Золотой линкор Трампа имени Трампа

Дональд Трамп известен своим увлечением всем блестящим и грандиозным. Наглядной жертвой стал Белый дом, который по его прихоти ломают, перестраивают и достраивают: девелопер может стать президентом, но никуда из президента не денется. А нынче Америка стала свидетельницей новой циклопической затеи Трампа. Он заявил, что Соединенные Штаты будут строить самые большие и самые смертельные корабли в мире. В понедельник американский президент выступил в своем гольф-клубе Мар-а-Лаго в присутствии министра обороны Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и министра ВМС Джона Фелана с сообщением, что в рамках реализации проекта «Золотого флота» (Трамп, как сорока, очень любит золотое) будет начато строительство линейки линкоров класса «Трамп» (присваивать всему свое имя Трамп любит даже больше золота). На логотипе кораблей будет изображен сам Трамп с поднятым кулаком, как он был запечатлен фотографами после попытки покушения во время предвыборной кампании. Американская флотская традиция предписывает называть линкоры в честь штатов, а авианосцами дают имена бывших президентов, но какие могут быть традиции там, где есть высочайшее пожелание Дональда Трампа?

Линкоры будут разрабатывать под личным чутким руководством президента, который уделит важное внимание их дизайну, потому что он, по его собственным словам, «очень эстетичный человек». В конце сентября, выступая перед генералами и адмиралами, Трамп заявил: «Я не фанат некоторых кораблей, которые вы строите. Я очень эстетичный человек. Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей с эстетической точки зрения». Ну вот теперь всем он покажет, как надо. Разумеется, на линкорах будет самое передовое оружие – от гиперзвуковых ракет до лазеров и электромагнитных (рельсовых) орудий. Первоначально предполагается построить два таких линкора, затем увеличить их число до 25. Первый уже даже получил название – Defiant («Дерзкий»), его должны спустить на воду в начале 2030-х. «Линкоры всегда были символами национальной мощи», - говорит Дональд Трамп, только не уточняет, что так было до Второй мировой войны, которая поставила крест на старых представлениях. Последним полноценным линкором был британский Vanguard, который спустили на воду в 1946 году и уже через десять лет вывели из эксплуатации. Последний американский линейный корабль «Миссури», списанный в 1992 году, был заложен на верфи еще в 1941 году. В послевоенный период и вплоть до настоящего времени роль передовой ударной силы на море стала отводиться авианосцам. Колоссальная дороговизна при ограниченных боевых возможностях и повышенной уязвимости от ракет и авиации противника превратили линкоры в устаревший, бесперспективный тип военного корабля. Что-то изменилось с тех пор, кроме дополнительной эффективности средств поражения? Ничего, кроме персоны главнокомандующего в Овальном кабинете, одержимого фантастическими проектами.