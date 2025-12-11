USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?

главное на этот час
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:34 3421

Анна Паулина Луна, член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от Флориды и одна из ближайших политических союзниц президента Дональда Трампа, внесла законопроект о снятии ограничений против Азербайджана.

На официальном сайте Конгресса указано, что документ под номером HR6534 прошел регистрацию под названием «Отмена ограничений на поддержку Азербайджана». И хотя текст законопроекта пока не опубликован, логика развития событий позволяет предположить, что целью документа является отмена 907-й поправки, введенной в отношении Азербайджана в 1992 году.

В 2022 году Луна была избрана в Палату представителей уже при явной поддержке на республиканских праймериз со стороны Дональда Трампа

Предположительно также, что законопроект Анны Паулины Луны предусматривает отмену резолюции Конгресса США, принятой осенью 2023 года после антитеррористической операции в Карабахе, в рамках которой была прекращена вся военная помощь Азербайджану.

Следует напомнить, что Анна Паулина Луна, имеющая мексиканские корни, является ветераном ВВС США и в прошлом работала фотомоделью журнала Maxim. Она начала службу в Национальной гвардии Военно-воздушных сил в возрасте девятнадцати лет, занимаясь управлением аэродромами, и проходила службу с 2009 по 2014 годы. В ходе первой избирательной кампании 2020 года Луна бросила вызов действующему конгрессмену-демократу Чарли Кристу, но потерпела поражение. В 2022 году она была избрана в Палату представителей уже при явной поддержке на республиканских праймериз со стороны Дональда Трампа. В 2024 году Луна успешно переизбралась на новый срок.

Конгрессвумен является последовательной сторонницей Трампа, она неоднократно сопровождала президента во время избирательной кампании, а в октябре текущего года выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира. В письме, направленном в Нобелевский комитет, Луна утверждала, что нынешний президент США «проявил непревзойденное лидерство и мужество в продвижении мира на международной арене».

Анна Паулина Луна, имеющая мексиканские корни, является ветераном ВВС США и в прошлом работала фотомоделью журнала Maxim

В перечень его достижений Луна включила также мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа в Белом доме, которое, по ее словам, положило конец десятилетиям конфликта между двумя соседними государствами.

Напомним, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между США и Азербайджаном вышли на качественно новый уровень. Было принято решение начать переговоры о формировании повестки стратегического партнерства и подписании соответствующего документа. Трамп неоднократно направлял президенту Ильхаму Алиеву письма, высоко оценивая его лидерство. В настоящее время между Баку и Вашингтоном проходят интенсивные контакты и консультации на различных уровнях.

На столь позитивном фоне остающаяся в силе поправка № 907 по-прежнему создает ощутимые препятствия для дальнейшего развития двусторонних отношений. Хотя ранее президент Трамп приостановил ее действие, Азербайджан добивается полной и окончательной отмены дискриминационной поправки. Баку ведет в Конгрессе США активную лоббистскую работу, и в условиях республиканского большинства в обеих палатах шансы на достижение этой цели выглядят более реалистичными, чем прежде.

В перечень достижений Трампа Луна включила также мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа в Белом доме, которое, по ее словам, положило конец десятилетиям конфликта между двумя соседними государствами

Тем не менее армянская диаспора в США и аффилированные с ней лоббистские структуры остаются активными игроками и регулярно выдвигают инициативы, направленные на введение против Азербайджана новых ограничений. Так, в сентябре группа проармянских конгрессменов во главе с демократом Диной Титус из Невады и республиканцем Гасом Билиракисом из Флориды по запросу Американского армянского национального комитета внесла двухпартийный законопроект с призывом ввести санкции в отношении Азербайджана.

Этот документ пока не вынесен на рассмотрение Комитета по международным делам Палаты представителей и объективно не имеет шансов на прохождение, поскольку армянская диаспора, несмотря на многолетние усилия, не может собрать достаточное количество голосов для продвижения антиазербайджанских инициатив. Причина - в очевидном несоответствии интересов армянского лобби стратегическим интересам США на Южном Кавказе.

В этом контексте законодательная инициатива конгрессмена Луны, несмотря на ее близость к президенту Трампу, также может столкнуться в Конгрессе с блокированием со стороны проармянских сил. Наличие республиканского большинства отнюдь не гарантирует автоматической поддержки, поскольку среди республиканцев также есть представители, традиционно ориентирующиеся на интересы армянского лобби и готовые саботировать инициативы, выгодные Азербайджану.

Читайте по теме

Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
21 октября 2025, 17:23 4374
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 4952
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 4353
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 81
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 839
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3422
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2516
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2092
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2004
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1344
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3616
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10861
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2713
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1975

ЭТО ВАЖНО

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 81
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 839
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3422
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2516
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2092
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2004
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1344
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3616
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10861
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2713
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться