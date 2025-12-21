USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?

Эльяс Шафиев, собкор
03:18 254

Как сообщило в субботу вечером издание Iran International, связанное с противниками режима в Иране, разведывательные агентства зафиксировали необычные перемещения космических сил КСИР, что привело к усилению наблюдения и мониторинга за этой деятельностью.

Публикация появилась на фоне утечки информации в американские СМИ, согласно которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о возможности нового израильского удара по Ирану.

В докладе указывается, что передвижения космических сил Корпуса стражей исламской революции включают в себя перемещения и элементы координации, выходящие за рамки привычных и ранее наблюдавшихся моделей активности подразделений БПЛА, ракетных войск и средств ПВО Исламской Республики.

Разведывательные агентства зафиксировали необычные перемещения космических сил КСИР

Западные источники, знакомые с ситуацией, также сообщили, что данные события могут быть связаны с проведением военных учений. Однако их масштаб и частота, а также одновременное проведение нескольких мероприятий привлекли повышенное внимание и потребовали более тщательного анализа. Источники добавили, что разведслужбы в настоящее время отслеживают сигналы командования и управления, развертывание сил и логистические перемещения, связанные с космическими силами КСИР.

Следует напомнить, что, согласно оценкам, приведенным в репортаже американского телеканала NBC, при отсутствии внешнего контроля производство ракет в Иране может достигать примерно 3000 единиц в месяц. Официальные лица считают, что накопление значительного ракетного арсенала позволило бы Ирану эффективнее защищать свои ядерные объекты и ускорить процесс их восстановления.

В репортаже также отмечается, что Нетаньяху может представить президенту США четыре возможных сценария действий, аналогичные тем, которые обсуждались в Овальном кабинете перед июньскими ударами - самостоятельные действия Израиля, действия с ограниченной американской поддержкой, совместную американо-израильскую операцию либо самостоятельные действия Соединенных Штатов. Перед предыдущей операцией президент Трамп выбрал вариант совместных действий.

Публикация появилась на фоне утечки информации в американские СМИ, согласно которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о возможности нового израильского удара по Ирану

Сегодня также сообщалось, что новые спутниковые снимки указывают на возможные попытки Ирана восстановить или оценить масштаб повреждений ядерного объекта в Натанзе, подвергшегося ударам в ходе 12-дневной войны.

По данным Института науки и международной безопасности в Вашингтоне, снимки от 13 декабря показывают, что на уцелевшую часть экспериментального завода PFEP по обогащению ядерного топлива были установлены защитные конструкции. После появления этой информации глава МАГАТЭ потребовал от Ирана предоставить инспекторам агентства доступ к ядерным объектам.

При этом, несмотря на существующие опасения относительно попыток восстановления объектов по обогащению ядерного топлива, разрушенных США в июне прошлого года, израильские официальные лица рассматривают как более серьезную и приоритетную угрозу именно ракетную программу Ирана.

