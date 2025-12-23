Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект

Азербайджан и Турция выходят на новый этап энергетического диалога: Баку инициировал переговоры о поставках газа с каспийского месторождения «Апшерон», запуск которого намечен на 2029 год. Об этом 22 декабря заявил в Баку на заседании межправительственной комиссии премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Стратегическое партнерство сторон укрепляется также в сфере геологоразведки и добычи: вхождение турецкой компании TPAO с 30-процентной долей в проект «Шафаг-Асиман» летом текущего года свидетельствует о намерении Анкары и Баку совместно раскрывать потенциал перспективных блоков месторождений Каспия. На текущий момент Турция, чья годовая потребность в газе составляет около 55 млрд кубометров, уже получает азербайджанское топливо с месторождения «Шах-Дениз» по двум контрактам через газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ) и TANAP.

Геополитический контекст диктует Турции необходимость диверсификации, поскольку возможное снижение доли российского газа, ограничения на поставки из Ирана и обязательства перед западными партнерами вынуждают Анкару искать дополнительные ресурсы у Азербайджана и Туркменистана, параллельно развивая собственные и зарубежные проекты добычи. Ожидается, что критическим периодом для турецкого энергобаланса станут 2028-2029 годы - период, когда рынок пополнится существенными объемами американского сжиженного природного газа. К началу же 2030-х годов истекающие контракты по «Шах-Дениз», вероятно, будут пролонгированы с учетом актуальных нужд республики. Однако перспективы «Апшерона» остаются предметом дискуссий. С 2023 года в рамках первой фазы освоения этого месторождения (SOCAR и TotalEnergies - по 35 процентов, ADNOC - 30 процентов) добывается около 1,5 миллиарда кубометров газа в год, которые полностью потребляются внутренним рынком Азербайджана. А реализация второй, полномасштабной стадии проекта ежегодной мощностью более 6 миллиардов сталкивается с финансовыми и техническими разногласиями. Принятие финального инвестиционного решения (FID) откладывается уже третий год. Основные споры ведутся вокруг судьбы газа и строительства инфраструктуры. Как стало известно haqqin.az из двух информированных источников, французская компания TotalEnergies предлагала вместо строительства нового объекта использовать для оптимизации затрат мощности Сангачальского терминала, однако в 2025 году консультации с SOCAR и BP к консенсусу не привели. Проект «Апшерон-2» пока находится в подвешенном состоянии, хотя в SOCAR надеются, что FID может быть одобрен акционерами проекта в 2026 году.