Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана

После того, как близкая соратница президента Трампа, конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна, выступила с законодательной инициативой, предусматривающей отмену 907-й поправки в отношении Азербайджана, армянское лобби в Вашингтоне перешло в контратаку.
Связанные с армянской диаспорой члены Палаты представителей Конгресса США внесли новый законопроект, касающийся партнерства Вашингтона и Армения в сфере безопасности.
Документ, представленный от имени республиканца из Флориды Гаса Билиракиса и демократа из Нью-Джерси Фрэнка Паллоне, предлагает запретить президенту США отменять ограничения против Азербайджана, введенные на основании 907-й поправки. Тем самым, авторы инициативы пытаются законодательно заблокировать возможность Белого дома самостоятельно корректировать политику в отношении Баку даже в условиях меняющейся региональной реальности.
Отмечу, что содержательная часть законопроекта построена на хорошо знакомых тезисах армянского лобби в США. В частности, в документе утверждается, что любая будущая помощь, оказанная Азербайджану Соединенными Штатами, должна быть поставлена в зависимость от выполнения ряда условий, включая возвращение армян, покинувших Карабах, «освобождение пленных» и «прекращение военных действий против Армении».
Примечательно, что требования эти выдвигаются в ситуации, когда военные действия давно прекращены, а Азербайджан и Армения после августовского саммита в Белом доме при участии президента Трампа не только вплотную подошли к подписанию итогового мирного договора, но и даже начали прямые торговые операции друг с другом.
Другими словами, «условия», предлагаемые членами Палаты представителей, игнорируют фактическое состояние процесса нормализации на Южном Кавказе и не отражают динамику, сложившуюся после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над своими территориями.
В тексте законопроекта прямо говорится, что в случае «невыполнения условий» США должны перейти к прямой поддержке укрепления обороноспособности Армении, то есть, фактически к ее вооружению. То есть, документ не только закрепляет санкционный механизм давления на Азербайджан, но и закладывает основу для одностороннего изменения баланса сил в регионе.
Важно подчеркнуть, что законодательная инициатива Билиракиса и Паллоне уже получила подписи ряда других конгрессменов, традиционно ориентированных на лоббирование интересов армянской диаспоры.
Армянский национальный комитет Америки (ANCA) заявил о намерении развернуть в ближайшие дни лоббистскую кампанию с целью расширить двухпартийную поддержку законопроекта. При этом в ANCA открыто признают, что новая инициатива является «прямым ответом» на предложение Анны Паулины Луны об отмене 907-й поправки.
Напомню, что в августе этого года, несмотря на активное давление со стороны армянского лобби, президент Трамп после мирного саммита в Белом доме приостановил действие 907-й поправки. Однако сам факт ее существования продолжает оставаться серьезным препятствием на пути развития отношений между США и Азербайджаном. Официальный Баку настаивает на полной и безусловной отмене 907-й поправки, которая по-прежнему используется в качестве инструмента политического давления. Так, после восстановления Азербайджаном в конце 2023 года полного суверенитета, администрация президента Байдена отказалась от практики ежегодной приостановки ее действия, применявшейся с 2001 года - шаг, вызвавший охлаждение отношений между Вашингтоном и Баку.
Показательно в этой связи, что только за последний год армянское лобби неоднократно инициировало в Конгрессе США антиазербайджанские законопроекты. Так, в марте документ, подписанный 60 членами Палаты представителей, призывал к немедленному прекращению всей помощи Азербайджану и к сохранению действия 907-й поправки. А в сентябре проармянские конгрессмены внесли еще одну схожую инициативу.
Тем не менее, ни один из этих документов не получил достаточной поддержки, чтобы вынести его на рассмотрение Комитета по международным делам Палаты представителей. Несмотря на традиционно сильные позиции армянского лобби в Конгрессе, текущее соотношение сил, а также противоречие между стратегическими интересами США на Южном Кавказе и максималистскими требованиями армянской диаспоры объективно ограничивают продвижение подобных инициатив.
В то же время очевидно, что армянское лобби в США остается сегодня одной из ключевых сил, стремящихся затормозить процесс установления устойчивого мира между Баку и Ереваном. И в этом вопросе позиция американских армян во многом совпадают с интересами ряда региональных игроков, не заинтересованных в стабилизации ситуации на Южном Кавказе и окончательной ликвидации армяно-азербайджанского конфликта, как инструмента перманентного внешнего влияния.