Все предъявляют ультиматум государству, которого нет

Министр иностранных дел Египта Бадр Абд аль-Ати совершил визит в Бейрут, где предупредил ливанское руководство о том, что у Ливана есть последний шанс предотвратить войну. В Бейрут зачастили всякие посредники да дипломаты, желающие поучаствовать в урегулировании. Вот и министр иностранных дел Египта Бадр Абд аль-Ати, известный своими тесными связями с египетской разведкой и дружескими контактами в спецслужбах стран Залива, решил стать членом этого клуба «Озабоченных Ливаном». Все беспокоятся о нем, все хотят его спасти – а спасать здесь уже почти нечего и некому. Государство Ливан, в его классическом понимании, уже превратилось в призрак. Пока дипломаты в роскошных кабинетах ведут торг о будущем страны, ее настоящим является армия, вынужденная просить у мира гуманитарную помощь в виде молока, муки и лекарств для своих солдат.

На этом фоне любая дискуссия о «высоком уровне представительства» на переговорах или «комплексной борьбе с коррупцией» выглядит не просто утопией, а формой политического садизма. И египетские предостережения адресованы тому же политическому классу Ливана, который за год так и не смог сформировать правительство, предпочитая делить то, что уже давно поделено – и кому принадлежат 40% банковских активов страны. Впрочем, Бадр Абд аль-Ати – не единственный визитер, посетивший на днях Бейрут. Незадолго до него, но с тоже самой целью – предъявить ультиматум, ливанскую столицу почтил визитом американский посланник Том Барак. Который, по доброй американской традиции, вновь вернувшейся в коридоры власти США вместе Дональдом Трампом и его командой, не стал церемониться и разводить политесы с теми, кто заведомо слаб и сразу начал с условий. Которые срочно должен принять Ливан – после чего сразу пойти в светлое будущее. Ну а куда же еще? И здесь очень быстро выяснилось, что эти условия выглядят… как инструкция по сборке ядерного реактора для страны, где еще даже не могут наладить вывоз мусора. Судите сами: признать провал перемирия с Израилем. Начать прямые переговоры с Израилем. И это предлагается политическому классу, который не может договориться даже о распределении портфелей. Отделить военное крыло «Хезболлы» от политического. Что здорово напоминает попытку разделить сиамских близнецов.

Разоружение «Хезболлы». И это требование к группировке, чья военная мощь превосходит возможности регулярной ливанской армии. Борьба с коррупцией. Ага, в стране, где коррупция стала не болезнью, а основой политического метаболизма. Все эти планы, условия и ультиматумы построены на одном – на категорическом, до судорог и панических атак, отрицании очевидного факта - в его нынешнем состоянии Ливан к нормальной жизни не вернуть. Что в сухом остатке? Картина, достойная кисти Иеронима Босха: «Ливанский политический класс, превративший государственность в ритуальные танцы на руинах собственного дома». У Ливана, как, впрочем, и у его брата по несчастью – Ирака, одна на двоих болезнь. Имя которой – «кризис легитимности», который наступает аккурат тогда, когда государство перестает быть инструментом общего блага, становится частной лавочкой кланов, сект и партий, чье выживание зависит не от служения народу, а от мастерства в распиле того немногого, что еще осталось.