Израиль готовится нанести удар по Ираку

Правительство Ирака и связанные с ним шиитские вооруженные формирования получили жесткое предупреждение о высокой вероятности масштабных ударов израильских ВВС по территории страны. Об этом сообщает выходящая в Лондоне газета Asharq Al-Awsat. Потенциальные цели обозначены предельно конкретно: госучреждения, служащие шиитских фракций и шиитские милиции (Силы народной мобилизации), склады ракет и беспилотников, тренировочные лагеря, а также высокопоставленные военные и финансовые фигуры, встроенные в инфраструктуру этих группировок. Характер угрозы резко отличается от прежних эпизодов регионального давления. Речь идет не о точечных операциях или символических ударах, а о возможности широкомасштабной кампании, выстроенной на основе глубокого разведывательного проникновения.

Важнейшей деталью стало первое предупреждение, поступившее Багдаду через неназванное арабское государство, поддерживающее рабочие отношения одновременно с США и Ираном. В нем подчеркивалось, что угроза носит «чрезвычайно серьезный» характер и что в политических и силовых кругах Израиля уже говорят о получении от Вашингтона негласного зеленого света. Сравнение с сентябрьской ликвидацией в Дохе высокопоставленных деятелей ХАМАС указывает на готовность Израиля действовать за пределами традиционных границ конфликта, игнорируя прежние негласные красные линии. Через несколько дней после этого сигнала иракские чиновники получили от западных разведывательных структур так называемое «досье» - массив разведывательной информации, подготовленный при участии израильской стороны. По словам источников Asharq Al-Awsat в Багдаде, масштаб, точность и глубина этих материалов произвели шокирующее впечатление. В «досье» детально описывались не только командиры вооруженных группировок, но и их ближайшее окружение, тайные агенты, финансовые посредники, а также государственные структуры, выполняющие для политического и военного влияния шиитских формирований функцию фасада. Западные разведывательные источники прямо предупредили иракское руководство: Израиль рассматривает эти данные как основу для потенциально крупной операции, поскольку, по их оценке, были вскрыты ключевые элементы оперативных, финансовых и сетевых структур проиранских группировок. Шиитские политики, ознакомившиеся с частью «досье», провели прямую параллель с операцией с пейджерами против «Хезболлы» в Ливане, которая в свое время стала символом глубины израильского разведывательного проникновения и способности наносить неожиданные удары по инфраструктуре противника.

Реакция внутри Ирака не заставила себя ждать. Представители различных фракций публично заговорили о необходимости «ограничить оружие рамками государства» и запросили время для поэтапного демонтажа собственных военных возможностей и их формального включения в национальную структуру безопасности. Дополнительным фактором нестабильности стало соперничество между премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани и бывшим главой правительства Нури аль-Малики, каждый из которых стремится использовать ситуацию для укрепления собственных позиций. На этом фоне усиливается и давление со стороны США. Прибытие в Ирак высокопоставленного представителя Министерства обороны США полковника Стефани Бэгли стало прямым сигналом о переходе Вашингтона от деклараций к принуждению. В соответствии с принятым в прошлом месяце Законом о национальной обороне США дальнейшее американское оборонное финансирование Ирака напрямую увязывается со способностью официального Багдада публично и убедительно сократить оперативный потенциал вооруженных формирований, связанных с Ираном, и укрепить полномочия премьер-министра. Закон предусматривает расследование и судебное преследование членов ополчений, действующих вне официальной цепочки командования, а также требует представления четкого графика разоружения к моменту завершения коалиционной миссии в 2026 году.