Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Самый скупой миллиардер

Натик Гусейнзаде, отдел спорта
00:50 957

Астрономические контракты и рекламные доходы звезд НБА давно стали частью массовой культуры, но не менее показательно то, как сами игроки распоряжаются этими деньгами внутри своих команд.

Для одних щедрые подарки партнерам по раздевалке - элемент лидерства и способ цементировать коллектив, для других - необязательный жест, который легко заменить символическими знаками внимания или промо-подарками от спонсоров. Истории, которые время от времени всплывают из уст бывших игроков, позволяют заглянуть в эту неформальную, но весьма красноречивую сторону баскетбольного бизнеса ведущей лиги в мире.

Поводом для очередной дискуссии стала репутация легендарного Леброна Джеймса. Его бывший партнер по команде «Кливленд Кавальерс» Брендан Хейвуд публично заявил, что Джеймс - «самый скупой миллиардер», которого он встречал. По его словам, Леброн крайне редко тратит личные средства на подарки партнерам по команде. Если подарки и появлялись, то это, как правило, были вещи, полученные самим Джеймсом по рекламным контрактам - наушники Beats, смартфоны, аксессуары от спонсоров. В какой-то момент, по воспоминаниям Хейвуда, раздевалка была буквально завалена одинаковыми гаджетами, которые игроки затем дарили своим родственникам и друзьям.

Леброн Джеймс выглядит скорее исключением, чем правилом. Его подход — это философия строгого контроля над расходами и максимальной рациональности

Такой подход резко контрастирует с манерой поведения других суперзвезд лиги. Кайри Ирвинг, например, известен тем, что щедро одаривает партнеров по команде за собственный счет. В период выступлений за клуб «Даллас Маверикс» он приобрел для товарищей электромобили и гольф-кары - жест, который в НБА сразу был воспринят как демонстрация уважения и личного отношения к команде. Ирвинг не превращал это в рекламную кампанию и не подчеркивал сумму расходов, что лишь усиливало эффект.

Схожей логики придерживается Лука Дончич. Словенский лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» подарил партнерам по команде продвинутые электрические велосипеды - практичный и в то же время небанальный подарок. Для американских реалий, где такие велосипеды стоят недешево, жест был воспринят как знак равенства и признания вклада каждого игрока. Дончич таким образом подчеркивал, что статус суперзвезды не отменяет командного принципа.

У лучшего снайпера за всю историю НБА Стефена Карри - свой, более классический стиль. После чемпионских сезонов он дарил партнерам по «Голден Стэйт» часы Rolex, превращая подарок в символ коллективного триумфа. Эти часы стали не просто дорогим аксессуаром, а памятным знаком общей истории, который остается с игроками на всю жизнь.

А вот Кайри Ирвинг в период выступлений за клуб «Даллас Маверикс» приобрел для товарищей электромобили и гольф-кары - жест, который в НБА сразу был воспринят как демонстрация уважения и личного отношения к команде

Есть и другие, не менее показательные примеры. Дрэймонд Грин после титулов «Уорриорз» заказывал для команды индивидуальные ювелирные украшения с чемпионской символикой, Яннис Адетокумбо предпочитает более «земной» формат щедрости: он не раз оплачивал бонусы персоналу клуба, дарил подарки сотрудникам арены и подчеркивал, что успех команды невозможен без людей за кулисами, Кевин Дюрант известен тем, что вручал партнерам дизайнерские кроссовки и эксклюзивные модели из собственных лимитированных серий.

На этом фоне Леброн Джеймс выглядит скорее исключением, чем правилом. Его подход — это философия строгого контроля над расходами и максимальной рациональности: деньги должны работать, а не растворяться в жестах, пусть и эффектных. Другие звезды, напротив, используют подарки как инструмент формирования лояльности и внутренней культуры команды.

В конечном счете тема щедрости или скупости суперзвезд НБА — это разговор не о суммах, а о моделях лидерства. Кто-то выстраивает авторитет через расчет и дистанцию, кто-то - через демонстративную вовлеченность и личную щедрость. И именно в этих различиях, а не в цифрах контрактов и стоимости подарков, проявляется человеческое измерение большого профессионального спорта.

Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот
01:27 847
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3510
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
01:53 345
Драка в парламенте Турции
Драка в парламенте Турции видео
01:23 942
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко
21 декабря 2025, 22:42 3675
Новое испытание для Турции: как прожить без воды?
Новое испытание для Турции: как прожить без воды? важный вопрос
01:00 894
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 1448
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4487
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 2137
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 10591
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4655

