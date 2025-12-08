Азербайджан обеспечит большую часть Армении

На Южном Кавказе формируется еще одно историческое событие: впервые за несколько десятилетий нефтепродукты из Азербайджана будут поставляться в Армению – факт, открывающий качественно новую страницу в региональной политике.
Предварительная договоренность о поставках азербайджанских нефтепродуктов в Армению была достигнута в Габале, где проходило очередное заседание совместных комиссий по вопросам границы под руководством заместителей премьер-министров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна, обсудивших также делимитацию и демаркацию границы и перспективы открытия транспортных коммуникаций. Как отмечал haqqin.az, Габала стала первым азербайджанским городом, который впервые за долгие годы принял официальную армянскую делегацию.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, участвовавший в работе международного форума в Дохе и первым сообщивший журналистам эту новость, назвал планы, связанные с экспортом нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, «беспрецедентным событием».
Напомним, ранее Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению, благодаря чему поезда с зерном из Казахстана и России проследовали через азербайджанскую территорию в направлении грузинских портов, а оттуда попадали в Армению. Этот шаг считался серьезным прорывом, поскольку он обозначил переход от политической блокировки к первому косвенному экономическому взаимодействию между двумя странами в постконфликтный период. И вот теперь речь идет уже о прямых поставках нефтепродуктов, и Азербайджан готов к их экспорту.
Остается ключевой вопрос – по какому маршруту? Прямые транспортные связи между Азербайджаном и Арменией пока не налажены: железнодорожное сообщение прервано еще в 90-х годах прошлого века, а восстановление инфраструктуры зависит от запуска Зангезурского коридора и также от реконструкции пограничных и контрольных пунктов. Поэтому на данном этапе азербайджанская нефть и нефтепродукты могут направляться в Армению исключительно через территорию Грузии.
После встречи в Габале азербайджанская сторона направила запрос грузинским структурам о предоставлении тарифов на перевозку нефтепродуктов по железнодорожному участку Гардабани-Садахлы. В ответ Грузия предложила на участке длиной 111 километров тариф в 92 доллара США за тонну, то есть 82 цента за тонну на километр. Для сравнения: по территории Азербайджана аналогичные грузы перевозятся на расстояние 680 километров за 17 долларов, то есть примерно 2 цента за тонну на километр. Разница в 40 (!) раз вызвала в Баку понятные вопросы относительно причин столь завышенной стоимости.
Ситуация обостряется тем, что в последнее время отношения между Азербайджаном и Грузией находились под определенным напряжением, хотя это и не было отражено в официальных заявлениях. Грузинская сторона неоднократно задерживала на таможнях в Тбилиси и Батуми азербайджанские транзитные грузовики, направляющиеся в Европу, подвергая водителей необоснованным штрафам и грубому обращению. По их словам, сотрудники таможни открыто заявляли: «Перевозите грузы через свой Зангезурский коридор». После вмешательства соответствующих азербайджанских органов проблема была устранена, однако гарантий, что подобные инциденты не повторятся, никто не давал.
Эти эпизоды вписываются в более широкую картину, в рамках которой соглашение о Зангезурском коридоре, достигнутое 8 августа в Вашингтоне, объективно снижает транзитную значимость Грузии, открывая более короткий и выгодный маршрут в обход грузинской территории. В Тбилиси, по всей видимости, опасаются ослабления собственных позиций и пытаются сигнализировать об этом азербайджанским партнерам.
Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что допуск азербайджанских грузов в Армению через Азербайджан может ударить по грузообороту порта Поти, традиционно обслуживающего значительную часть армянского импорта. В Баку прямо говорят, что соглашение об экспорте в Армению азербайджанских нефтепродуктов вызвало раздражение у некоторых представителей грузинского политического истеблишмента.
Тем не менее после публикаций в азербайджанских СМИ правительство Грузии выступило с официальным заявлением, в котором заверило, что за первый транзит азербайджанских нефтепродуктов через свою территорию никаких пошлин взимать не будет. Таким образом, путь для экспортных поставок открыт, хотя речь пока идет лишь о разовой партии.
Станет ли этот экспорт постоянным, зависит от целого комплекса факторов и, прежде всего, от тарифной политики Грузии, логистических расчетов и рыночного анализа, который предстоит провести Азербайджану.
Важно отметить, что годовая потребность Армении в нефтепродуктах оценивается в 500-550 тысяч тонн. В 2024 году страна импортировала около 516 тысяч тонн, преимущественно из России и Ирана. Значительная часть российских поставок идет в Армению через территорию Грузии, причем не только напрямую, но и через компании-посредники. Другими словами, текущая структура импорта приносит Грузии прямую выгоду. Появление же азербайджанского топлива создаст реальную конкуренцию российским и иранским поставкам, что неизбежно изменит баланс на армянском рынке.
Бакинский нефтеперерабатывающий завод SOCAR уже начал производство дизельного топлива стандарта Euro-5, поставляемого как на внутренний рынок, так и на экспорт. Это означает, что Азербайджан способен занять значительную долю армянского рынка и по дизельному топливу, и по бензину: модернизация Бакинского НПЗ позволит существенно увеличить выпуск бензина марки АИ-95, что открывает возможности для роста экспорта. Однако завышенные тарифы со стороны Грузии способны подорвать конкурентоспособность азербайджанского топлива – фактор, рассматриваемый в Баку как один из ключевых вызовов.
По последним данным, в Армении розничная цена одного литра дизельного топлива составляет 1,312 доллара США - на 1,23 маната выше, чем в Азербайджане. Хотя открытых данных об оптовых ценах в Армении нет, очевидно, что SOCAR сможет получить серьезную маржу даже с учетом транспортных расходов и возможных сборов. Розничная цена бензина в Армении составляет 1,364 доллара США, и после завершения модернизации производственные мощности Азербайджана позволят поставлять туда и бензин, и дизель, обеспечив при этом высокую конкурентоспособность по цене и качеству.
Таким образом, потенциал для присутствия Азербайджана на армянском рынке нефтепродуктов значителен, а успех проекта во многом будет зависеть от того, насколько транспарентным, предсказуемым и экономически обоснованным окажется транзитный коридор через территорию соседней Грузии.