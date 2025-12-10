Дональд Трамп в очередной раз с гордостью отчитался перед американским народом, что не потратил ни цента на помощь Украине в ее войне против России. В отличие от Байдена, который оторвал от казны целых 350 миллиардов долларов. Правда, нынешний глава Белого дома упомянул «джавелины», отправленные им в прошлое президентство Зеленскому, «которые смогли выбить все танки». Для начала о «джавелинах». Американская администрация Дональда Трампа в его первое президентство одобрила продажу Украине ракет Javelin, и в 2018-2019 году из-за океана поступило 47 пусковых установок и 360 ракет. Несложно установить, что это произошло не при Зеленском, а еще при Порошенко, и было явно недостаточно, чтобы «выбить все танки» в 2022 году, тем более что «джавелины» применяются против всех бронированных целей, не только танков, а также против укрепленных позиций. Еще раз: это была продажа. При Байдене Украина получила больше десяти тысяч этих ракет в рамках грантовой, безвозмездной помощи.

Ни о каких 350 миллиардах долларов поддержки США Украине речь не идет и идти не может. По данным Кильского института мировой экономики, общая сумма американской помощи за время большой войны составила около 115 миллиардов долларов. Из них, как известно, немалая часть была потрачена на оплату контрактов американских производителей оружия и амуниции. При администрации Трампа, как он сам свидетельствует, невозвратная помощь была прекращена. Для сравнения: по экспертным данным, война в Ираке обошлась США приблизительно в 1,9 триллиона долларов, в Афганистане – около 2,3 триллионов. И эти суммы существенно возрастают, если сюда добавить выплаты ветеранам. «Славные» итоги этих войн известны, а бегство американцев из Кабула добило президентство Байдена. При этом армия США вела борьбу с полувоенными подразделениями на осликах и «шахедмобилях», а украинская армия который год ведет кровавую войну с одной из крупнейших и боеспособных армий мира, имеющей неизменное преимущество в численности, авиации, артиллерии и ракетном вооружении. Российская армия, кстати, еще недавно числилась угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов, и заинтересованность в ее решительном ослаблении должна бы, казалось, определять действия Вашингтона, но нет Дональд Трамп решил, что Путину она нужнее. И о стратегическом противостоянии с русскими в новой Стратегии национальной безопасности США – ни слова. Больше того, Европа, которая как-то пытается это противостояние осуществлять, обвиняется в этом, без преувеличения, историческом документе в подрыве стратегической стабильности в отношениях с Россией, словно это стратегия нацбезопасности Российской Федерации, а не Соединенных Штатов.