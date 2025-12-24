Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?

USD 1.7000
Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook армянский эксперт-международник Сурен Саркисян, начало следующего года в Армении, по всей видимости, пройдет под знаком повышенной внешнеполитической активности США.

По словам Саркисяна, уже в феврале в Ереване ждут визит «высокопоставленного американского должностного лица», и не исключено, что именно в этот период может быть формально открыт так называемый «маршрут Трампа», который в последние месяцы стал одной из ключевых тем американо-региональной дипломатии на Южном Кавказе.

Саркисян обращает внимание и на сопутствующие сигналы, в частности, на информацию об отзыве посла США в Армении Кристины Квиен. В экспертной логике этот момент приобретает особое значение, поскольку остается открытым вопрос, будет ли действующий посол продолжать исполнять во время визита обязанности высокопоставленного представителя Вашингтона или же дипмиссию США в этот момент возглавит временный поверенный в делах. Хотя с учетом бюрократических процедур, вероятность назначения нового посла в столь сжатые сроки представляется минимальной.

Эксперт напоминает, что за всю историю армяно-американских отношений самыми высокими по статусу фигурами, посещавшими Ереван, были спикер Палаты представителей и госсекретарь США.

Сурен Саркисян известен как эксперт, имеющий устойчивые контакты в политических кругах США, который ранее уже озвучивал впоследствии подтвержденные сведения о готовящихся высокоуровневых контактах между Вашингтоном и Ереваном.

Оценки Саркисяна выглядят логичными и в более широком контексте: в настоящее время Соединенные Штаты ведут интенсивные двусторонние консультации как с Арменией, так и с Азербайджаном по деталям проекта «маршрута Трампа», проходящего через Зангезур.

Дополнительным подтверждением этой активности стало недавнее сообщение Американо-азербайджанской торговой палаты о том, что послы Армении и Азербайджана в США - Нарек Мкртчян и Хазар Ибрагим - приняли участие в обсуждении проекта «Дороги Трампа» (TRIPP). В рамках круглого стола к дискуссии подключились также дипломаты из Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Обсуждение было сосредоточено на том, каким образом TRIPP способен ускорить развитие инфраструктуры, укрепить региональную связанность и обеспечить устойчивое экономическое присутствие США вдоль Срединного коридора.

Как следует из соглашения, достигнутого 8 августа в Вашингтоне, «маршрут Трампа» планируется передать в управление частным американским компаниям. Речь идет о заключении долгосрочного контракта сроком на 49 или 99 лет, что подчеркивает стратегический характер проекта и намерение Вашингтона закрепиться в регионе не символически, а на институциональном уровне.

После согласования механизмов обеспечения беспрепятственного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, параметров инвестиций в строительство 43-километровой железнодорожной линии, вопросов безопасности и других технических деталей ожидаются подписание итогового соглашения и формальная закладка основы маршрута.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что реализация «маршрута Трампа» намечена на начало 2026 года.

Учитывая, что мирные договоренности между Баку и Ереваном позиционируются как одно из ключевых внешнеполитических достижений Дональда Трампа, о котором президент США регулярно напоминает публично, логично ожидать, что американская администрация придаст церемонии запуска проекта особое значение. В этой логике направление в регион высокопоставленного американского представителя выглядит практически неизбежным.

Наиболее вероятным кандидатом на эту роль источники и эксперты называют госсекретаря США Марко Рубио. Его визит на Южный Кавказ стал бы не только символическим жестом поддержки процесса региональной нормализации, но и четким сигналом о том, что «маршрут Трампа» рассматривается Вашингтоном как долгосрочный геополитический и экономический проект, призванный встроить регион Южного Кавказа в новую архитектуру транзита, безопасности и американского влияния.

