Зачем играть в футбол ради ЛГБТ?

Футбольные сборные Египта и Ирана сыграют на чемпионате мира 2026 года матч, который уже получил неформальное название «матч гордости». Поскольку он будет посвящен поддержке прав ЛГБТК+ сообщества.
Инициатива принадлежит оргкомитету Сиэтла - одного из городов, принимающих в Канаде, США и Мексике чемпионат мира по футболу. Данное решение было объявлено еще до жеребьевки, и состав участников игры стал известен лишь после распределения групп, состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне в присутствии президента Дональда Трампа.
Прежде всего, уточним, что ЛГБТК+ - это аббревиатура, в которой Л - это лесбиянки, Г - геи, Б - бисексуалы, Т - трансгендерные люди, К – квир (термин, объединяющий тех, кто не вписывается в традиционные представления о сексуальности или гендере), а знак + добавлен для включения других идентичностей и ориентаций, в том числе интерсекс-людей, асексуалов, пансексуалов и небинарных персон.
Важно уточнить, что Сиэтл - один из ключевых центров ЛГБТК+, известный развитой инфраструктурой сообщества, устойчивой политической поддержкой, ежегодным масштабным Прайд-парадом, а также высокой долей ЛГБТК+- жителей, составляющих около 17 процентов населения региона Puget Sound – крупнейшей городской агломерации штата Вашингтон, включающей Сиэтл, Такому, Олимпию, Белвью, Эверетт и десятки пригородов. Для американской прогрессивной среды Сиэтл стал символом законодательных и культурных инициатив в сфере равноправия, поэтому назначение одного из матчей чемпионата мира как тематического события в поддержку ЛГБТ+ воспринималось как закономерный шаг.
Однако в жеребьевку вмешалась политико-культурная ирония: 26 июня в Сиэтле сыграют Иран и Египет - две страны, в которых запрещены однополые отношения, а гомосексуальность официально осуждается.
Иран, как известно, входит в группу G, где ему предстоит сыграть с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Но именно матч в Сиэтле стал предметом крупного международного скандала.
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж в интервью агентству ISNA назвал решение оргкомитета «нерациональным» и заявил, что оно выгодно «определенным силам». Термин «матч гордости» он обошел стороной, но подчеркнул, что Иран и Египет выступают против подобной инициативы. Тадж пообещал направить официальный протест в Международную федерацию футбола.
Напомним, что иранское законодательство основано на нормах шариата, запрещающих, в частности, однополые отношения, которые караются вплоть до смертной казни. Показательным остается скандальное заявление экс-президента Махмуда Ахмадинежада, сделанное в Колумбийском университете в 2007 году: «В Иране нет гомосексуализма». Тогда эта фраза вызвала смех аудитории, но тем не менее она отражает официальную политику игнорирования существования ЛГБТ-сообщества на фоне систематических случаев насилия и дискриминации.
При этом в Иране разрешены и даже финансируются государством операции по смене пола - парадокс, давно уже являющийся объектом международной критики.
Позиция Египта, согласно сообщениям местных СМИ, схожа: хотя гомосексуальность в этой стране формально не запрещена, уголовное преследование часто осуществляется по расплывчатым нормам о «нарушении морали».
Предстоящий чемпионат станет для Ирана седьмым участием в мировом футбольном первенстве. Но именно политический контекст игры в Сиэтле делает предстоящий матч с Египтом одним из самых обсуждаемых.
Иранский политолог Фаршид Багериан в комментарии для haqqin.az подчеркнул, что Сиэтл - город, где доминируют демократы, а решение посвятить матч правам ЛГБТК+ является не только символическим жестом, но и политическим выпадом против Ирана, Египта и лично Дональда Трампа, известного своей критикой прав ЛГБТ-сообщества.
По словам политолога, и Египет, и Иран оказываются в сложном положении, поскольку в их странах однополые отношения являются преступлением.
«Снаружи все выглядит так, будто матч в Сиэтле станет акцией в защиту прав ЛГБТ в Иране и Египте», - считает эксперт. Багериан предполагает, что ФИФА, вероятно, отклонит жалобу Ирана под традиционным предлогом «спорт вне политики». И тогда у Тегерана, по его мнению, останется два варианта - либо отказаться от участия в матче, рискуя поражением и дисквалификацией, либо все-таки выйти на поле, что, по мнению Багериана, станет наиболее вероятным исходом.
Собеседник haqqin.az напомнил, что путевка на чемпионат мира досталась Ирану с огромным трудом, в том числе из-за проблем с американскими визами для членов делегации. До начала мундиаля власти в Тегеране, по мнению Багериана, будут предпринимать шаги, чтобы попытаться изменить или смягчить решение об идеологической тематике матча, но успех маловероятен.
Что же касается Египта, то Каир, считает политолог, не станет усложнять ситуацию принципиальными возражениями и в любом случае примет участие в игре.
По словам Багериана, если бы соперником Ирана была страна, где однополые отношения не считаются преступлением, к примеру Италия или Австралия, то реакция Тегерана могла бы и не последовать. Но тот факт, что Ирану предстоит играть с Египтом, где гомосексуальность также преследуется законом, стал дополнительным триггером, усилившим политическое напряжение вокруг предстоящего матча.