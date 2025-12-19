Тайвань с Китаем в шаге от большой войны

Сделка по продаже вооружений Тайваню на сумму более 11 миллиардов долларов, объявленная накануне администрацией Дональда Трампа, является не просто коммерческим соглашением, а стратегическим манифестом, радикально меняющим архитектуру безопасности в регионе Восточной Азии. На фоне растущей агрессивности Пекина и его заявлений о необходимости воссоединения к 2027 году, Вашингтон делает ставку на превращение острова в «неприступный бастион», способный нанести «агрессору» неприемлемый ущерб еще на дальних подступах. Самая масштабная сделка в истории американо-тайваньских отношений фокусируется на асимметричных возможностях, которые должны компенсировать колоссальное количественное превосходство Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Сегодняшнее военное соотношение сил между КНР и Тайванем демонстрирует подавляющее преимущество Китая во всех конвенциональных категориях. НОАК насчитывает около 2 миллионов активных военнослужащих, в то время как армия Тайбэй является профессиональной, располагающей лишь 170 тысячами солдат и офицеров. ВВС КНР доминируют с парком в 1200 современных истребителей против 350 у Тайваня. Еще более очевидно морское превосходство Пекина - крупнейший в мире флот, включающий три авианосца и более 70 подводных лодок, противостоит скромным силам острова, у которого в строю лишь четыре субмарины. В бронетехнике и артиллерии разрыв также пятикратный. При таких цифрах классическая лобовая оборона для Тайваня невозможна, что и диктует необходимость перехода к стратегии «активного сдерживания». Ключевым элементом нового пакета помощи стали системы HIMARS и рекордное количество ракет ATACMS (420 единиц), прекрасно зарекомендовавших себя в ходе боев в Украине. Эти ракеты с дальностью до 300 километров впервые дают Тайваню реальную возможность поражать военную инфраструктуру, аэродромы и логистические центры на территории континентального Китая. Теперь любая подготовка к высадке десанта НОАК в портах провинции Фуцзянь будет находиться под прицелом высокоточного оружия. Дополняют эту «длинную руку» модернизированные противокорабельные ракеты Harpoon и системы Javelin, которые создают многослойную зону поражения - от открытого моря до береговой линии.