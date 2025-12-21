США срывают выборы

Госдеп США отказал в визе руководителю Национального избирательного совета Гондураса Марлону Очоа «за подрыв демократии в Гондурасе». В стране оказались сорваны всеобщие выборы, на которых Дональд Трамп открыто поддерживал в качестве кандидата в президенты выдвиженца Национальной партии Насри Асфура. Голосование прошло еще 30 ноября, но Конгресс страны отказался признавать их итоги, ряд членов Национального избирательного совета не стали подписывать окончательные протоколы, а глава государства Сиомара Кастро объявила выборы недействительными… из‑за вмешательства США.

26 ноября 2025 года Трамп действительно публично поддержал Асфуру, назвав его «единственным истинным другом свободы в Гондурасе», и пообещал, что Соединенные Штаты окажут ему «огромную поддержку», включая финансовую помощь и сотрудничество в сфере безопасности. Если же Гондурас выберет другого лидера, «Америка не будет тратить деньги напрасно, потому что неправильный лидер может привести к катастрофическим последствиям». Соперников своего кандидата американский президент обозвал коммунистами и предупредил, что Гондурас может стать новой Венесуэлой, что весьма далеко от правды. И кто же создал проблемы для демократии в Гондурасе? Подсчет голосов и правда сопровождался постоянным зависанием сайта избирательной комиссии. Предварительный подсчет показывал, что разрыв между главными оппонентами в борьбе за президентский пост минимален, и результат зависит буквально от нескольких тысяч голосов. Представители вооруженных сил потребовали предоставить им копии протоколов подсчета голосов в день выборов. А тут еще очевидное давление со стороны США. Установить истинные результаты голосования в этих условиях оказалось невозможным, о чем и заявили Конгресс и президент. В Гондурасе очевидный политический кризис, который потребует, скорее всего, проведения новых выборов. Но для нас интерес в первую очередь представляет не дальнейшее политическое развитие этой центральноамериканской страны, а яркий пример того, как работает провозглашенная недавно Соединенными Штатами новая Стратегия национальной безопасности, в которой Западное полушарие объявлено сферой первостепенного национального интереса Америки. Трамп постарался надавить – в итоге все пошло кувырком, а его фаворит потерял возможность чистой победы. И это всего лишь маленький Гондурас.

Что касается большой Венесуэлы, тут тоже все выходит пока косо-криво. Перед недавним обращением Трампа к американскому народу были запущены якобы проверенные слухи, что он в этой речи объявит войну Венесуэле. Однако не произошло не только объявления войны, Трамп вообще ни словом не упомянул в своем выступлении эту страну. Это при том, что у ее берегов еще с начала сентября находится большая группировка военных кораблей США, усиленная с тех пор атомной подводной лодкой и авианосцем Gerald R. Ford с кораблями сопровождения и поддержки. Общая численность американских военнослужащих на этих кораблях превышает 15 тысяч человек. Каждый день пребывания этой группировки в Карибском море обходится в миллионы долларов для налогоплательщиков, но пока заявленная Трампом цель – свержение Николаса Мадуро – даже не проблескивает. Президенту сказать американцам нечего, вот он и молчит.