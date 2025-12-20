Украина продолжит войну. На европейские деньги

Саммит Европейского Союза в Брюсселе, переваливший из 18 декабря в 19-е, на котором решался вопрос финансирования бюджетного дефицита Украины, оказался неожиданно для многих весьма успешным, прежде всего для самой Украины. В поиске решения непростое и бурное заседание продолжалось и ночью. Непреодолимым, казалось, камнем преткновения был репарационный кредит: попытка использовать замороженные средства России для текущего финансирования Украины. В первую очередь сопротивлялась Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных средств. Перспектива судебных исков со стороны России и ответная конфискация активов не грели власти Бельгии, да и часть других стран разделяли их опасения. Найти какую-то волшебную правовую форму, снимающую возражения, никак не получалось.

Однако у европейских лидеров было четкое представление, что Украину оставить без финансирования нельзя, поскольку это привело бы к ситуации, когда пришлось бы на оборону и ликвидацию гуманитарного кризиса, к которому привело бы потенциальное поражение Украины, лихорадочно выискивать в десятки раз большие суммы. Понимание этого выразил бельгийский премьер Барт де Вевер, отчаянно возражавший против репарационного кредита: «Если бы мы поехали с саммита без соглашения, это было бы полной катастрофой. Евросоюз утратил бы геополитический вес, дав миру сигнал о своей недееспособности. А это стратегическая катастрофа». Катастрофы никто не хотел, и в конечном итоге был выбран вариант Б: Украине будет выделен кредит ЕС - 90 миллиардов евро на два года с намерением продолжить помощь и после этого периода. Кредит беспроцентный и бессрочный, его погашение предусмотрено из средств, которые Россия когда-то будет выплачивать Украине по репарациям. Условия идеальные. Дополнительные недостающие средства Украина теперь сможет получить по линии МВФ, для которого решение ЕС имеет важную роль.