Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?

Соглашение о поставках азербайджанского природного газа по льготной цене в Грузию, действующее почти два десятилетия, истекает в конце следующего года, а потому стороны уже сегодня ведут интенсивные переговоры о его продлении. Речь идет о подписанном в 2008 году контракте, предусматривающем ежегодный экспорт в Грузию 500 миллионов кубометров азербайджанского газа на особых условиях. В первую очередь, газ направляется на удовлетворение бытового спроса и позволяет Тбилиси удерживать для своего населения сравнительно низкие тарифы, что превращает договор в один из ключевых элементов энергетической архитектуры Грузии.

По данным грузинских источников, правительство страны исходит из того, что сохранение льготных поставок крайне важно для внутреннего рынка. На сегодняшний день Грузия потребляет ежегодно около 3,1 миллиарда кубометров природного газа, из которых значительная часть (2,3 миллиарда кубометров в 2024 году) поступает из Азербайджана. При этом наблюдается рост импорта газа из России, достигшего в 2024 году 788 миллионов кубометров. Официальный Тбилиси объясняет это диверсификацией источников и увеличением спроса, однако азербайджанское направление продолжает сохранять стратегическую доминанту. По мнению грузинских аналитиков, взаимодействие между двумя государствами остается достаточно интенсивным. Грузия видит в Азербайджане не просто коммерческого поставщика, а ключевого партнера в сфере транспорта, транзита и энергетической безопасности. Именно в этой логике премьер-министр Ираклий Кобахидзе охарактеризовал нынешние переговоры как дружественные, подчеркнув неуместность преждевременных прогнозов и конструктивную атмосферу обсуждений, позволяющую рассчитывать на своевременное достижение договоренностей. Следует уточнить, что Грузия получает азербайджанский газ по двум основным контрактам. Первый, так называемый «опционный» газ, объем которого привязан к количеству «голубого топлива», ежегодно транспортируемого в Турцию. По этой схеме Грузия приобретает по льготной цене 5 процентов от общего транзита, что обеспечивает ей стабильную часть поставок практически бесплатно. Срок действия этого соглашения пролонгирован до 2067 года. Второй контракт предусматривает фиксированный ежегодный объем в 500 миллионов кубометров, и именно его действие истекает в конце 2026 года, что и стало предметом текущих переговоров.