Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!

Газопроводные интересы Запада и Российской Федерации столкнулись в Болгарии, где усиливается противостояние прозападной и антизападной политических коалиций.
Недавние беспорядки в Болгарии, официально объясняемые недовольством проектом госбюджета на 2026 год, имеют куда более глубокие причины и затрагивают один из ключевых вопросов европейской безопасности — гарантирование стабильных поставок природного газа.
Как известно, через территорию Болгарии проходят две стратегические газовые магистрали — Балканский газовый коридор, являющийся ответвлением российского газопровода «Турецкий поток», и интерконнектор Греция–Болгария (IGB), введенный в эксплуатацию в 2022 году. Его основным ресурсом является азербайджанский газ, однако рассматривались и дополнительные нероссийские источники.
Сегодня «Турецкий поток» и его ответвления в Болгарию, Сербию и Венгрию остаются единственным действующим маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Тем не менее 1 декабря Европарламент одобрил проект поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года, что стало новым стимулом для политических сил, стремящихся сохранить российское присутствие в регионе и параллельно помешать развитию альтернативных маршрутов.
Одним из проектов, крайне неудобных для Москвы, является продвигаемый Соединенными Штатами «Вертикальный газовый коридор». Он начинается на греческих терминалах и проходит через Болгарию и Румынию в направлении Украины и Молдовы. Интерконнектор IGB рассматривался как важнейший элемент этого коридора, а его мощность планировалось увеличить с 3 до 5 миллиардов кубометров в год. Однако несколько болгарских партий пророссийской ориентации, обладающих парламентским большинством, начали активно тормозить дальнейшее развитие IGB.
По словам известного болгарского политолога Илиана Василева, страна сталкивается с попыткой установить политический контроль над IGB — единственным газопроводным элементом региональной инфраструктуры, гарантирующим поставки нероссийского газа в Южную и Юго-Восточную Европу и тем самым угрожающим доходам «Газпрома».
Сегодня через «Турецкий поток» проходят пиковые 54–55 миллионов кубометров газа в сутки, большая часть которого поступает в Балканский газовый коридор и далее в Европу через Турцию и узел «Малкочлар/Странджа-1». Именно этот узел, принимающий российский газ с 2020 года, оказался в центре внимания Европарламента и председательствующей в Совете Евросоюза Дании, выступивших за усиление контроля над его работой.
Ответом пророссийских сил в Софии стало смещение исполнительного директора компании ICGB Теодоры Георгиевой, продвигавшей ускоренное расширение пропускной способности IGB и инициировавшей скидку в размере 46 процентов на транзит газа по этому маршруту для поставок в Украину в рамках «Вертикального коридора».
По оценкам болгарских энергетических экспертов, новое руководство ICGB, которое вскоре должно быть представлено общественности, вероятно, отменит основные решения Георгиевой.
Как отметил 4 декабря Илиан Василев, ситуация вокруг IGB превышает масштабы борьбы за управление одной инфраструктурной компанией. За три года эксплуатации интерконнектор доказал, что прозрачное и независимое управление снижает тарифы, повышает рентабельность и, главное, подрывает энергетическое влияние Российской Федерации в Европе через Венгрию и ее балканских союзников.
Если IGB будет выведен из структуры «Вертикального коридора», это может заблокировать поставки в Украину американского и другого нероссийского газа, который планируется направлять через греческие порты. В ситуации усиливающейся конкуренции похоже, что к многоходовой игре подключилась и Турция — давний соперник Греции в сфере судовых и трубопроводных маршрутов.
На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар призвал Российскую Федерацию и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в военный конфликт и обеспечить стабильность транзита. Байрактар подчеркнул, что Турция продолжит закупать российский газ, но преимущественно по краткосрочным контрактам, напомнив, что с 2027 года Анкара начнет получать значительные объемы американского сжиженного газа.
Пока что Турция продлила еще на один год два крупных контракта на закупку российского газа общим объемом 22 миллиарда кубометров в год. Газ по этим контрактам поступает через «Турецкий поток» и «Голубой поток», причем последняя магистраль используется исключительно для турецкого рынка.
Одновременно Турция готовится к экспорту газа с месторождения «Сакарья» и открыта к реэкспорту туркменского и другого газа через станции «Странджа-1» и «Странджа-2» на границе с Болгарией.
Сможет ли газовое взаимодействие Болгарии и Турции сохранить относительный баланс между интересами Российской Федерации и Запада, станет ясно в ближайшие два года — период, который, по оценкам экспертов, будет определяющим для формирования обновленной энергетической карты мира.