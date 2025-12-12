USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Ставка на Вэнса. Модель запущена

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
21:58 258

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом политическая система США вновь вошла в фазу резкой персонализации власти. Но на сей раз в тени президента формируется фигура, уже переставшая быть второстепенной. За первый год второго срока Трампа Дж. Д. Вэнс, формально вице-президент без закрепленного портфеля, не только превратился в самостоятельный центр влияния, но и стал потенциальным наследником всей конструкции MAGA.

Ключевым решением, принятым Вэнсом и его командой сразу после выборов 2024 года, стал сознательный отказ от какой-либо специализации. В республиканском лагере внимательно изучили опыт Камалы Харрис, загнанной в узкий и политически токсичный коридор иммиграционной политики. В результате Вэнс не получил «своей темы», и именно это сделало его универсальным инструментом власти. Он не отвечает за одно конкретное направление, что позволяет ему присутствовать практически везде - на заседаниях, в переговорах, в медиа, в неформальных политических сделках. Это не вакуум ответственности, а, напротив, расширение политического радиуса.

А выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он жестко прошелся по европейским союзникам, окончательно закрепило за ним образ политика, не стремящегося ради дипломатического комфорта сглаживать углы

Вэнс встроен в администрацию Белого дома значительно глубже. Отношения между президентом и его заместителем лишены напряжения, сопровождавшее дуэт Трамп - Пенс. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлс прямо говорит о дружбе и совпадении мировоззрений президента и вице-президента, а сам Трамп в частных разговорах называет Вэнса «спортсменом» - человеком, способным без потери политической формы выдерживать медиадавление, агрессивные интервью и сложные публичные форматы. Это не комплимент, а характеристика функциональной полезности.

В то же время отсутствие формального портфеля не означает отсутствие реального влияния. Напротив, именно за кулисами Вэнс проявил себя как незаурядный переговорщик и координатор. Его участие в процессе передачи TikTok под контроль американских инвесторов стало одним из ключевых эпизодов технологической политики республиканской администрации. В Конгрессе он сыграл заметную роль в консолидации республиканцев вокруг налогового пакета Трампа, а в ситуации равенства голосов в Сенате обеспечил решающий исход. Эти эпизоды показывают, что Вэнс действует не как публичный идеолог, а как политический оператор.

На внешнеполитическом контуре роль Вэнса также постепенно выходит за рамки протокольной. Поездка в Израиль осенью 2025 года носила не символический, а прикладной характер: давление оказывалось одновременно и на правительство Нетаньяху, и на ХАМАС с целью соблюдения режима прекращения огня.

Дж. Д. Вэнс - не временная фигура и не аппаратный компромисс. Для Республиканской партии это политик нового типа: без узкой специализации, с высокой медиамобильностью, жесткой лояльностью лидеру и растущим самостоятельным капиталом

А выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он жестко прошелся по европейским союзникам, окончательно закрепило за ним образ политика, не стремящегося ради дипломатического комфорта сглаживать углы. В этом он предельно органичен для трампистской школы - конфронтационной, транзакционной и ориентированной на внутреннего избирателя.

Особого внимания заслуживает коммуникационная стратегия Вэнса. В отличие от традиционных вице-президентов, он действует как «цифровой абориген»: активно присутствует в правых медиа, участвует в подкастах, не избегает прямых столкновений в социальных сетях. Его телевизионные выступления часто строятся с расчетом на вирусный эффект, а не на институциональную вежливость. Не случайно сенатор Берни Морено назвал его «абсолютным цепным псом» президента. Это не оскорбление, а признание роли: Вэнс берет на себя функцию публичного бойца, защищающего Трампа там, где сам президент предпочитает оставаться над схваткой.

На этом фоне разговоры о выборах 2028 года выглядят не спекуляцией, а логическим продолжением процесса. В республиканских кругах Вэнса все чаще называют естественным кандидатом на преемственность. Обсуждается и возможная связка с Марко Рубио - комбинация, которую сам Трамп охарактеризовал как «неудержимую».

При этом Вэнс демонстративно избегает прямых заявлений о президентских амбициях, перенаправляя доноров и активистов на промежуточные выборы

Тем не менее стратегия Вэнса содержит и определённые риски. Его абсолютная лояльность президенту - одновременно и актив, и уязвимость. С одной стороны, именно она может обеспечить ему номинацию. С другой, возникает вопрос о способности Вэнса выйти за пределы трампистского ядра, привлечь независимых избирателей и удержать фрагментированное движение MAGA в условиях, если сам Трамп по тем или иным причинам выпадет из активной политики.

В окружении Вэнса это хорошо понимают. Близкие советники признают: его политическое будущее жестко связано с успехом действующего президента, и ставка сделана на то, что демонстративная, почти безусловная защита Трампа - лучший для Вэнса способ закрепиться в роли преемника.

Именно в этом и кроется главный источник тревоги для американского истеблишмента. Дж. Д. Вэнс - не временная фигура и не аппаратный компромисс. Для Республиканской партии это политик нового типа: без узкой специализации, с высокой медиамобильностью, жесткой лояльностью лидеру и растущим самостоятельным капиталом. Вэнс не просто боится потерять Трампа - он готов унаследовать его модель власти, чтобы, вооружившись ею, стать 48-м президентом США.

И этот процесс, судя по всему, уже запущен.

Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
19:48 2953
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 3950
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
21:57 269
Удар по турецкому судну в Одессе
Удар по турецкому судну в Одессе фото; обновлено 21:25
21:25 3579
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
20:01 2200
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 6024
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3815
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 1124
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 3070
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 4001
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3673

