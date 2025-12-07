Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!

USD 1.7000
гром среди пасмурного неба
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
22:23 1469

Премьер-министр Катара произнес вслух то, о чем многие лидеры на Ближнем Востоке давно думают, но не формулируют открыто.

На второй день форума в Дохе Мухаммед аль-Тани, премьер-министр и глава МИД Катара, заявил, что его страна больше не намерена оплачивать восстановление в Газе того, что разрушил Израиль. Формулировка премьера была предельно жесткой: Доха продолжит поддерживать палестинцев, но не будет финансировать отстройку руин, созданных действиями других. На языке дипломатии это означает, что Катар отказывается финансировать войну, в которой разрушает один, а платит другой.

Аль-Тани также явно стремился разрушить навязанный Дохе образ «кошелька Газы», годами доминировавший в израильском и западном консервативном дискурсе. Он подчеркнул, что Катар устал от дезинформации, пытающейся выставить Доху спонсором ХАМАС и проблемным партнером США.

Сенсационные заявления аль-Тани в интервью Такеру Карлсону

Более того, в интервью Такеру Карлсону - американскому журналисту, известному своей критикой Израиля - премьер-министр напомнил, что именно Вашингтон тринадцать лет назад попросил Катар наладить канал взаимодействия с ХАМАС.

«Мы работали с «Моссадом», ШАБАК, МИД Израиля, - подчеркнул аль-Тани. - Это происходило при Нетаньяху, Беннете, Лапиде. Все израильские правительства были вовлечены. И все было абсолютно прозрачно».

Как отмечают наблюдатели, реплика аль-Тани была обращена ко всем, кто сегодня пытается представить Катар главным покровителем ХАМАС. По сути, премьер-министр аль-Тани напомнил, что именно израильские и американские структуры годами выстраивали каналы взаимодействия с Газой, знали о каждом денежном переводе Катара, а потому ответственность за архитектуру этих договоренностей лежит не только на Дохе, но и, прежде всего, на тех, кто эту систему создавал и поддерживал.

«Мы работали с «Моссадом», ШАБАК, МИД Израиля, - подчеркнул аль-Тани. - Это происходило при Нетаньяху, Беннете, Лапиде. Все израильские правительства были вовлечены. И все было абсолютно прозрачно»

Однако главный удар аль-Тани нанес в другой плоскости, когда сравнил разрушения в Газе с войной России против Украины. По его словам, как от Москвы мировое сообщество ожидает восстановления ущерба, нанесенного в ходе войны, так и Израиль должен нести ответственность за сровненную с землей Газу.

«Вы ее разрушили, вы и восстанавливайте», - заявил аль-Тани, впервые столь категорично и прямолинейно озвучив позицию Дохи. Премьер-министр также предупредил, что нерешенный палестинский вопрос неизбежно приведет к новой вспышке насилия. По его словам, израильское присутствие в Газе, постоянные нарушения договоренностей и давление крайне правых сил в Кабинете министров Израиля делают конфликт «возобновляемым» и почти гарантируют его повторение.

«Мы не будем заложниками израильских крайне правых, стремящихся уничтожить палестинцев», - заявил аль-Тани в интервью, и это был прямой сигнал и Иерусалиму, и Вашингтону о том, что Катар больше не намерен играть по правилам, которые диктуют идеологи правящей израильской коалиции.

«Катар не финансирует ХАМАС, - резко ответил аль-Тани на вопрос Карсона. - Нет никаких оснований так считать. Вся наша помощь жителям Газы была прозрачной и контролируемой, а нападение Израиля на лидеров ХАМАС - морально неприемлемым. Особенно учитывая роль Катара как посредника США в переговорах».

Кто поднимет Газу из руин? Те, кто поднимет и Украину! - заявляет эмир Катара

Политические комментаторы отмечают, что интервью аль-Тани прозвучало на фоне сложнейшей ситуации вокруг второй фазы плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Как известно, официально средства на восстановление сектора не поступят до ее начала. Несколько дней назад Трамп заявил, что, несмотря на нарушения, «соблюдение прекращения огня идет хорошо» и прогресс «будет достигнут очень скоро». Тогда как Израиль настаивает: нет никакого перехода ко второй фазе до возвращения всех заложников. Американцы пытаются собрать международные стабилизационные силы, но этот проект буксует по очевидной причине - слишком мало стран готовы добровольно отправить военных в Газу и взять на себя ответственность, которую в данный момент несет Армия обороны Израиля.

Но после того как ХАМАС объявил об отказе сотрудничать с Международными стабилизационными силами, стало очевидно: любой иностранный контингент автоматически окажется участником прямого вооруженного противостояния с ХАМАС, из которого неизбежно последуют перестрелки, потери, дипломатические последствия и огромный политический риск для любой страны.

Что же касается слов премьер-министра Катара: «Мы не будем заложниками израильских крайне правых», то в них звучат не только усталость и вызов, но и четкое политическое послание: Доха больше не готова рассматривать будущий ближневосточный порядок как игру по чужим правилам и не намерена оставаться тихим статистом в конфликтах, в которых правила диктуют одни, а издержки оплачивает Катар.

