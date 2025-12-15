USD 1.7000
Фарид Исаев, автор haqqin.az
15 декабря 2025, 23:30

В минувшее воскресенье в престижном районе Лос-Анджелеса произошла чудовищная трагедия: в своем доме были обнаружены убитыми известный кинорежиссер и бывший комедийный актер Роб Райнер и его жена Мишель. Им были нанесены множественные ножевые ранения. После допроса полицией Лос-Анджелеса под стражу был взят их 32-летний сын Ник, про которого известно, что он испытывал серьезные проблемы с наркотиками.

Райнер прославился несколькими фильмами в 80-90-е годы: «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли». Ряд картин был снят по книгам Стивена Кинга, и писатель выразил глубокое соболезнование в связи со смертью режиссера и его супруги. Добрые слова о погибшем сказали мэр Лос-Анджелеса и губернатор Калифорнии, к ним присоединился и Барак Обама, и Камала Харрис.

Президент мелко мстителен даже себе в ущерб, и в случае гибели пусть бы даже лично ему неприятных идеологических оппонентов не способен сдержаться, промолчать и не пинать их вслед

Не промолчал и Дональд Трамп.

«Очень печальная вещь произошла прошлой ночью в Голливуде.

Роб Райнер, измученный и борющийся за существование, но когда-то очень талантливый кинорежиссер и комедийный актер, скончался — вместе со своей женой Мишель — предположительно, из-за гнева, который он вызывал у других своей массивной, непреклонной и неизлечимой одержимостью, умственно калечащим заболеванием, известным как СИНДРОМ ТРАМПОВСКОГО ПОМЕШАТЕЛЬСТВА, иногда называемый TDS.

Было известно, что он сводил людей с ума своей яростной одержимостью Президентом Дональдом Дж. Трампом, при этом его очевидная паранойя достигала новых высот по мере того, как Администрация Трампа превзошла все цели и ожидания величия, и с наступлением Золотого Века Америки, возможно, как никогда прежде.

Пусть Роб и Мишель покоятся с миром».

В Калифорнии, в Лос-Анджелесе и конкретно в Голливуде Дональда Трампа традиционно крепко не любят. Это оплот Демократической партии, а если и не демократов как таковых, то отчаянных противников трампизма в первую очередь. Райнеры не были исключением. И реакция Трампа на их смерть наглядно демонстрирует, почему в мире большого кино нынешнего президента терпеть не могут: он напрочь лишен эмпатии, того свойства, которое вынуждает нас сочувствовать героям на большом экране, всей душой сопереживать «движущимся картинкам», того, что превращает кино для людей в маленькое чудо.

Но Трамп таков, каков есть, его уже не переделать

Кроме того, президент мелко мстителен даже себе в ущерб, и в случае гибели пусть бы даже лично ему неприятных идеологических оппонентов не способен сдержаться, промолчать и не пинать их вслед, как пинал покойного сенатора Джона Маккейна, уважаемого всей Америкой летчика-ветерана вьетнамской войны, прошедшего плен, своего бескомпромиссного противника из числа «старых» республиканцев. А Райнеры даже не политики.

Но Трамп таков, каков есть, его уже не переделать. Отдельное отвращение вызывает то, что никто из окружения ему не скажет, насколько низок для президента Америки такой поступок, не хлопнет дверью и не уйдет в знак морального протеста. В нынешней Америке так поступают только в кино.

