предъявляют ультиматум государству, которого нет

главная тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
30 ноября 2025, 22:15 2158

Министр иностранных дел Египта Бадр Абд аль-Ати совершил визит в Бейрут, где предупредил ливанское руководство о том, что у Ливана есть последний шанс предотвратить войну.

В Бейрут зачастили всякие посредники да дипломаты, желающие поучаствовать в урегулировании. Вот и министр иностранных дел Египта Бадр Абд аль-Ати, известный своими тесными связями с египетской разведкой и дружескими контактами в спецслужбах стран Залива, решил стать членом этого клуба «Озабоченных Ливаном».

Все беспокоятся о нем, все хотят его спасти – а спасать здесь уже почти нечего и некому. Государство Ливан, в его классическом понимании, уже превратилось в призрак. Пока дипломаты в роскошных кабинетах ведут торг о будущем страны, ее настоящим является армия, вынужденная просить у мира гуманитарную помощь в виде молока, муки и лекарств для своих солдат.

Все беспокоятся о нем, все хотят его спасти – а спасать здесь уже почти нечего и некому. Государство Ливан, в его классическом понимании, уже превратилось в призрак

На этом фоне любая дискуссия о «высоком уровне представительства» на переговорах или «комплексной борьбе с коррупцией» выглядит не просто утопией, а формой политического садизма. И египетские предостережения адресованы тому же политическому классу Ливана, который за год так и не смог сформировать правительство, предпочитая делить то, что уже давно поделено – и кому принадлежат 40% банковских активов страны.

Впрочем, Бадр Абд аль-Ати – не единственный визитер, посетивший на днях Бейрут. Незадолго до него, но с тоже самой целью – предъявить ультиматум, ливанскую столицу почтил визитом американский посланник Том Барак. Который, по доброй американской традиции, вновь вернувшейся в коридоры власти США вместе Дональдом Трампом и его командой, не стал церемониться и разводить политесы с теми, кто заведомо слаб и сразу начал с условий. Которые срочно должен принять Ливан – после чего сразу пойти в светлое будущее. Ну а куда же еще?

И здесь очень быстро выяснилось, что эти условия выглядят… как инструкция по сборке ядерного реактора для страны, где еще даже не могут наладить вывоз мусора. Судите сами: признать провал перемирия с Израилем.

Начать прямые переговоры с Израилем. И это предлагается политическому классу, который не может договориться даже о распределении портфелей.

Отделить военное крыло «Хезболлы» от политического. Что здорово напоминает попытку разделить сиамских близнецов.

Начать прямые переговоры с Израилем? И это предлагается политическому классу, который не может договориться даже о распределении портфелей

Разоружение «Хезболлы». И это требование к группировке, чья военная мощь превосходит возможности регулярной ливанской армии.

Борьба с коррупцией. Ага, в стране, где коррупция стала не болезнью, а основой политического метаболизма.

Все эти планы, условия и ультиматумы построены на одном – на категорическом, до судорог и панических атак, отрицании очевидного факта - в его нынешнем состоянии Ливан к нормальной жизни не вернуть.

Что в сухом остатке? Картина, достойная кисти Иеронима Босха: «Ливанский политический класс, превративший государственность в ритуальные танцы на руинах собственного дома». У Ливана, как, впрочем, и у его брата по несчастью – Ирака, одна на двоих болезнь. Имя которой – «кризис легитимности», который наступает аккурат тогда, когда государство перестает быть инструментом общего блага, становится частной лавочкой кланов, сект и партий, чье выживание зависит не от служения народу, а от мастерства в распиле того немногого, что еще осталось.

У Ливана, как, впрочем, и у его брата по несчастью – Ирака, одна на двоих болезнь. Имя которой – «кризис легитимности», который наступает аккурат тогда, когда государство перестает быть инструментом общего блага

Именно поэтому все разговоры о «реконструкции» Ливана или «нормализации» Ирака — это чистой воды профанация. Нельзя реконструировать то, что не имеет фундамента. Нельзя нормализовать систему, где сама «норма» — это перманентный делириум, управляемый по законам иррациональности и абсурда.

Можно бесконечно менять декорации на сцене, где идет спектакль «Спасение Ливана». Но это не отменит главного — пьеса уже давно написана как трагедия, и труппа актеров, раздираемая взаимными обидами и жаждой наживы, играет ее с пугающим, почти документальным правдоподобием. Занавес не опустится, пока не рухнет сама сцена. И похоже, этот финальный акт уже не за горами.

Читайте по теме

Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 6504
«Хезболла» жива… и готовится к мести наша корреспонденция
19 октября 2025, 20:54 2652
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
27 сентября 2025, 20:13 3298
«Продуктивные» переговоры США и Украины
«Продуктивные» переговоры США и Украины обновлено 00:07
00:07 7286
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 2159
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 7738
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 7570
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 1401
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 1971
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
30 ноября 2025, 21:36 1453
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
30 ноября 2025, 20:34 3043
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
30 ноября 2025, 17:19 3480
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход обновлено 23:48
30 ноября 2025, 23:48 4874
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
30 ноября 2025, 17:43 1979

ЭТО ВАЖНО

«Продуктивные» переговоры США и Украины
«Продуктивные» переговоры США и Украины обновлено 00:07
00:07 7286
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 2159
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 7738
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 7570
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 1401
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 1971
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
30 ноября 2025, 21:36 1453
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
30 ноября 2025, 20:34 3043
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
30 ноября 2025, 17:19 3480
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход обновлено 23:48
30 ноября 2025, 23:48 4874
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
30 ноября 2025, 17:43 1979
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться