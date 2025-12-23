Что за игра против Турции?

Турецкие телеканалы, аналитические студии и близкие к правительству печатные издания все чаще говорят о смещении баланса сил в Восточном Средиземноморье, напрямую связывая это с углубляющимся военно-политическим взаимодействием между Израилем, Грецией и Кипром. В этой конфигурации Турция все отчетливее адресатом политики сдерживания. Тональность турецких комментариев варьируется от сдержанной тревоги до алармистских настроений. На ведущих телеканалах демонстрируются карты Эгейского и Восточного Средиземного морей, обсуждаются радиусы действия израильских и греческих ВВС, зоны ответственности флотов и сценарии возможного развертывания сил быстрого реагирования. Само понятие «совместной дивизии», активно циркулирующее в турецких эфирах, стало символом серьезных опасений перед формированием новой региональной оси, способной ограничить свободу маневра Анкары на морском театре.

Характерным стало заявление одного из комментаторов на канале A Haber, который подчеркнул, что Турция не намерена ни на кого нападать, но при этом предупредил тех, кто «имеет такие намерения». В турецкой интерпретации особое беспокойство вызывает личная и политическая связка между премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Турецкие СМИ все чаще описывают эти контакты как оформляющуюся региональную архитектуру сдерживания Турции - от энергетики и морских коммуникаций до безопасности и военного планирования. На этом фоне в Анкаре активизировались слухи о возможных кадровых перемещениях на самом верху. Кипрский телеканал Alpha сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы рассматривает варианты перестановок в высшем руководстве страны с учетом изменившейся региональной обстановки. В частности, в сообщениях упоминается возможная замена министра иностранных дел Хакана Фидана или его перевод на другую должность. Упоминается также фигура главы турецкой разведки MIT Ибрагима Калына, как потенциального кандидата на более высокий пост. Подобные утечки в турецких экспертных кругах трактуются как косвенное признание того, что прежняя внешнеполитическая линия Анкары в Восточном Средиземноморье дала сбой.