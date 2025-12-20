Украина продолжит войну. На европейские деньги

Саммит Европейского Союза в Брюсселе, переваливший из 18 декабря в 19-е, на котором решался вопрос финансирования бюджетного дефицита Украины, оказался неожиданно для многих весьма успешным, прежде всего для самой Украины. В поиске решения непростое и бурное заседание продолжалось и ночью.
Непреодолимым, казалось, камнем преткновения был репарационный кредит: попытка использовать замороженные средства России для текущего финансирования Украины. В первую очередь сопротивлялась Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных средств. Перспектива судебных исков со стороны России и ответная конфискация активов не грели власти Бельгии, да и часть других стран разделяли их опасения. Найти какую-то волшебную правовую форму, снимающую возражения, никак не получалось.
Однако у европейских лидеров было четкое представление, что Украину оставить без финансирования нельзя, поскольку это привело бы к ситуации, когда пришлось бы на оборону и ликвидацию гуманитарного кризиса, к которому привело бы потенциальное поражение Украины, лихорадочно выискивать в десятки раз большие суммы. Понимание этого выразил бельгийский премьер Барт де Вевер, отчаянно возражавший против репарационного кредита: «Если бы мы поехали с саммита без соглашения, это было бы полной катастрофой. Евросоюз утратил бы геополитический вес, дав миру сигнал о своей недееспособности. А это стратегическая катастрофа».
Катастрофы никто не хотел, и в конечном итоге был выбран вариант Б: Украине будет выделен кредит ЕС - 90 миллиардов евро на два года с намерением продолжить помощь и после этого периода. Кредит беспроцентный и бессрочный, его погашение предусмотрено из средств, которые Россия когда-то будет выплачивать Украине по репарациям. Условия идеальные. Дополнительные недостающие средства Украина теперь сможет получить по линии МВФ, для которого решение ЕС имеет важную роль.
По ходу удалось обойти тупик, который могли создать Венгрия, Словакия и Чехия, выступавшие не только против размораживания российских средств, но и против финансирования военных потребностей Украины. Они не стали блокировать вопрос о внешнем заимствовании ЕС, который требует консенсуса всех 27 стран Евросоюза, но при этом выговорили своим странам право не выделять финансы Киеву на оружие. Но в целом Украина получила право тратить полученные средства на оборону, больше того, в принятом документе говорится, что средства должны идти на «усиление европейской и украинской оборонной промышленности», то есть тратиться не на американское, а на свое и европейское оружие.
Украина теперь еще более плотно встроена в общую систему европейской взаимозависимости и взаимодействия, в том числе в оборонной сфере, этот процесс уже не обернуть вспять. А российские средства решением Евросоюза остаются бессрочно замороженными. Когда-то и до них руки дойдут.