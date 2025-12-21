Нам показали все уродство государства под названием США

Публикация архивов по делу Джеффри Эпштейна, которую администрация Дональда Трампа была вынуждена разрешить после месяцев политического давления и открытого бунта внутри Республиканской партии, лишь усилила ощущение, что перед американским обществом вновь разыгрывается тщательно дозированное разоблачение, в котором самое важное по-прежнему замазано черной краской цензора. Формально Министерство юстиции США выполнило требование закона, подписанного самим Дональдом Трампом, но, по существу, продемонстрировало пределы допустимой откровенности, за которыми начинается зона вечного молчания.

Нога неизвестного подростка… и Билл Клинтон В обнародованном архивном массиве, состоящим из сотен тысяч страниц документов и фотографий, есть все, что подпитывает досужие подозрения и теории заговора - странные детали, обрывки контекста, изображения без объяснений и полностью вымаранные блоки материалов. Символом этого «контролируемого разоблачения» стала фотография, на которой Джеффри Эпштейн сидит на диване, а рядом с ним - тонкая, явно детская нога неизвестного подростка. Чья она, кому принадлежит и при каких обстоятельствах был сделан снимок, неизвестно. Этот кадр мгновенно стал вирусным и превратился в концентрированное воплощение главного вопроса дела Эпштейна - что на самом деле знали власти? Другой визуальный центр скандала - фотографии бывшего президента США Билла Клинтона. На одной из них Клинтон изображен обнаженным в джакузи рядом с человеком, лицо которого закрашено черным. При этом представители администрации Трампа утверждают, что черный квадрат скрывает «жертву». На других снимках Клинтон сфотографирован в бассейне рядом с Джиллиан Максвелл - ключевой соучастницей Джеффри Эпштейна в его сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних - и с еще одной женщиной также с замазанным черной краской лицом. Есть и фотографии, где экс-президент США запечатлен рядом с Майклом Джексоном и певицей Дианой Росс, а также более эксцентричные изображения из особняка Эпштейна в Манхэттене, включая картину, на которой Клинтон изображен в женском платье и на высоких каблуках. Эти кадры, безусловно, выглядят компрометирующими, но при этом не содержат прямых доказательств участия Билла Клинтона в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

А где же Трамп? Больше всего бросается в глаза тот факт, что Дональд Трамп, чья дружба с Джеффри Эпштейном в 1990-е и начале 2000-х годов подробно задокументирована журналистами и свидетелями, в опубликованных материалах почти не присутствует. Немногие обнародованные фотографии с участием Трампа по данным Associated Press уже публиковались. Это обстоятельство породило обвинения в том, что публикация была выстроена так, чтобы переместить фокус общественного внимания на политических оппонентов Трампа, прежде всего, на Билла Клинтона и, соответственно, Демократическую партию, и одновременно минимизировать репутационные риски действующего президента США. История Джеффри Эпштейна давно перестала быть просто уголовным делом. Впервые он был осужден еще в 2008 году за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и получил на удивление мягкий приговор - один год заключения в условиях, которые многие называли почти курортными. Лишь в 2019 году масштабы его преступлений стали достоянием широкой публики. В частности, выяснилось, что на протяжении десятилетий Эпштейн при содействии Джиллиан Максвелл создавал сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как уже сообщалось, Максвелл была признана виновной и приговорена к 20 годам тюрьмы, а сам Эпштейн вскоре был найден повешенным в камере нью-йоркской тюрьмы. Однако официальная версия - самоубийство - так и не убедила значительную часть американского общества. Публикация новых документов лишь укрепила убеждение в обществе, что на протяжении десятилетий правоохранительная система США либо закрывала глаза на преступную деятельность Эпштейна, либо сознательно уклонялась от расследования.

Рассекреченный документ ФБР Среди опубликованных материалов есть жалоба, поданная против Эпштейна художницей Марией Фармер еще в 1996 году. В рассекреченном документе ФБР говорится, что Эпштейн украл у нее фотографии и негативы, включая изображения ее младших сестер, и по словам Фармер, угрожал ей расправой, если она заговорит. Фармер и ее сестра Энни публично заявили, что промедление властей позволило Эпштейну продолжать преступления еще многие годы. «Увидеть сейчас, в письменном виде, что все это время у них был этот документ — это эмоционально разрушительно», - призналась Энни Фармер в интервью CNN. Особое возмущение вызвало то, как именно Министерство юстиции исполнило требование закона о публикации. Целые массивы документов, включая 119 страниц показаний свидетелей перед большим жюри, были обнародованы полностью зачеркнутыми. По сообщениям американских СМИ, степень цензуры в ряде случаев выходит за рамки ограничений, прямо предусмотренных законом и защитой персональных данных жертв. Конгрессмен Томас Масси, один из инициаторов закона, прямо заявил, что администрация Белого дома «вопиющим образом не выполнила ни букву, ни дух закона».