Трамп объявлен врагом Европы

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:27 1298

Очередная утечка будоражит медиа: в распоряжении журнала «Шпигель» оказался транскрипт телефонной конференции, которую устроили между собой европейские лидеры и руководители НАТО и Евросоюза в минувшее воскресенье после переговоров украинской делегации с представителями Белого дома во Флориде.

Как следует из записи, канцлер Германии сказал, что «американцы ведут игру и с Украиной, и с Европой», президент Финляндии Александр Стубб предостерег: «Мы (европейцы) не должны покидать Украину и Владимира один на один с этими ребятами», и его горячо поддержал генсек НАТО Марк Рютте. Но дальше всех зашел французский президент Эммануэль Макрон, заявивший: «Есть вероятность, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности». Весьма яркое свидетельство наличия высокой степени недоверия к Вашингтону в рамках когда-то тесного североатлантического партнерства.

Мерц и Макрон заговорили о большом предательстве США

На то, как ухудшилось взаимодействие с Пентагоном, пожаловался в недавнем интервью The Atlantic командующий сухопутными силами бундесвера генерал Кристиан Фройдинг. По его словам, те вопросы между американскими и немецкими военными, которые раньше легко и быстро решались в повседневных личных контактах, сейчас требуют каких-то немыслимых усилий: приходится звонить в посольство Германии в США, чтобы прояснить то или иное решение Пентагона.

Недоверие к Америке фиксируется не только на уровне политического и военного руководства европейских стран. Французское опросное агентство Cluster17 провело исследование в девяти странах континента, которое показало, что на фоне выросших опасений грядущей войны половина жителей этих стран считают Трампа врагом. Опрос проводился во Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах.

Самое негативное отношение к американскому президенту в Бельгии, здесь его считают врагом 62%, другом - 7%, ни тем, ни другим – 30%. По убывающей неприятия Трампа дальше следуют Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Германия и Португалия: от 57% до 45%. Получше в Хорватии: «лишь» 37%. И самое позитивное отношение к главе Белого дома в Польше: лишь 19% называют его врагом. Но и другом называть не спешат: таких только 24% среди поляков и 18% хорватов. Многие склонны считать его «ни тем, ни сем». Обратите внимание, это еще не опросили датчан, у которых свои чувства к американскому лидеру после требований того отдать Штатам Гренландию.

Половина жителей стран Евросоюза воспринимают Трампа в качестве врага

Это, конечно, шокирующие результаты для стран-членов НАТО, где ведущую роль традиционно играли Соединенные Штаты. При этом в среднем по этим странам 51% опрошенных видит риск надвигающейся войны с Россией, а 18% считают, что этот риск очень высок. Понятно, что в Польше, которая ближе всех к России, риск войны ощущают 77%, а в Италии - 34%. По при этом большинство европейцев не видят готовности своих стран к такому испытанию: в среднем 69% считают, что их армии мало или совсем не готовы к войне. Отсутствие всякой уверенности, что в таких обстоятельствах «эти ребята» - США - придут на помощь, вызывает серьезную удрученность.

Безусловно, в этом большая заслуга 45/47-го президента Америки, который регулярно демонстрирует отсутствие союзнического отношения к Европе, зато неизменно показывает расположение к Владимиру Путину, несмотря на откровенное игнорирование российским президентом мирных инициатив Дональда Трампа и воинственные заявления Кремля относительно Европы. Европейцам и их лидерам трудно не верить собственным глазам и ушам.

