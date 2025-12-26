Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует

Выступая накануне утром на конференции «Оген» в Тель-Авиве, председатель партии «Наш дом Израиль» депутат Кнессета Авигдор Либерман взорвал информационную бомбу. По его словам, недавняя встреча в Нью-Йорке главы «Моссада» Давида Барнеа с официальными лицами Катара закончилась не только обсуждением судьбы израильских заложников, но и созданием сомнительных «рабочих групп». Самая скандальная из них, по утверждению Либермана, — это группа по коммуникациям, задачей которой является работа над созданием в Израиле «позитивного имиджа Катара».

«Мы вернулись в состояние до 6 октября, - заявил Либерман. - Снова катарцы, снова встречи, снова катарские деньги. Я бы хотел, чтобы народу Израиля подробно объяснили, почему создаются такие группы и почему об этом не проинформирован Кабинет министров». Заявление Либермана стало сокрушительным ударом по концепции национальной безопасности Израиля. По сути, один из ведущих израильских политиков обвинил руководство внешней разведки «Моссад» в продолжении политики «умиротворения агрессора», приведшей еврейское государство к катастрофе 7 октября 2023 года. Цинизм ситуации довершил сам Катар. Ранее в этом месяце премьер-министр и глава МИД эмирата Мохаммед аль-Тани фактически признал, что Доха годами действовала как доверенный подрядчик израильских правительств. По его словам, 13 лет назад Катар выстроил отношения с ХАМАС по прямой просьбе США, а пресловутые финансовые потоки были «абсолютно прозрачным процессом», о котором знали все. Аль-Тани прямо бьет по израильскому политическому истеблишменту, подчеркивая, что в схему были вовлечены не только кабинет Биньямина Нетаньяху, но и правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида.

«Мы взаимодействовали со всеми ведомствами: «Моссадом», ШАБАКом и МИДом - все они участвовали в предоставлении этой помощи», - заявил аль-Тани, снимая с себя ответственность за усиление террористического анклава. При этом Катар уже сегодня выдвигает ультиматум на будущее, утверждая, что поддержит палестинцев, однако восстанавливать то, что Израиль разрушил в ходе войны, эмират не намерен. Ответ «Моссада» на обвинения Либермана последовал в беспрецедентно жесткой и публичной форме. Спецслужба не просто опровергла слова Либермана, а назвала их «безосновательной ложью», лишенной каких-либо фактических оснований. По версии разведки, повестка встречи в Нью-Йорке, которая проходила при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, была диаметрально противоположной - Израиль и США выдвинули Катару жесткое требование прекратить подстрекательство через телеканал «Аль-Джазира», разжигающее антисемитизм и терроризм, а также принять меры против базирующихся в Дохе лидеров ХАМАС.