Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана

После того, как близкая соратница президента Трампа, конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна, выступила с законодательной инициативой, предусматривающей отмену 907-й поправки в отношении Азербайджана, армянское лобби в Вашингтоне перешло в контратаку. Связанные с армянской диаспорой члены Палаты представителей Конгресса США внесли новый законопроект, касающийся партнерства Вашингтона и Армения в сфере безопасности. Документ, представленный от имени республиканца из Флориды Гаса Билиракиса и демократа из Нью-Джерси Фрэнка Паллоне, предлагает запретить президенту США отменять ограничения против Азербайджана, введенные на основании 907-й поправки. Тем самым, авторы инициативы пытаются законодательно заблокировать возможность Белого дома самостоятельно корректировать политику в отношении Баку даже в условиях меняющейся региональной реальности.

Отмечу, что содержательная часть законопроекта построена на хорошо знакомых тезисах армянского лобби в США. В частности, в документе утверждается, что любая будущая помощь, оказанная Азербайджану Соединенными Штатами, должна быть поставлена в зависимость от выполнения ряда условий, включая возвращение армян, покинувших Карабах, «освобождение пленных» и «прекращение военных действий против Армении». Примечательно, что требования эти выдвигаются в ситуации, когда военные действия давно прекращены, а Азербайджан и Армения после августовского саммита в Белом доме при участии президента Трампа не только вплотную подошли к подписанию итогового мирного договора, но и даже начали прямые торговые операции друг с другом. Другими словами, «условия», предлагаемые членами Палаты представителей, игнорируют фактическое состояние процесса нормализации на Южном Кавказе и не отражают динамику, сложившуюся после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над своими территориями. В тексте законопроекта прямо говорится, что в случае «невыполнения условий» США должны перейти к прямой поддержке укрепления обороноспособности Армении, то есть, фактически к ее вооружению. То есть, документ не только закрепляет санкционный механизм давления на Азербайджан, но и закладывает основу для одностороннего изменения баланса сил в регионе. Важно подчеркнуть, что законодательная инициатива Билиракиса и Паллоне уже получила подписи ряда других конгрессменов, традиционно ориентированных на лоббирование интересов армянской диаспоры.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) заявил о намерении развернуть в ближайшие дни лоббистскую кампанию с целью расширить двухпартийную поддержку законопроекта. При этом в ANCA открыто признают, что новая инициатива является «прямым ответом» на предложение Анны Паулины Луны об отмене 907-й поправки. Напомню, что в августе этого года, несмотря на активное давление со стороны армянского лобби, президент Трамп после мирного саммита в Белом доме приостановил действие 907-й поправки. Однако сам факт ее существования продолжает оставаться серьезным препятствием на пути развития отношений между США и Азербайджаном. Официальный Баку настаивает на полной и безусловной отмене 907-й поправки, которая по-прежнему используется в качестве инструмента политического давления. Так, после восстановления Азербайджаном в конце 2023 года полного суверенитета, администрация президента Байдена отказалась от практики ежегодной приостановки ее действия, применявшейся с 2001 года - шаг, вызвавший охлаждение отношений между Вашингтоном и Баку. Показательно в этой связи, что только за последний год армянское лобби неоднократно инициировало в Конгрессе США антиазербайджанские законопроекты. Так, в марте документ, подписанный 60 членами Палаты представителей, призывал к немедленному прекращению всей помощи Азербайджану и к сохранению действия 907-й поправки. А в сентябре проармянские конгрессмены внесли еще одну схожую инициативу.