Ставка на Вэнса. Модель запущена

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом политическая система США вновь вошла в фазу резкой персонализации власти. Но на сей раз в тени президента формируется фигура, уже переставшая быть второстепенной. За первый год второго срока Трампа Дж. Д. Вэнс, формально вице-президент без закрепленного портфеля, не только превратился в самостоятельный центр влияния, но и стал потенциальным наследником всей конструкции MAGA. Ключевым решением, принятым Вэнсом и его командой сразу после выборов 2024 года, стал сознательный отказ от какой-либо специализации. В республиканском лагере внимательно изучили опыт Камалы Харрис, загнанной в узкий и политически токсичный коридор иммиграционной политики. В результате Вэнс не получил «своей темы», и именно это сделало его универсальным инструментом власти. Он не отвечает за одно конкретное направление, что позволяет ему присутствовать практически везде - на заседаниях, в переговорах, в медиа, в неформальных политических сделках. Это не вакуум ответственности, а, напротив, расширение политического радиуса.

Вэнс встроен в администрацию Белого дома значительно глубже. Отношения между президентом и его заместителем лишены напряжения, сопровождавшее дуэт Трамп - Пенс. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлс прямо говорит о дружбе и совпадении мировоззрений президента и вице-президента, а сам Трамп в частных разговорах называет Вэнса «спортсменом» - человеком, способным без потери политической формы выдерживать медиадавление, агрессивные интервью и сложные публичные форматы. Это не комплимент, а характеристика функциональной полезности. В то же время отсутствие формального портфеля не означает отсутствие реального влияния. Напротив, именно за кулисами Вэнс проявил себя как незаурядный переговорщик и координатор. Его участие в процессе передачи TikTok под контроль американских инвесторов стало одним из ключевых эпизодов технологической политики республиканской администрации. В Конгрессе он сыграл заметную роль в консолидации республиканцев вокруг налогового пакета Трампа, а в ситуации равенства голосов в Сенате обеспечил решающий исход. Эти эпизоды показывают, что Вэнс действует не как публичный идеолог, а как политический оператор. На внешнеполитическом контуре роль Вэнса также постепенно выходит за рамки протокольной. Поездка в Израиль осенью 2025 года носила не символический, а прикладной характер: давление оказывалось одновременно и на правительство Нетаньяху, и на ХАМАС с целью соблюдения режима прекращения огня.

А выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он жестко прошелся по европейским союзникам, окончательно закрепило за ним образ политика, не стремящегося ради дипломатического комфорта сглаживать углы. В этом он предельно органичен для трампистской школы - конфронтационной, транзакционной и ориентированной на внутреннего избирателя. Особого внимания заслуживает коммуникационная стратегия Вэнса. В отличие от традиционных вице-президентов, он действует как «цифровой абориген»: активно присутствует в правых медиа, участвует в подкастах, не избегает прямых столкновений в социальных сетях. Его телевизионные выступления часто строятся с расчетом на вирусный эффект, а не на институциональную вежливость. Не случайно сенатор Берни Морено назвал его «абсолютным цепным псом» президента. Это не оскорбление, а признание роли: Вэнс берет на себя функцию публичного бойца, защищающего Трампа там, где сам президент предпочитает оставаться над схваткой. На этом фоне разговоры о выборах 2028 года выглядят не спекуляцией, а логическим продолжением процесса. В республиканских кругах Вэнса все чаще называют естественным кандидатом на преемственность. Обсуждается и возможная связка с Марко Рубио - комбинация, которую сам Трамп охарактеризовал как «неудержимую». При этом Вэнс демонстративно избегает прямых заявлений о президентских амбициях, перенаправляя доноров и активистов на промежуточные выборы. Подобная сдержанность – это не дефицит уверенности, а демонстрация внутренней дисциплины: преждевременное самообъявление наследника стало бы одной из тех ошибок, которые Трамп не прощает.