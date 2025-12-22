Астрономические контракты и рекламные доходы звезд НБА давно стали частью массовой культуры, но не менее показательно то, как сами игроки распоряжаются этими деньгами внутри своих команд. Для одних щедрые подарки партнерам по раздевалке - элемент лидерства и способ цементировать коллектив, для других - необязательный жест, который легко заменить символическими знаками внимания или промо-подарками от спонсоров. Истории, которые время от времени всплывают из уст бывших игроков, позволяют заглянуть в эту неформальную, но весьма красноречивую сторону баскетбольного бизнеса ведущей лиги в мире. Поводом для очередной дискуссии стала репутация легендарного Леброна Джеймса. Его бывший партнер по команде «Кливленд Кавальерс» Брендан Хейвуд публично заявил, что Джеймс - «самый скупой миллиардер», которого он встречал. По его словам, Леброн крайне редко тратит личные средства на подарки партнерам по команде. Если подарки и появлялись, то это, как правило, были вещи, полученные самим Джеймсом по рекламным контрактам - наушники Beats, смартфоны, аксессуары от спонсоров. В какой-то момент, по воспоминаниям Хейвуда, раздевалка была буквально завалена одинаковыми гаджетами, которые игроки затем дарили своим родственникам и друзьям.

Такой подход резко контрастирует с манерой поведения других суперзвезд лиги. Кайри Ирвинг, например, известен тем, что щедро одаривает партнеров по команде за собственный счет. В период выступлений за клуб «Даллас Маверикс» он приобрел для товарищей электромобили и гольф-кары - жест, который в НБА сразу был воспринят как демонстрация уважения и личного отношения к команде. Ирвинг не превращал это в рекламную кампанию и не подчеркивал сумму расходов, что лишь усиливало эффект. Схожей логики придерживается Лука Дончич. Словенский лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» подарил партнерам по команде продвинутые электрические велосипеды - практичный и в то же время небанальный подарок. Для американских реалий, где такие велосипеды стоят недешево, жест был воспринят как знак равенства и признания вклада каждого игрока. Дончич таким образом подчеркивал, что статус суперзвезды не отменяет командного принципа. У лучшего снайпера за всю историю НБА Стефена Карри - свой, более классический стиль. После чемпионских сезонов он дарил партнерам по «Голден Стэйт» часы Rolex, превращая подарок в символ коллективного триумфа. Эти часы стали не просто дорогим аксессуаром, а памятным знаком общей истории, который остается с игроками на всю жизнь.