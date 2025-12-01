Оказывается, кокаиновый переворот

Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау в этой организации после произошедшего военного переворота. «Что общего между генералом в президентском дворце Бисау, колумбийским наркобароном и чиновником в Брюсселе?» Ответ — кокаин, который превратил одну из беднейших стран Африки в ключевой узел глобальной наркоторговли. И когда военные объявляют о «благородной миссии» по спасению страны от наркомафии, стоит задать один неудобный вопрос: они ее спасают или просто отжимают бизнес? 26 ноября 2025 года столица Гвинеи-Бисау Бисау проснулась от гула военной техники на улицах. Подразделения, верные генералу Орта Н'Таму, взяли под контроль ключевые объекты, арестовав действующего президента Умару Сисоку Эмбало прямо в его кабинете. Но в отличие от десятков других африканских переворотов, этот сопровождался неожиданным заявлением: «Цель — спасение страны от наркотрафика, разрушающего наши институты». Эта фраза мгновенно разделила наблюдателей: для одних военные стали спасителями, для других — участниками наркобизнеса, решившими убрать неудобного партнера.

Крошечная Гвинея-Бисау, одна из беднейших стран мира, уже много лет является идеальным транзитным хабом для международной наркоторговли, и к лету 2025 года рынок кокаина здесь переживал новый масштабный бум. Идеальные условия для наркотрафика сложились благодаря уникальному сочетанию географических, экономических и политических факторов. Протяженная береговая линия с многочисленными необитаемыми островами архипелага Бижагош, вкупе с крайней бедностью и хронической политической нестабильностью, превратили страну в настоящий рай для наркокартелей. К тому же было еще два бонуса к тем, которые уже подарила география наркоторговцам и всем, причастным к наркотрафику. Первый – это слезы, а не местная полиция. Морские силы правопорядка Гвинеи-Бисау представляют из себя какое-то недоразумение, пародию на государственный институт пограничной охраны: один ржавый патрульный корабль, постройки 60-х годов прошлого века, несколько лодок и считанные единицы автоматов Калашникова, примерно одного с патрульным кораблем возраста. Это не охрана морских границ, а живой транспарант: «Уважаемые контрабандисты! Добро пожаловать, здесь вас никто не побеспокоит!» А второй – запредельная даже по африканским меркам коррупция. И среди политиков, и среди людей в погонах. Причем – ценники на покупку их благосклонности всегда были весьма щадящие. А с 90-х годов они еще и с радостью начали становиться и партнерами в наркобизнесе. У них стало хорошим тоном становиться членами ЗАО «Наркотики Инкорпорейтед», а на приемах меряться друг с другом величиной тех долей, которые они получают от партнеров по наркотрафику.

Стоит ли удивляться тому, что наркобизнес устремился в Гвинею-Бисау с стремительностью мух, летящих на мед? Еще в 2008 году Организация Объединенных Наций официально предупредила о рисках превращения Гвинеи-Бисау в первое в мире «наркогосударство» — термин, означающий, что нелегальный оборот наркотиков проникает в самые высокие эшелоны власти и становится системообразующим элементом всей страны. На сегодняшний день оборот наркотрафик в Гвинее-Бисау составляет $2.3 миллиарда, что практически равно ВВП страны ($2.12 миллиарда в 2024 году). Деньги для одной из беднейших стран мира — бешеные. ВВП на душу населения здесь всего $786, а госдолг достигает 80% ВВП. Естественно, военные не могли оставаться в стороне от этого финансового потока и стали одними из ключевых «акционеров», исправно получая свою долю от наркотрафика. Причем, делали это совместно с политическими элитами страны, живя с ними по данной теме в полной гармонии и симбиозе, помня о вечных «рука руку моет» и «ты мне – я тебе». Свергнутый на днях президент Эмбало в свое время, в 2021 году не побоялся поссорится с Вашингтоном, отказавшись экстрадировать в США генерала Антониу Инджаи, обвиняемого в связях с наркокартелями. Сердечный союз военных и политиков Гвинеи-Бисау на почве общего наркобизнеса – казался нерушимым. До 2025 года, когда рынок кокаина в Бисау снова переживал бум, становясь более прибыльным, чем когда-либо. В городе появилась масса колумбийцев, а цены на кокаин и крэк начали падали, яркий признак того, что рост начал превышаться предложение, цены пусть и немного - но поползли вниз.