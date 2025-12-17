USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Герой нашего времени

главная тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
17 декабря 2025, 22:22

Иногда история словно сама восстанавливает нарушенное равновесие - не заявлениями политиков и не декларациями международных организаций, а поступком одного человека, оказавшегося в нужный момент в нужном месте.

В Сиднее это равновесие было восстановлено, когда сторонники террористической идеологии открыли огонь по людям, а навстречу им шагнул обычный человек - сириец, мусульманин, владелец небольшого магазина, отец двоих детей.

Ахмед аль-Ахмад не искал ни славы, ни подвига. Он сидел с другом за чашкой кофе, когда во время празднования Хануки на сиднейском пляже Бонди началась стрельба.

В поступке аль-Ахмада нет ни религиозной декларации, ни политического манифеста. Но именно поэтому он стал мировой сенсацией

В считанные секунды пространство гражданской жизни превратилось в зону хаоса и смерти. В такие моменты подавляющее большинство людей инстинктивно ищут укрытие, и это нормально. Но аль-Ахмад сделал выбор, на который решаются лишь единицы - бросился на одного из стрелков, сбил его с ног, вырвал из рук дробовик и, рискуя собственной жизнью, нейтрализовал террориста. За это он заплатил ранениями, операцией и как минимум полугодом реабилитации.

В поступке аль-Ахмада нет ни религиозной декларации, ни политического манифеста. Но именно поэтому он стал мировой сенсацией. В мире, где ислам слишком часто используется экстремистами как прикрытие для насилия, именно мусульманин встал между оружием и беззащитными людьми. В мире, где слово «Сирия» ассоциируется с войной, терроризмом и разрушениями, именно сириец стал символом защиты и гуманизма. Когда одни стреляли во имя ненависти к людям, другой действовал во имя жизни.

Реакция оказалась мгновенной и глобальной. Австралия признала аль-Ахмада национальным героем. Люди по всему миру, еще вчера не знавшие его имени, начали жертвовать деньги на его восстановление и поддержку семьи и бизнеса. За короткое время было собрано около 2,3 миллиона австралийских долларов - не как плата за подвиг, а как коллективный жест благодарности. Среди доноров были десятки тысяч обычных людей и представители крупного бизнеса - редкий момент, когда общество говорит почти в унисон.

В считанные секунды пространство гражданской жизни превратилось в зону хаоса и смерти. В такие моменты подавляющее большинство людей инстинктивно ищут укрытие, и это нормально. Но аль-Ахмад сделал выбор, на который решаются лишь единицы - бросился на одного из стрелков

Но, возможно, еще более важная реакция была зафиксирована вдали от Сиднея - в сирийской деревне Аль-Найраб под Идлибом. Там, где еще недавно гремели артиллерийские обстрелы, люди с гордостью смотрят видео, на которых их земляк в другой части света голыми руками обезоруживает террориста. Для них этот поступок - не только личная история Ахмеда аль-Ахмада, но и ответ на годы коллективного унижения, когда образ сирийца и мусульманина по умолчанию загонялся в рамки подозрений и страха.

Родственники аль-Ахмада говорят о нем просто: человек, не терпящий несправедливости. Он служил в сирийской армии, затем в поисках работы и мирной жизни уехал в Австралию. Его поступок - продолжение той же логики: защищать, когда рядом творится зло. Его дядя прямо говорит о символическом значении случившегося для арабского и мусульманского мира — это был гуманитарный акт, совершенный без оглядки на религию жертв, их происхождение или убеждения.

Да, этот эпизод не отменяет трагедию в Сиднее, не возвратит погибших и не исцелит мир от экстремизма. Но он важен именно как противовес, поскольку доказывает, что ислам – это не монополия террористов, что Сирия - не только источник боли, а мусульманин - не фигура, по умолчанию вызывающая подозрения. Когда сторонники ИГИЛ стреляют, а простой сириец закрывает собой других, мир на мгновение становится честнее.

Героизм Ахмеда аль-Ахмада — это не сюжет о силе мышц или военной выучке, а история о моральном выборе, разрушающая удобные клише. В эпоху, когда насилие громко кричит о себе, поступок простого сирийца говорит тихо, но весомо: человечность все еще способна уравновешивать ненависть. И порой для этого достаточно одного человека, нашедшего в себе мужество не отвести взгляда.

