Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?

Несколько дней назад заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян совершил визит в Израиль. Этот фактически новый поворот во внешней политике соседнего государства остался незамеченным в экспертном сообществе.
Согласно пресс-релизу МИД Армении, в Иерусалиме В.Костанян встретился с генеральным директором МИД Израиля Эден Бар-Талем. Стороны заявили о взаимной готовности укреплять двусторонние отношения в широкой сфере - от политики и экономики до технологического и гуманитарного сотрудничества.
В рамках визита состоялся также 12-й раунд политических консультаций Армения-Израиль, на котором обсуждались возможности взаимодействия как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Такие сферы, как сотрудничество в высоких технологиях, медицине, сельском хозяйстве и туризме, были обозначены сторонами «областями высокого потенциала».
Джозеф Эпштейн, директор исследовательского центра «Туран» при Йорктаунском университете США, пишет в аналитической статье, что визит в Иерусалим замглавы МИД Армении состоялся на фоне продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и разворота, который премьер-министр Пашинян пытается придать внешней политике страны. Однако сам факт того, что на переговоры в Израиль прилетел именно Костанян, выводит ситуацию в новую плоскость.
Ваан Костанян не только заместитель министра иностранных дел, но и чиновник, которому премьер-министр Армении поручил курировать реализацию проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) - транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном через Сюникскую область Армении. По данным как израильских, так и армянских источников, именно этот проект, разработка которого по решению Никола Пашиняна и Ильхама Алиева была передана США на саммите в Вашингтоне 8 августа, стал центральным пунктом обсуждений в Иерусалиме.
По мнению Эпштейна, визит Костаняна — явный сигнал о планах Армении ускорить переориентацию на Запад даже ценой ожидаемого недовольства со стороны Ирана. Израиль в свою очередь заинтересован в TRIPP по двум причинам: это не только поддержка американской инициативы, но и создание транспортного маршрута, который позволит обходить Иран и фактически выводит иранский север на границе с Арменией под косвенный контроль США.
Напомним в этой связи, что официальный Тегеран неоднократно предупреждал Армению о недопустимости реализации проекта Зангезурского коридора, а потому каждый шаг Еревана в этом направлении воспринимается режимом аятолл как прямая угроза.
Для Никола Пашиняна проект TRIPP - одна из ключевых гарантий долгосрочной безопасности страны, а также инструмент выстраивания новой архитектуры отношений с США и ЕС. При этом армянский премьер осознает необходимость балансирования между интересами Запада и Ирана, который остается одним из немногих стратегических партнеров Армении.
Именно поэтому Ванн Костанян, владеющий фарси и имеющий опыт работы с Тегераном, был назначен куратором программы. Его визит в Иран в августе после вашингтонского саммита был призван объяснить Тегерану позицию Армении и сгладить последствия решений, принятых на встрече с США.
Таким образом, поездка Костаняна в Израиль приобретает особое значение. Впервые за много лет Ереван делает шаг навстречу улучшению отношений с Израилем, ранее осложненных тесным союзом между Баку и Иерусалимом. Израиль был крупнейшим поставщиком вооружений Азербайджану как до, так и во время Второй Карабахской войны. После поражения в войне Армения в знак протеста даже отозвала из Израиля своего посла, но вскоре восстановила дипломатические отношения. Однако до настоящего момента реальные шаги Еревана по налаживанию политического диалога были минимальными.
По мнению Эпштейна, нынешняя активность Еревана – это попытка перезапустить отношения с Израилем, учитывая приближающееся мирное соглашение с Азербайджаном. По мере того как контуры армяно-азербайджанского урегулирования проступают все отчетливее, сотрудничество Израиля с Баку перестает быть для Еревана критическим препятствием, а возможные выгоды от взаимодействия с Израилем - от технологий до безопасности - начинают постепенно перевешивать политические риски.
Главным же источником напряжения остаются армяно-иранские связи, которые Тегеран рассматривает как свою стратегическую опору на Южном Кавказе. За последние годы Иран усилил военно-техническое сотрудничество с Арменией, расширил взаимный товарооборот, а на политическом уровне неоднократно позиционировал себя в качестве «гаранта безопасности Армении». На этом фоне даже символические шаги армян в сторону Израиля воспринимаются в Тегеране чрезвычайно болезненно.
Директор исследовательского центра «Туран» подчеркивает, что, несмотря на чувствительность Азербайджана и критику Ирана, улучшение отношений Армении с Израилем вполне возможно, и именно это, судя по действиям Пашиняна, является частью его более широкой стратегии внешнеполитического разворота.
Вопрос лишь в одном: как ответит Иран на сближение Армении с Израилем? Давлением и жесткой конфронтацией или же попыткой переубедить соседей за столом переговоров?
Ответ на этот вопрос и станет той границей, до которой Ереван сможет продвигать свой нынешний геополитический разворот.