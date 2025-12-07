Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!

Мир вступил в эпоху, где хрупкость цивилизации уже невозможно прикрыть ни бетонными саркофагами, ни дипломатическими формулами. Как оказалось, достаточно было одного беспилотника, чтобы проломить купол Чернобыльской АЭС - гигантский металлический щит, который человечество воздвигло в надежде укрыться от собственной ошибки, вызванной недооценкой «мирного атома». МАГАТЭ признало: удар 14 февраля разорвал внешнюю оболочку настолько серьёзно, что она больше не выполняет свою единственную функцию - удерживать радиацию внутри мёртвого реактора. Частичный ремонт ничего не изменил, и агентство потребовало полной реконструкции, поскольку символ апокалипсиса вновь дал опасную трещину.

Чернобыль — это не просто «место аварии», а рана, через которую мир однажды увидел предел своей незащищённости. В 1986 году Советский Союз пытался скрыть то, что уже невозможно было скрыть: эвакуацию сотен тысяч людей, зону отчуждения, смерть ликвидаторов, долгие годы онкологических заболеваний. И вот сегодня, спустя почти сорок лет, эта рана вновь излучает тревогу, источниками которой являются беспилотники - цифровые хищники новой войны, кружащие в поисках жертв над Украиной и Россией. Февральский удар вызвал пожар на поверхности купола АЭС. Тогда МАГАТЭ поспешило заявить, что радиационный фон не изменился. В новом отчёте о радиации не сказано ничего - только требование срочной реконструкции. Но мы помним этот стиль: когда ядерные объекты попадают в зону обстрелов, истина всегда приходит слишком поздно. Россия оккупировала Чернобыль в начале 2022 года, а затем отступила, не сумев взять Киев. Однако фантом катастрофы остался. Всё чаще звучат сообщения об атаках на атомные объекты. Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе - стоит под российским контролем, её судьба превратилась в центральный спор на переговорах, которые администрация Трампа пытается реанимировать.

Пока дипломаты штопают разорванное политическое полотно переговоров, в небе идёт непрерывная дуэль беспилотников. Украина фиксирует 653 российских дронов и 51 ракету за сутки. Россия — перехват 77 украинских беспилотников за одну ночь. Горят электростанции, рушатся линии электропередач, мэры украинских городов объявляют о «комбинированных атаках», перебоях с электричеством и водой. Дроны пересекают границы без препятствий и колебаний: за последние месяцы они проникали в воздушное пространство целого ряда европейских стран, вынуждая власти закрывать аэропорты. От Балтики до Альп звучит одна формула — «гибридная война». И вот - эпизод, от которого холодеет уже не экспертное сообщество, а правительства. Во Франции в небе над базой ВМФ, где пришвартованы четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками, фиксируют пять неизвестных беспилотников. Это стратегический объект НАТО. Средства радиоэлектронного подавления не справились. Расследование результатов не дало, и Министерство обороны Франции ограничилось фразой: «угрозы не было». Возможно. Но если не удалось перехватить один рой дронов, кто гарантирует, что следующий не повторит судьбу удара по куполу Чернобыля - только уже по борту ядерной субмарины?