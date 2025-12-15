Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы

Парламентские выборы, которые пройдут в Армении в июне следующего года, будут иметь решающее значение не только для премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемой им партии, но и для дальнейшей судьбы мирного процесса между Баку и Ереваном. Все более очевидно, что волеизъявление армянского общества в значительной степени определит и исход геополитического противостояния между Европейским союзом и Российской Федерацией за влияние на Южном Кавказе. Армения за последние годы достаточно далеко продвинулась в реализации своих амбиций, связанных с европейской интеграцией. В последние дни между Брюсселем и Ереваном был подписан масштабный документ, формирующий повестку стратегического сотрудничества. Сближение Европейского союза и Армении внимательно и с заметной тревогой отслеживается в Москве. Российская сторона заинтересована в приходе к власти в Армении пророссийских оппозиционных сил, что позволило бы остановить дальнейшее ослабление ее позиций в регионе. В то же время Брюссель открыто поддерживает правящую партию Никола Пашиняна и все активнее вовлекается в предвыборные процессы в Армении.

Как уже сообщалось, на заседании министров иностранных дел государств — членов Европейского союза, назначенном на сегодня, одним из ключевых вопросов стала предвыборная ситуация в Армении. «В следующем году в Армении пройдут выборы, - заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. - Сегодня мы обсудим, каким образом можем помочь Армении в этом вопросе. Они запросили аналогичную поддержку для противодействия иностранному зловредному влиянию, какую мы оказывали Молдове». Ранее Каллас уже утверждала, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия усилила кампанию по распространению дезинформации. Следует напомнить, что в Кремле Молдову и Армению, а также направления Южной Осетии и Абхазии курирует первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В этой связи очевидно, что кремлевские политтехнологи способны применить против Армении те же инструменты, которые использовались в Молдове на парламентских выборах, прошедших в сентябре текущего года, либо уже применяются.

Речь идет о масштабном распространении дезинформационных материалов, в том числе подготовленных с использованием технологий искусственного интеллекта, через социальные сети, пророссийские средства массовой информации и многочисленные сайты-клоны на иностранных языках. Цель подобных кампаний заключается в дискредитации правящей прозападной политической силы и ее лидеров. Одним из ключевых рычагов влияния на общественное мнение в Молдове стала Православная церковь Молдовы, Молдавско-Кишиневская митрополия. Она входит в состав Русской православной церкви, сохраняя при этом формальную автономию. По данным за 2021 год, к ней относили себя около 90 процентов верующих православного исповедания. В предвыборный период неправительственная организация «Евразия», связанная с пророссийским олигархом Иланом Шором, оплачивала молдавским священнослужителям так называемые паломнические поездки в Москву и Сербию, а также распространяла среди них платежные карты «Мир», выпущенные Промсвязьбанком. Кроме того, во время прошлогоднего референдума о евроинтеграции Кремль прибегал и к прямому подкупу избирателей. Тем не менее все эти методы не принесли ожидаемого результата, и сторонники проевропейского курса президента Майи Санду одержали победу. Представители армянских властей неоднократно заявляли, что аналогичная дезинформационная кампания, ранее применявшаяся против прозападного правительства Молдовы, сегодня разворачивается и против кабинета Никола Пашиняна. При этом официальные лица в Ереване стараются избегать прямых указаний на поддержку этих действий со стороны Москвы.