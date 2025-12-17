Заглянем в 2100 год: Африка переплюнет Китай. А как же Азербайджан?

В канун Нового года принято подводить итоги и заглядывать дальше горизонта ближайших кризисов. Но есть прогнозы, которые звучат не как осторожное предположение, а как приговор целой эпохе. Один из таких сценариев рисует демографическую карту мира к 2100 году, на которой привычный порядок вещей исчезает почти полностью. Если верить расчетам Бюро переписи населения США, опубликованным и проанализированным в американских и европейских изданиях, XXI век станет временем великого демографического перелома. Африка превратится в главный человеческий резерв планеты, а Китай, еще недавно считавшийся демографическим и экономическим гигантом, столкнется с масштабным сокращением населения, которое по своим последствиям будет сопоставимо с утратой части глобального влияния. Речь идет не о колебаниях статистики, а о фундаментальном сдвиге: по этим прогнозам, население Китая сократится к концу столетия с нынешних примерно 1,4 миллиарда человек до 662 миллионов. А Восточная Азия и Европа войдут в затяжную фазу старения, сокращения рабочей силы и внутренней эрозии экономического потенциала.

На этом фоне Африка выглядит как демографический антипод уходящей эпохи. В период с 2030 по 2100 годы население «Черного континента», согласно прогнозам, вырастет примерно на 155 процентов. Население Демократической Республики Конго может увеличиться с 139 до 584 миллионов человек, Нигерия прибавит около 283 миллионов, а каждая из таких стран, как Эфиопия, Танзания, Уганда, Ангола и Нигер преодолеют рубеж роста в 100 миллионов. Это означает появление новых мегаполисов, новых рынков, новых центров культурного и политического притяжения. Но это также означает и колоссальное давление на инфраструктуру, образование, здравоохранение и систему управления. Африка может стать либо фабрикой глобального роста, либо источником непрекращающихся кризисов. И исход будет зависеть от инвестиций, институтов и способности элит превратить численность в развитие. Европа и Восточная Азия, напротив, входят в столетие демографической стагнации. Сокращение населения и рост доли пожилых людей будут напрямую влиять на военную мощь, рынок труда и темпы экономического роста. В этих условиях борьба за иммигрантов, квалифицированные кадры и «человеческий капитал» станет жестче, чем даже борьба за сырьевые ресурсы. Государства, еще недавно экспортировавшие влияние, будут вынуждены все чаще импортировать людей. Индия останется редким исключением среди мировых гигантов. Даже при замедлении темпов роста она сохранит к 2100 году численность населения около 1,5 миллиарда человек и, вероятно, станет единственной страной, способной одновременно удерживать демографический масштаб и экономическую динамику. Это закрепит ее статус ключевого игрока нового века - не только в Азии, но и в глобальной системе.

На этом фоне особый интерес представляет траектория стран, находящихся между стареющим Севером и растущим Югом. Азербайджан - одна из них. Демографически Азербайджан не стоит перед угрозой резкого обвала, но и не обладает тем взрывным потенциалом, определяющим Африку. К концу столетия Азербайджан, скорее всего, сохранит относительно стабильную численность населения, но окажется перед куда более сложной задачей - конкуренцией за качество человеческого капитала. В условиях, когда Европа и Восточная Азия будут активно привлекать мигрантов, а Африка станет главным донором рабочей силы, Азербайджану придется балансировать между удержанием собственной молодежи, привлечением квалифицированных специалистов и адаптацией к региональным миграционным потокам. Географическое положение и транспортная роль страны могут сыграть ключевую роль. Если к середине ХХI века Азербайджан сумеет закрепиться как логистический, энергетический и технологический узел между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией, демографическая стабильность станет не слабостью, а преимуществом. В противном случае риск «тихого оттока» человеческого капитала в стареющие, но более богатые экономики станет системной проблемой.