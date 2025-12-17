Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал

Накануне в столице Катара Дохе при содействии Центрального командования США (CENTCOM) состоялась международная конференция, посвященная возможному развертыванию международных стабилизационных сил в секторе Газа. В мероприятии предполагалось участие представителей более чем 45 государств, однако уже на этапе формирования списка приглашенных возникли серьезные политические разногласия. Участие Турции в конференции было заблокировано Израилем, тогда как Азербайджан, получивший официальное приглашение, предпочел не направлять своего представителя. Как сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на дипломатические источники, США, учитывая израильское вето, не стали направлять Анкаре приглашение. По словам собеседников издания, отсутствие Турции носило не процедурный, а сугубо политический характер.

Согласно публикации, неназванный западный дипломат, а также близкий к правительству Турции арабский источник подтвердили, что Анкара не была включена в список участников, несмотря на тесные связи с Вашингтоном и Дохой. Другой западный чиновник отметил, что о неучастии Турции было известно заранее и никаких альтернативных объяснений этому решению не существовало. Источник Haaretz в арабских дипломатических кругах подчеркнул, что в октябре Турция была приглашена на мирный саммит в Шарм-эш-Шейхе и публично поддерживала международные инициативы, связанные с сектором Газа. По его словам, единственным государством, выступившим против участия Анкары во встрече в Дохе, был Израиль. При этом, по данным издания, Турция и Катар продолжают оказывать давление на американских чиновников, призывая их пересмотреть принятое решение. Напомним, что вопрос развертывания международных стабилизационных сил рассматривается как ключевой элемент второго этапа мирного плана президента Трампа по Газе. Израиль в свою очередь неоднократно заявлял о своем неприятии участия Турции в послевоенном урегулировании в анклаве, особенно на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений после начала войны в Газе. Согласно списку, оказавшемуся в распоряжении редакции Haaretz, на встречу в Дохе были приглашены Египет, Иордания, Азербайджан, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты и Италия, а также широкий круг европейских, азиатских и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В список была включена и Республика Косово, не являющаяся членом ООН.

Газета отмечает, что Азербайджан, хотя и получил приглашение, но делегацию в Доху не направил, поскольку официальный Баку не рассматривает возможность отправки миротворческого контингента в сектор Газа. По данным Haaretz, несмотря на определенные консультации с США, Азербайджан в обозримой перспективе также не готов присоединяться к «Авраамовым соглашениям». «Несмотря на многолетние тесные отношения с Израилем, Азербайджан не видит необходимости присоединяться к этому соглашению исключительно в пропагандистских целях», - подчеркивает издание. Среди стран, получивших приглашение на конференцию в Дохе, но в итоге не принявших в ней участие, Haaretz называет Бельгию, Румынию, Эстонию, Южную Корею, Непал и еще около 15 государств. По оценке западного дипломата, на которого ссылается газета, встреча в Дохе носила промежуточный характер, и на ней не ожидалось принятия каких-либо обязывающих решений. По имеющейся информации, аналогичная консультационная встреча состоялась примерно двумя неделями ранее в Вашингтоне, а следующая, уже на уровне военного руководства, запланирована на январь. Дипломат отметил, что Соединенные Штаты намерены представить более детальную информацию о предполагаемой структуре стабилизационных сил в Газе и возможном вкладе отдельных стран. Но на данном этапе речь идет, скорее, о зондировании позиций, нежели о формировании твердых обязательств.