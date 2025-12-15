В минувшее воскресенье в престижном районе Лос-Анджелеса произошла чудовищная трагедия: в своем доме были обнаружены убитыми известный кинорежиссер и бывший комедийный актер Роб Райнер и его жена Мишель. Им были нанесены множественные ножевые ранения. После допроса полицией Лос-Анджелеса под стражу был взят их 32-летний сын Ник, про которого известно, что он испытывал серьезные проблемы с наркотиками. Райнер прославился несколькими фильмами в 80-90-е годы: «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли». Ряд картин был снят по книгам Стивена Кинга, и писатель выразил глубокое соболезнование в связи со смертью режиссера и его супруги. Добрые слова о погибшем сказали мэр Лос-Анджелеса и губернатор Калифорнии, к ним присоединился и Барак Обама, и Камала Харрис.

Не промолчал и Дональд Трамп. «Очень печальная вещь произошла прошлой ночью в Голливуде. Роб Райнер, измученный и борющийся за существование, но когда-то очень талантливый кинорежиссер и комедийный актер, скончался — вместе со своей женой Мишель — предположительно, из-за гнева, который он вызывал у других своей массивной, непреклонной и неизлечимой одержимостью, умственно калечащим заболеванием, известным как СИНДРОМ ТРАМПОВСКОГО ПОМЕШАТЕЛЬСТВА, иногда называемый TDS. Было известно, что он сводил людей с ума своей яростной одержимостью Президентом Дональдом Дж. Трампом, при этом его очевидная паранойя достигала новых высот по мере того, как Администрация Трампа превзошла все цели и ожидания величия, и с наступлением Золотого Века Америки, возможно, как никогда прежде. Пусть Роб и Мишель покоятся с миром». В Калифорнии, в Лос-Анджелесе и конкретно в Голливуде Дональда Трампа традиционно крепко не любят. Это оплот Демократической партии, а если и не демократов как таковых, то отчаянных противников трампизма в первую очередь. Райнеры не были исключением. И реакция Трампа на их смерть наглядно демонстрирует, почему в мире большого кино нынешнего президента терпеть не могут: он напрочь лишен эмпатии, того свойства, которое вынуждает нас сочувствовать героям на большом экране, всей душой сопереживать «движущимся картинкам», того, что превращает кино для людей в маленькое чудо.