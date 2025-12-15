Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы

Парламентские выборы, которые пройдут в Армении в июне следующего года, будут иметь решающее значение не только для премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемой им партии, но и для дальнейшей судьбы мирного процесса между Баку и Ереваном. Все более очевидно, что волеизъявление армянского общества в значительной степени определит и исход геополитического противостояния между Европейским союзом и Российской Федерацией за влияние на Южном Кавказе.
Армения за последние годы достаточно далеко продвинулась в реализации своих амбиций, связанных с европейской интеграцией. В последние дни между Брюсселем и Ереваном был подписан масштабный документ, формирующий повестку стратегического сотрудничества.
Сближение Европейского союза и Армении внимательно и с заметной тревогой отслеживается в Москве. Российская сторона заинтересована в приходе к власти в Армении пророссийских оппозиционных сил, что позволило бы остановить дальнейшее ослабление ее позиций в регионе. В то же время Брюссель открыто поддерживает правящую партию Никола Пашиняна и все активнее вовлекается в предвыборные процессы в Армении.
Как уже сообщалось, на заседании министров иностранных дел государств — членов Европейского союза, назначенном на сегодня, одним из ключевых вопросов стала предвыборная ситуация в Армении.
«В следующем году в Армении пройдут выборы, - заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. - Сегодня мы обсудим, каким образом можем помочь Армении в этом вопросе. Они запросили аналогичную поддержку для противодействия иностранному зловредному влиянию, какую мы оказывали Молдове».
Ранее Каллас уже утверждала, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия усилила кампанию по распространению дезинформации.
Следует напомнить, что в Кремле Молдову и Армению, а также направления Южной Осетии и Абхазии курирует первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В этой связи очевидно, что кремлевские политтехнологи способны применить против Армении те же инструменты, которые использовались в Молдове на парламентских выборах, прошедших в сентябре текущего года, либо уже применяются.
Речь идет о масштабном распространении дезинформационных материалов, в том числе подготовленных с использованием технологий искусственного интеллекта, через социальные сети, пророссийские средства массовой информации и многочисленные сайты-клоны на иностранных языках. Цель подобных кампаний заключается в дискредитации правящей прозападной политической силы и ее лидеров.
Одним из ключевых рычагов влияния на общественное мнение в Молдове стала Православная церковь Молдовы, Молдавско-Кишиневская митрополия. Она входит в состав Русской православной церкви, сохраняя при этом формальную автономию. По данным за 2021 год, к ней относили себя около 90 процентов верующих православного исповедания.
В предвыборный период неправительственная организация «Евразия», связанная с пророссийским олигархом Иланом Шором, оплачивала молдавским священнослужителям так называемые паломнические поездки в Москву и Сербию, а также распространяла среди них платежные карты «Мир», выпущенные Промсвязьбанком. Кроме того, во время прошлогоднего референдума о евроинтеграции Кремль прибегал и к прямому подкупу избирателей. Тем не менее все эти методы не принесли ожидаемого результата, и сторонники проевропейского курса президента Майи Санду одержали победу.
Представители армянских властей неоднократно заявляли, что аналогичная дезинформационная кампания, ранее применявшаяся против прозападного правительства Молдовы, сегодня разворачивается и против кабинета Никола Пашиняна. При этом официальные лица в Ереване стараются избегать прямых указаний на поддержку этих действий со стороны Москвы.
Одновременно под лозунгами борьбы с российским влиянием и так называемой «пятой колонной» власти Армении в преддверии выборов осуществляют превентивные меры против пророссийских сил. Аресты активистов и лидеров пророссийских сил не вызывают реакции со стороны Брюсселя, поскольку внутренняя борьба носит откровенно геополитический характер.
В сложившихся условиях Брюссель обсуждает способы защиты партии Никола Пашиняна от предполагаемой российской дезинформационной кампании с целью содействия сохранению ею власти на выборах следующего года. С учетом молдавского опыта можно предположить, что Европейский союз выделит значительные финансовые ресурсы партии «Гражданский договор» и аффилированным с ней неправительственным организациям для противодействия информационному воздействию, способному повлиять на результаты голосования.
Ранее ЕС заявил о готовности выделить Армении 12 миллионов евро на так называемую эффективную борьбу с гибридными атаками. Экспертное сообщество уже расценило это решение как попытку воспроизведения власти по молдавскому сценарию. Для изучения соответствующего опыта в начале декабря в Кишинев был направлен один из известных представителей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян.
Вынесение вопроса противодействия дезинформационной кампании в Армении по молдавской модели на уровень обсуждения министров Европейского союза, разумеется, вызвало резкое неприятие со стороны оппозиции. Депутат от блока «Армения», возглавляемого Робертом Кочаряном, Гарник Даниелян расценил это как прямое вмешательство Европейского союза во внутренние дела страны. По его мнению, аналогичное вмешательство имело место и в ходе выборов в Молдове, где Европейский союз повлиял на их исход.