Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!

Премьер-министр Катара произнес вслух то, о чем многие лидеры на Ближнем Востоке давно думают, но не формулируют открыто. На второй день форума в Дохе Мухаммед аль-Тани, премьер-министр и глава МИД Катара, заявил, что его страна больше не намерена оплачивать восстановление в Газе того, что разрушил Израиль. Формулировка премьера была предельно жесткой: Доха продолжит поддерживать палестинцев, но не будет финансировать отстройку руин, созданных действиями других. На языке дипломатии это означает, что Катар отказывается финансировать войну, в которой разрушает один, а платит другой. Аль-Тани также явно стремился разрушить навязанный Дохе образ «кошелька Газы», годами доминировавший в израильском и западном консервативном дискурсе. Он подчеркнул, что Катар устал от дезинформации, пытающейся выставить Доху спонсором ХАМАС и проблемным партнером США.

Более того, в интервью Такеру Карлсону - американскому журналисту, известному своей критикой Израиля - премьер-министр напомнил, что именно Вашингтон тринадцать лет назад попросил Катар наладить канал взаимодействия с ХАМАС. «Мы работали с «Моссадом», ШАБАК, МИД Израиля, - подчеркнул аль-Тани. - Это происходило при Нетаньяху, Беннете, Лапиде. Все израильские правительства были вовлечены. И все было абсолютно прозрачно». Как отмечают наблюдатели, реплика аль-Тани была обращена ко всем, кто сегодня пытается представить Катар главным покровителем ХАМАС. По сути, премьер-министр аль-Тани напомнил, что именно израильские и американские структуры годами выстраивали каналы взаимодействия с Газой, знали о каждом денежном переводе Катара, а потому ответственность за архитектуру этих договоренностей лежит не только на Дохе, но и, прежде всего, на тех, кто эту систему создавал и поддерживал.

Однако главный удар аль-Тани нанес в другой плоскости, когда сравнил разрушения в Газе с войной России против Украины. По его словам, как от Москвы мировое сообщество ожидает восстановления ущерба, нанесенного в ходе войны, так и Израиль должен нести ответственность за сровненную с землей Газу. «Вы ее разрушили, вы и восстанавливайте», - заявил аль-Тани, впервые столь категорично и прямолинейно озвучив позицию Дохи. Премьер-министр также предупредил, что нерешенный палестинский вопрос неизбежно приведет к новой вспышке насилия. По его словам, израильское присутствие в Газе, постоянные нарушения договоренностей и давление крайне правых сил в Кабинете министров Израиля делают конфликт «возобновляемым» и почти гарантируют его повторение. «Мы не будем заложниками израильских крайне правых, стремящихся уничтожить палестинцев», - заявил аль-Тани в интервью, и это был прямой сигнал и Иерусалиму, и Вашингтону о том, что Катар больше не намерен играть по правилам, которые диктуют идеологи правящей израильской коалиции. «Катар не финансирует ХАМАС, - резко ответил аль-Тани на вопрос Карсона. - Нет никаких оснований так считать. Вся наша помощь жителям Газы была прозрачной и контролируемой, а нападение Израиля на лидеров ХАМАС - морально неприемлемым. Особенно учитывая роль Катара как посредника США в переговорах».