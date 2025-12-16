Макрон бросает вызов Эрдогану

Подписанное в понедельник в Париже соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Кипром стало событием, значение которого выходит далеко за рамки двусторонних отношений и вписывается в более широкий процесс перераспределения сил в Восточном Средиземноморье. Формально этот документ охватывает широкий спектр направлений - от дипломатии и обороны до культуры и образования. Однако его политический и стратегический смысл лежит, прежде всего, в сфере безопасности и геополитики. Это соглашение следует рассматривать как осознанный шаг Парижа по закреплению своего присутствия в регионе, где интересы Франции все чаще сталкиваются с амбициями Турции.

Президент Эммануэль Макрон далеко не случайно подчеркнул, что Кипр является единственным государством Европейского союза, с которым Франция имеет стратегическое партнерство такого уровня. Речь идет не просто о символическом жесте, а о формировании устойчивой опоры для французской политики в Восточном Средиземноморье - регионе, где Анкара на протяжении последнего десятилетия последовательно расширяет военное, энергетическое и политическое влияние. Поддержка Никосии со стороны Парижа автоматически усиливает позиции Кипра в его затяжном противостоянии с Турцией, включая вопросы исключительных экономических зон, разведки и добычи углеводородов, а также проблему Северного Кипра. Особого внимания заслуживает оборонный компонент соглашения. Обязательство Франции и Кипра совместно работать над укреплением европейской оборонно-промышленной и технологической базы напрямую связано с концепцией «стратегической автономии» Европейского союза, которую Макрон продвигает уже несколько лет. Для Парижа это не абстрактная идея, а инструмент снижения зависимости Европы от США в сфере безопасности.

Для Анкары же подобная риторика и конкретные шаги означают усиление европейского фактора в регионе, где Турция привыкла действовать, опираясь либо на двусторонние договоренности, либо на ситуативные балансы между НАТО, Россией и региональными игроками. Соглашение затрагивает также Ближний Восток и региональную нестабильность в более широком смысле. Упоминание войны России против Украины, напряженности на Ближнем Востоке, а также кризисов в Африке отражает стремление Франции позиционировать себя в качестве одного из немногих европейских игроков, готовых мыслить стратегически и действовать сразу на нескольких направлениях. Кипр в этой конструкции выступает не только как партнер, но и как географический и логистический узел, через который Франция может проецировать свое влияние на Восточное Средиземноморье и страны Леванта. Для Турции подобное развитие событий является тревожным сигналом. Отношения Анкары с Парижем - от Ливии и Сирии до энергетических споров в Средиземном море и политических разногласий внутри НАТО - и без того остаются напряженными. Закрепление же Франции на Кипре в формате стратегического партнерства означает, что любые дальнейшие шаги Турции в регионе будут сталкиваться не только с сопротивлением Никосии или Афин, но и с прямыми интересами одного из ведущих военных игроков Европы. Что существенно сужает пространство для маневра президента Эрдогана, особенно в условиях, когда Турция одновременно ведет сложную игру сразу на нескольких фронтах - от Украины и Черного моря до Ближнего Востока и Южного Кавказа.