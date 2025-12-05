Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!

Газопроводные интересы Запада и Российской Федерации столкнулись в Болгарии, где усиливается противостояние прозападной и антизападной политических коалиций. Недавние беспорядки в Болгарии, официально объясняемые недовольством проектом госбюджета на 2026 год, имеют куда более глубокие причины и затрагивают один из ключевых вопросов европейской безопасности — гарантирование стабильных поставок природного газа.

Как известно, через территорию Болгарии проходят две стратегические газовые магистрали — Балканский газовый коридор, являющийся ответвлением российского газопровода «Турецкий поток», и интерконнектор Греция–Болгария (IGB), введенный в эксплуатацию в 2022 году. Его основным ресурсом является азербайджанский газ, однако рассматривались и дополнительные нероссийские источники. Сегодня «Турецкий поток» и его ответвления в Болгарию, Сербию и Венгрию остаются единственным действующим маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Тем не менее 1 декабря Европарламент одобрил проект поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года, что стало новым стимулом для политических сил, стремящихся сохранить российское присутствие в регионе и параллельно помешать развитию альтернативных маршрутов. Одним из проектов, крайне неудобных для Москвы, является продвигаемый Соединенными Штатами «Вертикальный газовый коридор». Он начинается на греческих терминалах и проходит через Болгарию и Румынию в направлении Украины и Молдовы. Интерконнектор IGB рассматривался как важнейший элемент этого коридора, а его мощность планировалось увеличить с 3 до 5 миллиардов кубометров в год. Однако несколько болгарских партий пророссийской ориентации, обладающих парламентским большинством, начали активно тормозить дальнейшее развитие IGB.

По словам известного болгарского политолога Илиана Василева, страна сталкивается с попыткой установить политический контроль над IGB — единственным газопроводным элементом региональной инфраструктуры, гарантирующим поставки нероссийского газа в Южную и Юго-Восточную Европу и тем самым угрожающим доходам «Газпрома». Сегодня через «Турецкий поток» проходят пиковые 54–55 миллионов кубометров газа в сутки, большая часть которого поступает в Балканский газовый коридор и далее в Европу через Турцию и узел «Малкочлар/Странджа-1». Именно этот узел, принимающий российский газ с 2020 года, оказался в центре внимания Европарламента и председательствующей в Совете Евросоюза Дании, выступивших за усиление контроля над его работой. Ответом пророссийских сил в Софии стало смещение исполнительного директора компании ICGB Теодоры Георгиевой, продвигавшей ускоренное расширение пропускной способности IGB и инициировавшей скидку в размере 46 процентов на транзит газа по этому маршруту для поставок в Украину в рамках «Вертикального коридора». По оценкам болгарских энергетических экспертов, новое руководство ICGB, которое вскоре должно быть представлено общественности, вероятно, отменит основные решения Георгиевой. Как отметил 4 декабря Илиан Василев, ситуация вокруг IGB превышает масштабы борьбы за управление одной инфраструктурной компанией. За три года эксплуатации интерконнектор доказал, что прозрачное и независимое управление снижает тарифы, повышает рентабельность и, главное, подрывает энергетическое влияние Российской Федерации в Европе через Венгрию и ее балканских союзников.