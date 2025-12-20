USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Украина продолжит войну. На европейские деньги

Украина продолжит войну. На европейские деньги

Леонид Швец, автор haqqin.az
03:14

Саммит Европейского Союза в Брюсселе, переваливший из 18 декабря в 19-е, на котором решался вопрос финансирования бюджетного дефицита Украины, оказался неожиданно для многих весьма успешным, прежде всего для самой Украины. В поиске решения непростое и бурное заседание продолжалось и ночью.

Непреодолимым, казалось, камнем преткновения был репарационный кредит: попытка использовать замороженные средства России для текущего финансирования Украины. В первую очередь сопротивлялась Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных средств. Перспектива судебных исков со стороны России и ответная конфискация активов не грели власти Бельгии, да и часть других стран разделяли их опасения. Найти какую-то волшебную правовую форму, снимающую возражения, никак не получалось.

Непреодолимым, казалось, камнем преткновения был репарационный кредит: попытка использовать замороженные средства России для текущего финансирования Украины

Однако у европейских лидеров было четкое представление, что Украину оставить без финансирования нельзя, поскольку это привело бы к ситуации, когда пришлось бы на оборону и ликвидацию гуманитарного кризиса, к которому привело бы потенциальное поражение Украины, лихорадочно выискивать в десятки раз большие суммы. Понимание этого выразил бельгийский премьер Барт де Вевер, отчаянно возражавший против репарационного кредита: «Если бы мы поехали с саммита без соглашения, это было бы полной катастрофой. Евросоюз утратил бы геополитический вес, дав миру сигнал о своей недееспособности. А это стратегическая катастрофа».

Катастрофы никто не хотел, и в конечном итоге был выбран вариант Б: Украине будет выделен кредит ЕС - 90 миллиардов евро на два года с намерением продолжить помощь и после этого периода. Кредит беспроцентный и бессрочный, его погашение предусмотрено из средств, которые Россия когда-то будет выплачивать Украине по репарациям. Условия идеальные. Дополнительные недостающие средства Украина теперь сможет получить по линии МВФ, для которого решение ЕС имеет важную роль.

Катастрофы никто не хотел, и в конечном итоге был выбран вариант Б: Украине будет выделен кредит ЕС - 90 миллиардов евро на два года

По ходу удалось обойти тупик, который могли создать Венгрия, Словакия и Чехия, выступавшие не только против размораживания российских средств, но и против финансирования военных потребностей Украины. Они не стали блокировать вопрос о внешнем заимствовании ЕС, который требует консенсуса всех 27 стран Евросоюза, но при этом выговорили своим странам право не выделять финансы Киеву на оружие. Но в целом Украина получила право тратить полученные средства на оборону, больше того, в принятом документе говорится, что средства должны идти на «усиление европейской и украинской оборонной промышленности», то есть тратиться не на американское, а на свое и европейское оружие.

Украина теперь еще более плотно встроена в общую систему европейской взаимозависимости и взаимодействия, в том числе в оборонной сфере, этот процесс уже не обернуть вспять. А российские средства решением Евросоюза остаются бессрочно замороженными. Когда-то и до них руки дойдут.

От войны за нефть к войне за воду
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Россия бомбит Одессу: много жертв
Даже британцы отказались
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Кабмин принял решение по карантину
