Секретная армия Китая побеждает США в воздухе

Пока президент Трамп готовит США к возвращению доктрины XIX века, являющейся обновленной интерпретацией принципов Монро, Пекин делает ставку на воздушные платформы нового поколения, способные наносить глобальные высокоточные удары и подрывать традиционное превосходство США в воздухе. И хотя китайские военные программы ведутся в условиях жесткой секретности, отдельные изображения и аналитические утечки позволяют реконструировать контуры этой амбициозной архитектуры. По сведениям международных специализированных изданий, опубликованных в последние дни, так называемый «флот-призрак» Китая включает линейку перспективных истребителей, экспериментальных летательных аппаратов и беспилотных систем большой высотности. Эта экосистема новых воздушных платформ бросает вызов ключевому преимуществу США и их союзников - долгосрочному господству в воздухе, лежащему в основе всей западной концепции ведения войны.

Новые разработки Китая На сегодняшний день ВВС Китая располагают истребителями пятого поколения QJ-35 и их палубным вариантом J-35A. Появление семейства J-35 знаменует вступление Китая в клуб производителей полноценных многоцелевых самолетов 5-го поколения. Предполагается, что модификации наземного и корабельного базирования будут выполнять широкий спектр задач - от нанесения ударов до завоевания превосходства в воздухе в локальных операциях. По аналогии с американским истребителем F-35 эти машины должны играть роль сенсорных узлов в распределенной информационно-ударной сети, сохраняя малозаметность благодаря размещению вооружения во внутренних отсеках. На следующем уровне развития военной авиации находится китайский экспериментальный истребитель-невидимка J-50. Его обтекаемая архитектура, крупный внутренний отсек и усовершенствованные рулевые поверхности указывают как минимум на попытку создать задел для самолета 6-го поколения. Не исключено, что J-50 станет платформой для действий по глубинному проникновению в зоны противодействия A2/AD (система, которая делает вход и действия противника в выбранной зоне максимально рискованными, дорогими и маловероятными – ред.) и сопровождению стратегических бомбардировщиков, обеспечивая дальний перехват и ведение боя вне визуальной дальности. J-36 Chengdu представляет собой тяжелый многоцелевой истребитель, ориентированный на действия на больших дистанциях и интеграцию с системами управления и контроля. Его необычная трехдвигательная схема, тандемная кабина и верхний воздухозаборник свидетельствуют о приоритетах дальности, полезной нагрузки и оперативной гибкости. В перспективе J-36 может стать ключевым командным звеном, способным координировать группы беспилотников и управлять распределенными ударными операциями. Беспилотный комплекс WJ-700 HALE расширяет возможности китайской армии в исследуемой сфере. Этот аппарат класса «большая высота - большая продолжительность полета» способен вести непрерывную разведку и наносить удары по наземным целям, напоминая по возможностям американские MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator. Для Китая это шаг к формированию полноценных ударно-разведывательных контуров в спорных воздушных пространствах.

Флот-призрак На фоне дискуссии о классификации самолетов по поколениям очевидно одно: ВВС Китая становятся все более малозаметными, дальнобойными и интегрированными в сеть передовых сенсоров и систем вооружения. «Флот-призрак» отражает стратегическую установку Пекина на переформатирование воздушной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где отныне решающую роль будут играть не только платформы, но и архитектура управления. Кульминацией этих усилий становится создание нового стратегического стелс-бомбардировщика на базе платформы J-36. По данным специализированного издания National Security Journal, китайский JH-XX (он же J-36) формируется как малозаметный истребитель-бомбардировщик среднего класса с большим внутренним отсеком и значительной дальностью. Несмотря на жесткий режим секретности, аналитики предполагают, что этот самолет сможет нести широкий спектр вооружений. Предельным уровнем его возможностей стала бы баллистическая ракета воздушного базирования JL-1 с ядерной боевой частью. Дозвуковые противокорабельные ракеты YJ-6, вероятно, создадут угрозу для флотских соединений противника. Для ведения дальнего воздушного боя предполагается использование ракеты класса «воздух-воздух» PL-15, которая уже демонстрировала свои возможности в Южной Азии и позволяет поражать цели на больших дистанциях задолго до выхода в визуальную сферу. Проект JH-XX/J-36 становится второй попыткой Китая создать стелс-бомбардировщик нового поколения после Xi’an H-20. Xi’an H-20 - это продолжающийся проект стратегического бомбардировщика-невидимки, сравнимого с американскими Northrop B-2 Spirit и готовящимся к постановке на вооружение B-21 Raider. Прототип H-20 был впервые показан в 2024 году. По имеющимся данным, его дальность полета составит около 13 тысяч километров, боевой радиус - около 5 тысяч километров, а бомбовая нагрузка - до 40 тонн. Однако, по данным американской разведки, проект сталкивается с системными трудностями, и в 2025 году признаков существенного прогресса замечено не было.