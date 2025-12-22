Боже не хранит Америку

Вся внешняя политика Дании и, соответственно, Гренландии как ее части осуществляется через Министерство иностранных дел Дании. Никаких отдельных, особых дипломатических отношений с иностранными государствами у Гренландии нет и быть не может, как не существует на острове дипломатических представительств других стран. Правда, статус спецпосланника, в отличие от статуса посла, не требует вручения верительных грамот и аккредитации при главе принимающего государства: очевидно, что Джеффу Лэндри в качестве посла вручать верительные грамоты в Гренландии было бы некому, а в Дании их бы не приняли.
Казалось, после неудачной однодневной поездки в Гренландию вице-президента Вэнса в марте эта тема заглохла, и Дональд Трамп увлекся другой забавой – кошмарить другие государства огромными тарифами. А датчане ничего не забыли. Если весной 46% жителей этой страны заявляли, что считают США серьезной угрозой, большей, чем Иран (44%) и Северная Корея (40%), то в ноябрьском опросе YouGov лишь 6% датчан позитивно отозвались о Дональде Трампе, 91% - негативно. Очевидно, после нынешней выходки со спецпосланником эти показатели еще ухудшатся, хотя не очень понятно, куда же хуже.
Что характерно, в Америке тоже недоумевают по поводу этих диких инициатив Трампа. Согласно опросам, больше половины американцев против перспективы присоединения Гренландии, даже если она вдруг окажется реальной. Но это вполне в стиле нынешнего президента – устраивать выходки, которые бы привлекали внимание СМИ и широкой публики. В то время как его экономические достижения позитивно оценивают лишь 33%, критически малая величина в контексте надвигающихся промежуточных выборов, Трамп считает полезным «замутить воду».
И назначение губернатора Луизианы на бесполезную должность, кстати, без отрыва от основной работы представляет собой почти безобидную шалость на фоне сообщений из Вашингтона, что Белый дом отзывает послов и других высокопоставленных дипломатов. Речь идет, по разным данным, о нескольких десятках человек, New York Post называет цифру 48. Это будет новая волна чистки дипломатических кадров после того, как в первые месяцы второго президентства Трампа из Государственного департамента были уволены более 1 350 сотрудников, включая около 250 сотрудников собственно дипломатической службы. По общему мнению экспертов и ветеранов американской дипломатии, внешняя политика США утрачивает профессионализм кадров и эффективность, на первое место ставится лояльность президенту и его сумбурному внешнеполитическому курсу. Неудивительно, что важные переговоры от имени Соединенных Штатов ведут «Витек и зятек» - партнер Трампа по бизнесу и гольфу Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер, люди безо всякого официального дипломатического статуса. Боже, храни Америку.
* * *
Министерство иностранных дел Дании вызывает посла США Кена Хоуэри после назначения американским президентом Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии. Об этом сообщил глава ведомства Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу TV 2.
«Мы в ближайшее время вызываем посла США на переговоры в Министерство иностранных дел, чтобы выдвинуть два требования: четко высказаться и потребовать объяснений», – заявил министр, подчеркнув неприемлемость оспаривания суверенитета королевства.
Глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен добавил, что назначение спецпосланника США не меняет положения вещей, и Гренландия остается территорией гренландцев.
«Мы снова проснулись с новым заявлением американского президента, который назначил специального посланника в Гренландию. Это может звучать масштабно, но для нас дома это ничего не меняет. Гренландия принадлежит гренландцам, и территориальная целостность должна уважаться. Мы рады сотрудничать с другими странами, включая США», – написал он в Facebook.
*** 13:03
Копенгаген призвал Вашингтон учитывать суверенитет Дании после того, как президент Дональд Трамп назначил спецпосланника по Гренландии, сообщает Reuters.
Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что назначение Трампом губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии отражает неизменный интерес Америки к острову.
«Это назначение подтверждает неизменный интерес Америки к Гренландии. Однако мы настаиваем, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания», – подчеркнул Расмуссен.
*** 10:55
Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри на пост своего спецпосланника по Гренландии.
«Я рад сообщить, что назначаю великолепного губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности Соединенных Штатов. Президент выразил уверенность, что его новый спецпосланник будет «решительно защищать интересы» США.
Напомним, в январе Трамп предложил Дании продать Соединенным Штатам остров Гренландия. Датский премьер-министр Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что эта территория не продается.
В начале марта Трамп поддержал право жителей Гренландии на самоопределение. Он уточнил, что США готовы принять остров в свой состав. Американский лидер заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию и желает инвестировать в ее развитие.
В том же месяце глава Белого дома выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению указанного острова к США увенчается успехом. Он подчеркнул, что это произойдет со стопроцентной вероятностью.