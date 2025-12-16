USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Макрон бросает вызов Эрдогану

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
Подписанное в понедельник в Париже соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Кипром стало событием, значение которого выходит далеко за рамки двусторонних отношений и вписывается в более широкий процесс перераспределения сил в Восточном Средиземноморье.

Формально этот документ охватывает широкий спектр направлений - от дипломатии и обороны до культуры и образования. Однако его политический и стратегический смысл лежит, прежде всего, в сфере безопасности и геополитики. Это соглашение следует рассматривать как осознанный шаг Парижа по закреплению своего присутствия в регионе, где интересы Франции все чаще сталкиваются с амбициями Турции.

Особого внимания заслуживает оборонный компонент соглашения. Обязательство Франции и Кипра совместно работать над укреплением европейской оборонно-промышленной и технологической базы напрямую связано с концепцией «стратегической автономии» Европейского союза, которую Макрон продвигает уже несколько лет

Президент Эммануэль Макрон далеко не случайно подчеркнул, что Кипр является единственным государством Европейского союза, с которым Франция имеет стратегическое партнерство такого уровня. Речь идет не просто о символическом жесте, а о формировании устойчивой опоры для французской политики в Восточном Средиземноморье - регионе, где Анкара на протяжении последнего десятилетия последовательно расширяет военное, энергетическое и политическое влияние.

Поддержка Никосии со стороны Парижа автоматически усиливает позиции Кипра в его затяжном противостоянии с Турцией, включая вопросы исключительных экономических зон, разведки и добычи углеводородов, а также проблему Северного Кипра.

Для Парижа это не абстрактная идея, а инструмент снижения зависимости Европы от США в сфере безопасности.

Речь идет не просто о символическом жесте, а о формировании устойчивой опоры для французской политики в Восточном Средиземноморье - регионе, где Анкара на протяжении последнего десятилетия последовательно расширяет военное, энергетическое и политическое влияние

Для Анкары же подобная риторика и конкретные шаги означают усиление европейского фактора в регионе, где Турция привыкла действовать, опираясь либо на двусторонние договоренности, либо на ситуативные балансы между НАТО, Россией и региональными игроками.

Соглашение затрагивает также Ближний Восток и региональную нестабильность в более широком смысле. Упоминание войны России против Украины, напряженности на Ближнем Востоке, а также кризисов в Африке отражает стремление Франции позиционировать себя в качестве одного из немногих европейских игроков, готовых мыслить стратегически и действовать сразу на нескольких направлениях. Кипр в этой конструкции выступает не только как партнер, но и как географический и логистический узел, через который Франция может проецировать свое влияние на Восточное Средиземноморье и страны Леванта.

Для Турции подобное развитие событий является тревожным сигналом. Отношения Анкары с Парижем - от Ливии и Сирии до энергетических споров в Средиземном море и политических разногласий внутри НАТО - и без того остаются напряженными. Закрепление же Франции на Кипре в формате стратегического партнерства означает, что любые дальнейшие шаги Турции в регионе будут сталкиваться не только с сопротивлением Никосии или Афин, но и с прямыми интересами одного из ведущих военных игроков Европы. Что существенно сужает пространство для маневра президента Эрдогана, особенно в условиях, когда Турция одновременно ведет сложную игру сразу на нескольких фронтах - от Украины и Черного моря до Ближнего Востока и Южного Кавказа.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, можно ожидать, что Турция отреагирует на это соглашение не резкими заявлениями, а постепенным наращиванием собственного присутствия - как военного, так и экономического - в спорных районах Средиземноморья

Не менее важно и то, что соглашение с Кипром дополняет уже существующую систему французских союзов в регионе, включая тесное военно-политическое сотрудничество с Грецией. В совокупности это формирует своего рода неформальный треугольник Париж – Афины - Никосия, направленный на сдерживание турецкой активности в Восточном Средиземноморье. При этом Франция действует не в одиночку, а встраивает свои инициативы в рамки Европейского союза, делая их менее уязвимыми для прямого давления со стороны Анкары.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, можно ожидать, что Турция отреагирует на это соглашение не резкими заявлениями, а постепенным наращиванием собственного присутствия - как военного, так и экономического - в спорных районах Средиземноморья. Эрдоган, скорее всего, попытается компенсировать усиление французского фактора за счет углубления сотрудничества с альтернативными партнерами и демонстрации самостоятельности в оборонной сфере.

В то же время Франция будет стремиться перевести символическое партнерство с Кипром в практическую плоскость - через совместные учения, оборонные проекты и координацию на уровне Европейского союза.

Таким образом, соглашение между Францией и Кипром является не разовой дипломатической акцией, а частью более крупной перестройки сил в Восточном Средиземноморье. Для Эммануэля Макрона это возможность подтвердить роль Франции как стратегического игрока Европы, для Никосии - усилить свои позиции перед лицом турецкого давления, а для Реджепа Тайипа Эрдогана - дополнительный вызов, усложняющий и без того непростую региональную игру, в которой пространство для ошибок динамично сужается.

Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 229
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 994
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика обновлено 01:22
01:22 7913
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 2570
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 1834
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 3739
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3807
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5594
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины обновлено 00:12
00:12 1852
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
15 декабря 2025, 20:17 6038
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 4046

