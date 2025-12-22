Боже не хранит Америку

Вся внешняя политика Дании и, соответственно, Гренландии как ее части осуществляется через Министерство иностранных дел Дании. Никаких отдельных, особых дипломатических отношений с иностранными государствами у Гренландии нет и быть не может, как не существует на острове дипломатических представительств других стран. Правда, статус спецпосланника, в отличие от статуса посла, не требует вручения верительных грамот и аккредитации при главе принимающего государства: очевидно, что Джеффу Лэндри в качестве посла вручать верительные грамоты в Гренландии было бы некому, а в Дании их бы не приняли.

Казалось, после неудачной однодневной поездки в Гренландию вице-президента Вэнса в марте эта тема заглохла, и Дональд Трамп увлекся другой забавой – кошмарить другие государства огромными тарифами. А датчане ничего не забыли. Если весной 46% жителей этой страны заявляли, что считают США серьезной угрозой, большей, чем Иран (44%) и Северная Корея (40%), то в ноябрьском опросе YouGov лишь 6% датчан позитивно отозвались о Дональде Трампе, 91% - негативно. Очевидно, после нынешней выходки со спецпосланником эти показатели еще ухудшатся, хотя не очень понятно, куда же хуже.

Что характерно, в Америке тоже недоумевают по поводу этих диких инициатив Трампа. Согласно опросам, больше половины американцев против перспективы присоединения Гренландии, даже если она вдруг окажется реальной. Но это вполне в стиле нынешнего президента – устраивать выходки, которые бы привлекали внимание СМИ и широкой публики. В то время как его экономические достижения позитивно оценивают лишь 33%, критически малая величина в контексте надвигающихся промежуточных выборов, Трамп считает полезным «замутить воду».

И назначение губернатора Луизианы на бесполезную должность, кстати, без отрыва от основной работы представляет собой почти безобидную шалость на фоне сообщений из Вашингтона, что Белый дом отзывает послов и других высокопоставленных дипломатов. Речь идет, по разным данным, о нескольких десятках человек, New York Post называет цифру 48. Это будет новая волна чистки дипломатических кадров после того, как в первые месяцы второго президентства Трампа из Государственного департамента были уволены более 1 350 сотрудников, включая около 250 сотрудников собственно дипломатической службы. По общему мнению экспертов и ветеранов американской дипломатии, внешняя политика США утрачивает профессионализм кадров и эффективность, на первое место ставится лояльность президенту и его сумбурному внешнеполитическому курсу. Неудивительно, что важные переговоры от имени Соединенных Штатов ведут «Витек и зятек» - партнер Трампа по бизнесу и гольфу Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер, люди безо всякого официального дипломатического статуса. Боже, храни Америку.

* * *

Министерство иностранных дел Дании вызывает посла США Кена Хоуэри после назначения американским президентом Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии. Об этом сообщил глава ведомства Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу TV 2.

«Мы в ближайшее время вызываем посла США на переговоры в Министерство иностранных дел, чтобы выдвинуть два требования: четко высказаться и потребовать объяснений», – заявил министр, подчеркнув неприемлемость оспаривания суверенитета королевства.

Глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен добавил, что назначение спецпосланника США не меняет положения вещей, и Гренландия остается территорией гренландцев.

«Мы снова проснулись с новым заявлением американского президента, который назначил специального посланника в Гренландию. Это может звучать масштабно, но для нас дома это ничего не меняет. Гренландия принадлежит гренландцам, и территориальная целостность должна уважаться. Мы рады сотрудничать с другими странами, включая США», – написал он в Facebook.