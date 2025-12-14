USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Новость дня
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно

Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?

горячая тема
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:14 1123

Итак, боевики Рабочей партии Курдистана (РКК) заявили о выводе своих сил из района Зап, расположенного на северо-востоке иракской провинции Дохук. Это произошло в прошлом месяце и фактически положило конец затяжным боевым действиям в регионе, где за годы конфликта погибли сотни мирных жителей, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а окружающая среда и гражданская инфраструктура понесли серьезный ущерб.

Однако уход РПК из района Зап сразу же вывел на первый план крайне сложный и чувствительный вопрос о том, кто и на каких условиях будет определять политическое, экономическое и силовое будущее территорий, которые на протяжении десятилетий находились под контролем РПК, признанной Турцией, США и странами Евросоюза террористической организацией. Речь идет не только о Запе, но и о горах Кандиль на стыке границ Турции и Ирана, в районе Брадост на северо-востоке Эрбиля, а также о Синджаре на северо-западе Мосула.

Однако уход РПК из района Зап сразу же вывел на первый план крайне сложный и чувствительный вопрос о том, кто и на каких условиях будет определять политическое, экономическое и силовое будущее территорий, которые на протяжении десятилетий находились под контролем РПК...

Как уже писал haqqin.az, в последние месяцы был освобожден и лагерь беженцев Махмур на юге Эрбиля, долгие годы также находившийся под контролем РПК.

В случае, если процесс «Турция без террора» продолжит развиваться по позитивному сценарию, ожидается, что РПК покинет и остальные три зоны. Тем не менее уже сейчас вокруг политического и силового контроля над районом Зап и другими освобождаемыми территориями формируется острое соперничество между федеральным правительством Ирака и кланом Барзани, контролирующим региональное правительство Иракского Курдистана. Наблюдатели не исключают, что при неблагоприятном развитии событий это противостояние может перерасти из политической плоскости в вооруженную.

В Эрбиле считают, что возвращение под контроль Иракского Курдистана горных районов между Дохуком и Эрбилем, а также территорий между массивами Брадост и Карадаг станет важным стратегическим достижением региональных властей. Дополнительным фактором является и внутриполитическое измерение: Демократическая партия Курдистана, обладающая значительным влиянием в Эрбиле и Дохуке, рассчитывает укрепить свои позиции среди курдского населения. В региональной столице также полагают, что передача Запа и других освобождаемых районов под контроль КДП позволит правительству Иракского Курдистана выполнять роль своеобразного «предохранительного клапана» на границе Ирака с Турцией, снижая риски новой эскалации.

В то же время из Багдада все настойчивее звучат призывы передать освобождаемые от РПК территории под контроль иракской армии и центральных сил безопасности. Эксперты указывают, что после окончательного устранения инфраструктуры РПК и возможного сокращения турецкого военного присутствия правительство Ирака намерено заключить с Анкарой двустороннее соглашение, которое юридически закрепит механизм контроля Турции над освобожденными районами. В Багдаде рассматривают это как естественное право центральной власти и одновременно как дополнительную гарантию безопасности для Турции.

В то же время из Багдада все настойчивее звучат призывы передать освобождаемые от РПК территории под контроль иракской армии и центральных сил безопасности

По имеющимся данным, на севере Ирака Турция располагает 139 малыми военными базами и контрольными пунктами.

Наиболее уязвимым и потенциально конфликтным узлом, по мнению наблюдателей, остается район Синджар на северо-западе Мосула. Соглашение, подписанное в 2020 году между Багдадом и Эрбилем о передаче контроля над этим районом региональному правительству, так и не было реализовано из-за присутствия Синджарского союза сопротивления, связанного с РПК и фактически удерживающего территорию.

В отличие от других подразделений РПК, Синджарский союз сопротивления в значительной степени состоит из езидских курдов, являющихся гражданами Ирака. Именно этот фактор позволяет данной структуре, несмотря на связи с РПК, продолжать заявлять о своей легитимности и праве на присутствие в регионе. Тем не менее ни Анкара, ни Багдад, ни Эрбиль не признают нахождение этой группы в столь чувствительном и стратегически важном районе, расположенном на пересечении границ Ирана, Сирии и Турции.

Несмотря на публичные разногласия между Багдадом и Эрбилем относительно будущего северного Ирака, Турция, стремясь предотвратить возрождение активности РПК и других сепаратистских группировок, будет сохранять устойчивое военное присутствие в регионе

Эксперты подчеркивают, что споры между Багдадом и Эрбилем вокруг освобожденных от РПК территорий выходят далеко за рамки вопросов суверенитета и административного контроля. Горные районы, десятилетиями находившиеся под контролем РПК, считаются одними из наиболее плодородных сельскохозяйственных земель на севере Ирака. В то же время восстановление тысяч разрушенных и обезлюдевших деревень, а также стимулирование возвращения вынужденных переселенцев потребуют колоссальных бюджетных ресурсов. Аналогичная ситуация складывается и с инфраструктурой: за последние два десятилетия в этих районах, фактически выпавших из процессов развития, предстоит заново построить тысячи школ, дорог и мостов. Ограниченные финансовые возможности как Багдада, так и Эрбиля существенно сужают их маневры в вопросе восстановления региона.

На этом фоне аналитики отмечают, что, несмотря на публичные разногласия между Багдадом и Эрбилем относительно будущего северного Ирака, Турция, стремясь предотвратить возрождение активности РПК и других сепаратистских группировок, будет сохранять устойчивое военное присутствие в регионе. Более того, позиция Анкары, по всей вероятности, станет одним из ключевых факторов при определении того, кто именно получит реальный контроль над освобожденными территориями. Именно этим во многом объясняется настойчивость Багдада в вопросе заключения двустороннего соглашения с Турцией.

Читайте по теме

Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 7391
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 14:12 5313
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 7042
В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 527
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 542
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1339
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1047
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4224
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1490
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1906
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8344
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1423
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5666
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5014

ЭТО ВАЖНО

В США призвали вывести войска из Сирии
В США призвали вывести войска из Сирии
20:57 527
Фермеры протестуют по всему миру
Фермеры протестуют по всему миру объектив haqqin.az
20:39 542
Путин как мишень в Харькове
Путин как мишень в Харькове объектив haqqin.az
20:32 1339
Дервиши танцуют в Стамбуле
Дервиши танцуют в Стамбуле объектив haqqin.az
20:25 1047
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
17:55 4224
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема
Почему большое количество «денег под подушкой» у граждан – проблема объяснил Натик Джафарли
19:55 1490
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
После «Аякса»: «Карабах» разгромил, Нариман забил
19:40 1906
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно
Расстрел праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже: что известно видео; обновлено 19:35
19:35 8344
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа
В Берлине переговоры Зеленского с представителями Трампа обновлено 20:25
20:25 1423
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне
Наступление украинцев в Купянске. Но продвигаются и россияне обновлено 18:36
18:36 5666
Трампу стали говорить «нет», и это только начало
Трампу стали говорить «нет», и это только начало наша корреспонденция
16:12 5014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться