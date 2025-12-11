Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?

Анна Паулина Луна, член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от Флориды и одна из ближайших политических союзниц президента Дональда Трампа, внесла законопроект о снятии ограничений против Азербайджана. На официальном сайте Конгресса указано, что документ под номером HR6534 прошел регистрацию под названием «Отмена ограничений на поддержку Азербайджана». И хотя текст законопроекта пока не опубликован, логика развития событий позволяет предположить, что целью документа является отмена 907-й поправки, введенной в отношении Азербайджана в 1992 году.

Предположительно также, что законопроект Анны Паулины Луны предусматривает отмену резолюции Конгресса США, принятой осенью 2023 года после антитеррористической операции в Карабахе, в рамках которой была прекращена вся военная помощь Азербайджану. Следует напомнить, что Анна Паулина Луна, имеющая мексиканские корни, является ветераном ВВС США и в прошлом работала фотомоделью журнала Maxim. Она начала службу в Национальной гвардии Военно-воздушных сил в возрасте девятнадцати лет, занимаясь управлением аэродромами, и проходила службу с 2009 по 2014 годы. В ходе первой избирательной кампании 2020 года Луна бросила вызов действующему конгрессмену-демократу Чарли Кристу, но потерпела поражение. В 2022 году она была избрана в Палату представителей уже при явной поддержке на республиканских праймериз со стороны Дональда Трампа. В 2024 году Луна успешно переизбралась на новый срок. Конгрессвумен является последовательной сторонницей Трампа, она неоднократно сопровождала президента во время избирательной кампании, а в октябре текущего года выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира. В письме, направленном в Нобелевский комитет, Луна утверждала, что нынешний президент США «проявил непревзойденное лидерство и мужество в продвижении мира на международной арене».

В перечень его достижений Луна включила также мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа в Белом доме, которое, по ее словам, положило конец десятилетиям конфликта между двумя соседними государствами. Напомним, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между США и Азербайджаном вышли на качественно новый уровень. Было принято решение начать переговоры о формировании повестки стратегического партнерства и подписании соответствующего документа. Трамп неоднократно направлял президенту Ильхаму Алиеву письма, высоко оценивая его лидерство. В настоящее время между Баку и Вашингтоном проходят интенсивные контакты и консультации на различных уровнях. На столь позитивном фоне остающаяся в силе поправка № 907 по-прежнему создает ощутимые препятствия для дальнейшего развития двусторонних отношений. Хотя ранее президент Трамп приостановил ее действие, Азербайджан добивается полной и окончательной отмены дискриминационной поправки. Баку ведет в Конгрессе США активную лоббистскую работу, и в условиях республиканского большинства в обеих палатах шансы на достижение этой цели выглядят более реалистичными, чем прежде.