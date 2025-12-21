USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

США срывают выборы

новый мир
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:04 863

Госдеп США отказал в визе руководителю Национального избирательного совета Гондураса Марлону Очоа «за подрыв демократии в Гондурасе». В стране оказались сорваны всеобщие выборы, на которых Дональд Трамп открыто поддерживал в качестве кандидата в президенты выдвиженца Национальной партии Насри Асфура.

Голосование прошло еще 30 ноября, но Конгресс страны отказался признавать их итоги, ряд членов Национального избирательного совета не стали подписывать окончательные протоколы, а глава государства Сиомара Кастро объявила выборы недействительными… из‑за вмешательства США.

В Гондурасе сорваны выборы... Из-за вмешательства Трампа

26 ноября 2025 года Трамп действительно публично поддержал Асфуру, назвав его «единственным истинным другом свободы в Гондурасе», и пообещал, что Соединенные Штаты окажут ему «огромную поддержку», включая финансовую помощь и сотрудничество в сфере безопасности. Если же Гондурас выберет другого лидера, «Америка не будет тратить деньги напрасно, потому что неправильный лидер может привести к катастрофическим последствиям». Соперников своего кандидата американский президент обозвал коммунистами и предупредил, что Гондурас может стать новой Венесуэлой, что весьма далеко от правды. И кто же создал проблемы для демократии в Гондурасе?

Подсчет голосов и правда сопровождался постоянным зависанием сайта избирательной комиссии. Предварительный подсчет показывал, что разрыв между главными оппонентами в борьбе за президентский пост минимален, и результат зависит буквально от нескольких тысяч голосов. Представители вооруженных сил потребовали предоставить им копии протоколов подсчета голосов в день выборов. А тут еще очевидное давление со стороны США. Установить истинные результаты голосования в этих условиях оказалось невозможным, о чем и заявили Конгресс и президент.

В Гондурасе очевидный политический кризис, который потребует, скорее всего, проведения новых выборов. Но для нас интерес в первую очередь представляет не дальнейшее политическое развитие этой центральноамериканской страны, а яркий пример того, как работает провозглашенная недавно Соединенными Штатами новая Стратегия национальной безопасности, в которой Западное полушарие объявлено сферой первостепенного национального интереса Америки. Трамп постарался надавить – в итоге все пошло кувырком, а его фаворит потерял возможность чистой победы. И это всего лишь маленький Гондурас.

Провал фаворита Трампа

Что касается большой Венесуэлы, тут тоже все выходит пока косо-криво. Перед недавним обращением Трампа к американскому народу были запущены якобы проверенные слухи, что он в этой речи объявит войну Венесуэле. Однако не произошло не только объявления войны, Трамп вообще ни словом не упомянул в своем выступлении эту страну. Это при том, что у ее берегов еще с начала сентября находится большая группировка военных кораблей США, усиленная с тех пор атомной подводной лодкой и авианосцем Gerald R. Ford с кораблями сопровождения и поддержки.

Общая численность американских военнослужащих на этих кораблях превышает 15 тысяч человек. Каждый день пребывания этой группировки в Карибском море обходится в миллионы долларов для налогоплательщиков, но пока заявленная Трампом цель – свержение Николаса Мадуро – даже не проблескивает. Президенту сказать американцам нечего, вот он и молчит.

Трамп провалил военную кампанию и против Венесуэлы

Новая-старая стратегия США в Центральной и Латинской Америке, которую в СМИ назвали «доктриной Донро», соединив имена Дональда Трампа и Джеймса Монро, пятого американского президента и автора концепции доминирования США в Западном полушарии, требует, как и любая стратегия, глубокого и системного подхода. Слова «глубокий и системный» просто неприложимы к 45/47-му президенту Америки. Трамп неизменно генерирует хаос.

Читайте по теме

Нам показали все уродство государства под названием США главная тема
02:27 670
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция; все еще актуально
19 декабря 2025, 22:34 4994
Сьюзи подставила Донни с миру по нитке – голому рубашка
17 декабря 2025, 02:47 3617
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 130
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 253
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 864
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 9550
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 962
Алиева ждут в Санкт-Петербурге
Алиева ждут в Санкт-Петербурге
00:38 2520
Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии
Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии
01:10 916
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 14:41 9832
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации
20 декабря 2025, 23:03 2447
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
20 декабря 2025, 03:14 6278
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
20 декабря 2025, 01:56 6550

