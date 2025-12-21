Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?

Как сообщило в субботу вечером издание Iran International, связанное с противниками режима в Иране, разведывательные агентства зафиксировали необычные перемещения космических сил КСИР, что привело к усилению наблюдения и мониторинга за этой деятельностью. Публикация появилась на фоне утечки информации в американские СМИ, согласно которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о возможности нового израильского удара по Ирану. В докладе указывается, что передвижения космических сил Корпуса стражей исламской революции включают в себя перемещения и элементы координации, выходящие за рамки привычных и ранее наблюдавшихся моделей активности подразделений БПЛА, ракетных войск и средств ПВО Исламской Республики.

Западные источники, знакомые с ситуацией, также сообщили, что данные события могут быть связаны с проведением военных учений. Однако их масштаб и частота, а также одновременное проведение нескольких мероприятий привлекли повышенное внимание и потребовали более тщательного анализа. Источники добавили, что разведслужбы в настоящее время отслеживают сигналы командования и управления, развертывание сил и логистические перемещения, связанные с космическими силами КСИР. Следует напомнить, что, согласно оценкам, приведенным в репортаже американского телеканала NBC, при отсутствии внешнего контроля производство ракет в Иране может достигать примерно 3000 единиц в месяц. Официальные лица считают, что накопление значительного ракетного арсенала позволило бы Ирану эффективнее защищать свои ядерные объекты и ускорить процесс их восстановления. В репортаже также отмечается, что Нетаньяху может представить президенту США четыре возможных сценария действий, аналогичные тем, которые обсуждались в Овальном кабинете перед июньскими ударами - самостоятельные действия Израиля, действия с ограниченной американской поддержкой, совместную американо-израильскую операцию либо самостоятельные действия Соединенных Штатов. Перед предыдущей операцией президент Трамп выбрал вариант совместных действий.