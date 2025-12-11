Зачем играть в футбол ради ЛГБТ?

Футбольные сборные Египта и Ирана сыграют на чемпионате мира 2026 года матч, который уже получил неформальное название «матч гордости». Поскольку он будет посвящен поддержке прав ЛГБТК+ сообщества. Инициатива принадлежит оргкомитету Сиэтла - одного из городов, принимающих в Канаде, США и Мексике чемпионат мира по футболу. Данное решение было объявлено еще до жеребьевки, и состав участников игры стал известен лишь после распределения групп, состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне в присутствии президента Дональда Трампа.

Прежде всего, уточним, что ЛГБТК+ - это аббревиатура, в которой Л - это лесбиянки, Г - геи, Б - бисексуалы, Т - трансгендерные люди, К – квир (термин, объединяющий тех, кто не вписывается в традиционные представления о сексуальности или гендере), а знак + добавлен для включения других идентичностей и ориентаций, в том числе интерсекс-людей, асексуалов, пансексуалов и небинарных персон. Важно уточнить, что Сиэтл - один из ключевых центров ЛГБТК+, известный развитой инфраструктурой сообщества, устойчивой политической поддержкой, ежегодным масштабным Прайд-парадом, а также высокой долей ЛГБТК+- жителей, составляющих около 17 процентов населения региона Puget Sound – крупнейшей городской агломерации штата Вашингтон, включающей Сиэтл, Такому, Олимпию, Белвью, Эверетт и десятки пригородов. Для американской прогрессивной среды Сиэтл стал символом законодательных и культурных инициатив в сфере равноправия, поэтому назначение одного из матчей чемпионата мира как тематического события в поддержку ЛГБТ+ воспринималось как закономерный шаг. Однако в жеребьевку вмешалась политико-культурная ирония: 26 июня в Сиэтле сыграют Иран и Египет - две страны, в которых запрещены однополые отношения, а гомосексуальность официально осуждается. Иран, как известно, входит в группу G, где ему предстоит сыграть с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Но именно матч в Сиэтле стал предметом крупного международного скандала.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж в интервью агентству ISNA назвал решение оргкомитета «нерациональным» и заявил, что оно выгодно «определенным силам». Термин «матч гордости» он обошел стороной, но подчеркнул, что Иран и Египет выступают против подобной инициативы. Тадж пообещал направить официальный протест в Международную федерацию футбола. Напомним, что иранское законодательство основано на нормах шариата, запрещающих, в частности, однополые отношения, которые караются вплоть до смертной казни. Показательным остается скандальное заявление экс-президента Махмуда Ахмадинежада, сделанное в Колумбийском университете в 2007 году: «В Иране нет гомосексуализма». Тогда эта фраза вызвала смех аудитории, но тем не менее она отражает официальную политику игнорирования существования ЛГБТ-сообщества на фоне систематических случаев насилия и дискриминации. При этом в Иране разрешены и даже финансируются государством операции по смене пола - парадокс, давно уже являющийся объектом международной критики. Позиция Египта, согласно сообщениям местных СМИ, схожа: хотя гомосексуальность в этой стране формально не запрещена, уголовное преследование часто осуществляется по расплывчатым нормам о «нарушении морали».

Предстоящий чемпионат станет для Ирана седьмым участием в мировом футбольном первенстве. Но именно политический контекст игры в Сиэтле делает предстоящий матч с Египтом одним из самых обсуждаемых. Иранский политолог Фаршид Багериан в комментарии для haqqin.az подчеркнул, что Сиэтл - город, где доминируют демократы, а решение посвятить матч правам ЛГБТК+ является не только символическим жестом, но и политическим выпадом против Ирана, Египта и лично Дональда Трампа, известного своей критикой прав ЛГБТ-сообщества. По словам политолога, и Египет, и Иран оказываются в сложном положении, поскольку в их странах однополые отношения являются преступлением. «Снаружи все выглядит так, будто матч в Сиэтле станет акцией в защиту прав ЛГБТ в Иране и Египте», - считает эксперт. Багериан предполагает, что ФИФА, вероятно, отклонит жалобу Ирана под традиционным предлогом «спорт вне политики». И тогда у Тегерана, по его мнению, останется два варианта - либо отказаться от участия в матче, рискуя поражением и дисквалификацией, либо все-таки выйти на поле, что, по мнению Багериана, станет наиболее вероятным исходом.