USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект

новые подробности
Эльнур Мамедов, отдел экономики
02:10 625

Азербайджан и Турция выходят на новый этап энергетического диалога: Баку инициировал переговоры о поставках газа с каспийского месторождения «Апшерон», запуск которого намечен на 2029 год.

Об этом 22 декабря заявил в Баку на заседании межправительственной комиссии премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Стратегическое партнерство сторон укрепляется также в сфере геологоразведки и добычи: вхождение турецкой компании TPAO с 30-процентной долей в проект «Шафаг-Асиман» летом текущего года свидетельствует о намерении Анкары и Баку совместно раскрывать потенциал перспективных блоков месторождений Каспия. На текущий момент Турция, чья годовая потребность в газе составляет около 55 млрд кубометров, уже получает азербайджанское топливо с месторождения «Шах-Дениз» по двум контрактам через газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ) и TANAP.

Асадов с Йылмазом выступили с громкими заявлениями. А что дальше?

Геополитический контекст диктует Турции необходимость диверсификации, поскольку возможное снижение доли российского газа, ограничения на поставки из Ирана и обязательства перед западными партнерами вынуждают Анкару искать дополнительные ресурсы у Азербайджана и Туркменистана, параллельно развивая собственные и зарубежные проекты добычи. Ожидается, что критическим периодом для турецкого энергобаланса станут 2028-2029 годы - период, когда рынок пополнится существенными объемами американского сжиженного природного газа. К началу же 2030-х годов истекающие контракты по «Шах-Дениз», вероятно, будут пролонгированы с учетом актуальных нужд республики.

Однако перспективы «Апшерона» остаются предметом дискуссий. С 2023 года в рамках первой фазы освоения этого месторождения (SOCAR и TotalEnergies - по 35 процентов, ADNOC - 30 процентов) добывается около 1,5 миллиарда кубометров газа в год, которые полностью потребляются внутренним рынком Азербайджана. А реализация второй, полномасштабной стадии проекта ежегодной мощностью более 6 миллиардов сталкивается с финансовыми и техническими разногласиями. Принятие финального инвестиционного решения (FID) откладывается уже третий год. Основные споры ведутся вокруг судьбы газа и строительства инфраструктуры.

Как стало известно haqqin.az из двух информированных источников, французская компания TotalEnergies предлагала вместо строительства нового объекта использовать для оптимизации затрат мощности Сангачальского терминала, однако в 2025 году консультации с SOCAR и BP к консенсусу не привели. Проект «Апшерон-2» пока находится в подвешенном состоянии, хотя в SOCAR надеются, что FID может быть одобрен акционерами проекта в 2026 году.

TotalEnergies предлагала вместо строительства нового объекта использовать для оптимизации затрат мощности Сангачальского терминала, однако в 2025 году консультации с SOCAR и BP к консенсусу не привели

В TotalEnergies обещали haqqin.az ответить на возникшие вопросы, однако сложность переговорной ситуации не позволила французской компании дать нашей редакции оперативный комментарий.

Несмотря на официальные заявления Баку о старте экспорта газа в 2029 году, отраслевые эксперты настроены скептически, указывая на отсутствие FID и ясности по вопросам инвестиций. По их оценкам, первый газ с полномасштабной разработки «Апшерона» поступит на рынок не ранее 2030 года. На фоне прежних планов по экспорту этого газа в Европу через «Южный газовый коридор», нынешний интерес Турции добавляет неопределенности в вопросе распределения будущих потоков.

Учитывая запасы месторождения, оцененные в 350 миллиардов кубометров, проект сохраняет статус стратегического, однако его окончательная конфигурация и сроки реализации будут зависеть от исхода переговоров, которые продолжатся в наступающем 2026 году.

Читайте по теме

Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 12534
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 4486
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
5 ноября 2025, 01:08 7495
Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 130
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 257
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 243
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 285
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 801
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5129
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1241
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3716
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2119
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6276
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 969

ЭТО ВАЖНО

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 130
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 257
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 243
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 285
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 801
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5129
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1241
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3716
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2119
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6276
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться