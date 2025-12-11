USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Америка к России передом, к Европе задом

Леонид Швец, автор haqqin.az
Речь генсека НАТО Марка Рютте в Берлине на мероприятии, которое проводила Мюнхенская конференция по безопасности, была короткой, яркой и тревожной. Она сводилась к призыву к членам НАТО действовать незамедлительно и решительно. Европа стоит на пороге войны, и пока к ней не готова: «Я вижу, что слишком многие беспечны. Слишком многие не ощущают срочности. И слишком многие верят, что время на нашей стороне. Не на нашей. Время действовать – сейчас».

Доводы генсека были просты: если Владимир Путин, в войне против Украины уже потерявший больше миллиона человек, упорно продолжает уничтожать тысячи своих солдат в бесконечной битве за маленький Покровск, насколько он будет беспощаднее по отношению к европейцам, когда решит, что настало время преподать урок НАТО? Производство ракет и дронов Россией неуклонно растет.

Доводы генсека были просты: если Владимир Путин, в войне против Украины уже потерявший больше миллиона человек, упорно продолжает уничтожать тысячи своих солдат в бесконечной битве за маленький Покровск, насколько он будет беспощаднее по отношению к европейцам

«Мы должны быть готовы к такому масштабу войны, который выпал на наших дедов и прадедов. К конфликту, который коснется каждого дома, каждого рабочего. Разрушения, массовая мобилизация, миллионы переселенцев. Огромные страдания и чрезвычайные потери… Послушайте сирены в Украине. Посмотрите на тела, которые достают из-под завалов. Подумайте об украинцах, которые сегодня лягут спать и не проснутся завтра… Если Путин подчинит Украину и выйдет на наши границы, мы будем мечтать о тех днях, когда нам приходилось тратить всего 3,5% от ВВП на оборону».

Ситуация у Марка Рютте непростая, и ответы на вопросы, которые ему задали после выступления, это выявили сполна. Он не может открытым текстом заявить о той озабоченности, которая царит в Европе после демонстративно антиевропейских демаршей нынешней американской администрации. Генсек продолжает заверять, что США верны своему союзному долгу, ведь как безопасность Украины – это, по его словам, безопасность Европы, так и безопасность Европы – это безопасность Америки. Дескать, в Вашингтоне это хорошо знают. Но многие в повышенной тревожности речи генсека НАТО услышали как раз отражение неуверенности в том, что перед лицом потенциальной российской агрессии Европа уже в ближайшем будущем не останется одна, и в этом контексте призывы к скорейшему усилению собственного оборонного потенциала звучат еще более убедительно.

Характерно, что Марк Рютте прямо называет непосредственной угрозой миру в Европе Путина, а источником его наглости – поддержку со стороны Китая, но в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности США ни слова не говорится о российской агрессии, да и Китай больше не упоминается в качестве стратегического противника: и Россия, и Китай для нынешнего Белого дома – экономические партнеры, с которыми нужно развивать стабильные отношения. Какая война, какая оборона, о чем вообще речь?!

Но многие в повышенной тревожности речи генсека НАТО услышали как раз отражение неуверенности в том, что перед лицом потенциальной российской агрессии Европа уже в ближайшем будущем не останется одна

И случайно ли 10 декабря в Конгрессе был зарегистрирован законопроект о выходе Америки из НАТО. Его автор, конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, говорит, что НАТО, которое было когда-то создано для противостояния СССР, давно устарело, ведь СССР уже нет. Россия? А что Россия?..

Если бы Европа не была благодарным покупателем огромного количества американского оружия, возможно, раздор с Америкой носил бы еще более выраженный характер, к вящему удовольствию Москвы и Пекина. Марку Рютте, пытающемуся соединить интересы Брюсселя и Вашингтона, приходится непросто.

