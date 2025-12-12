Выживание Ирана… И позиция Азербайджана

На фоне событий 12-дневной войны и серии ударов по узловым сегментам инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Тегеран, по утверждению турецких исследователей, вступил в фазу переосмысления собственной идентичности - от концепции «оси сопротивления» к модели национальной государственности, основанной не на экспорте исламской революции, а на сохранении государства в условиях системных угроз.

Доклад IRAM, опубликованный 10 декабря 2025 года, цитируется международными изданиями и агентствами, регулярно освещающими последствия американо-израильской атаки по Ирану и массовые взрывы в Тегеране. Согласно исследованию, именно эти удары стали «катализатором» перехода режима аятолл от идеологического сопротивления к режиму выживания. Мобилизация населения, которую иранские власти традиционно объясняли концепцией «революционной преданности», на сей раз была вызвана не лозунгами, а страхом перед повторением сирийского или ливийского сценариев.

И здесь впервые появляется важный региональный нюанс, тесно связанный с позицией Азербайджана. Исследователи IRAM отмечают, что изменение тональности Тегерана связано не только с внутренним давлением, но и с утратой рычагов влияния на Южном Кавказе после поражения Армении в 44-дневной войне и консолидации территориального контроля Азербайджана. Для Ирана исчезла возможность использовать армянское направление как противовес Анкаре и Баку, поскольку бывшая стратегическая глубина Ирана сузилась, а новая реальность - транспортные коридоры, экономические инициативы и растущее партнерство Баку с Израилем и Турцией - оказалась для Ирана гораздо более чувствительной, чем прежние фронты «оси сопротивления».

Отсюда и более мягкая риторика Ирана в адрес Баку. После пограничных инцидентов и дипломатических кризисов 2021–2023 годов Тегеран отчетливо стремится к деэскалации. Это подтверждается сообщениями Anadolu Ajansı, Mehr News и IRNA: визиты делегаций, заявления о «добрососедстве», осторожная поддержка региональных коридоров при оговорке, что они должны проходить «под иранским суверенитетом». Тегеран хорошо понимает, что открытый конфликт с Азербайджаном - союзником Турции и партнером Израиля - может иметь для него последствия куда более масштабные, чем напряженность на ливанском или йеменском направлениях.