Сьюзи подставила Донни

В этот раз, казалось, проблему постоянных протечек удалось решить, и немалая заслуга в этом принадлежит Сюзан Уайлз, опытному политическому эксперту-республиканке, которая доказала свою полезность Трампу еще на выборах 2016 года во Флориде. Нынче она возглавляет его аппарат, и до последнего времени ей удавалось избегать излишней публичности. Свое прозвище - «ледяная дева», она заслужила не зря. Но вот вдруг выяснилось, что она уже какое-то время поддерживала отношения с журналистами The Vanity Fair, которым дала около десятка откровенных интервью, а журнал свел в один большой материал.

Первое президентство Трампа, среди прочего, отличалось постоянными утечками о нравах Белого дома и его хозяина. Это, конечно, ужасно не нравилось президенту, но сделать он с этим ничего не мог, хотя трижды менял главу аппарата. Один раз он даже назначил на эту должность генерала морской пехоты, Джона Келли, чтобы тот навел армейскую дисциплину в этой дикой вольнице, но в результате сам Келли стал тем, кто назвал Трампа «человеком с фашистскими наклонностями».

Из откровений главы аппарата Белого дома можно узнать, что Илон Маск является ярым потребителем кетамина. Не то чтобы это было большим секретом, но услышать это из уст одной из главных фигур в окружении Трампа дорогого стоит. Вице-президент Джей Ди Вэнс, по ее словам, сторонник конспирологических теорий, и среди сторонников Трампа он оказался лишь потому, что таким образом облегчал себе дорогу в кресло сенатора. Генеральный прокурор Пэт Бонди полностью «облажалась» с файлами Джеффри Эпштейна. Глава бюджетного управления Рассел Воут – «абсолютный правый фанатик».

По поводу тарифной войны, развязанной Трампом, оказывается среди советников президента не было никакого единства, и это его личное решение – устроить это большое веселье.

Она утверждает, что договорилась с президентом, что тот не будет увлекаться местью своим старым политическим оппонентам, и он ей пообещал это, но при случае не упускает возможности припомнить старое.

Ну, и самое сладкое: своего шефа Сюзан Уайлз считает личностью с комплексом грандиозности. Дональд Трамп, будучи при этом трезвенником, уверен, что ему по силам абсолютно все. Уайлз в этом смысле сравнивает его со своим отцом, указывая, что она с таким типажом умеет справляться.

Когда статья вышла, Сюзан Уайлз, видно, не очень обрадовалась, впервые за долгое время вышла в соцсеть, где назвала публикацию «нечестно сфабрикованной нападкой на меня, лучшего президента, сотрудников Белого дома и Кабинета министров в истории… Был проигнорирован важный контекст, а большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, была удалена из статьи. После прочтения я предполагаю, что это было сделано с целью создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде».

А что делать, Сьюзи, если именно такая картина просматривается из твоих откровенных интервью?