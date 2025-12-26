USD 1.7000
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL

Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
Телефонные звонки Дональда Трампа президентам Шавкату Мирзиёеву и Касым-Жомарту Токаеву с приглашением на саммит G20 в Майами являются четким сигналом о масштабной корректировке внешнеполитического курса Вашингтона.

Объявив об этих контактах на своей платформе Truth Social и назвав отношения с Ташкентом и Астаной «прекрасными», Дональд Трамп фактически обозначил Центральную Азию в условиях глобальной геополитической турбулентности как зону приоритетных интересов США.

Геополитическая подоплека приглашения очевидна: Вашингтон последовательно наращивает присутствие в регионе, исторически находящемся в орбите влияния Москвы и под растущим экономическим давлением Пекина

Тот факт, что Узбекистан и Казахстан приглашены в качестве почетных гостей на встречу лидеров крупнейших экономик мира, подчеркивает их особый статус: не будучи членами «двадцатки», они становятся ключевыми партнерами для страны-организатора саммита, который пройдет в декабре 2026 года.

Подготовка к этому мероприятию демонстрирует прагматичный подход Белого дома, ключевыми приоритетами которого публично обозначены экономический рост, энергетическая безопасность и технологические инновации.

Для крупнейших экономик Центральной Азии - Казахстана с его прогнозируемым ВВП в 300 миллиардов долларов и Узбекистана, стремящегося к отметке 140 миллиардов, - участие в таком форуме открывает прямой доступ к глобальной элите, распоряжающейся 85 процентами мирового ВВП.

Однако за этим признанием стоит глубокое инвестиционное противостояние, в рамках которого американская стратегия при Трампе смещается в сторону точечного технологического и ресурсного доминирования. В то время как Китай на протяжении последнего десятилетия реализовывал концепцию «Пояса и пути», вкладывая сотни миллиардов долларов в «твердую» инфраструктуру в виде дорог и трубопроводов, Вашингтон делает ставку на контроль над критически важными цепочками поставок.

Для крупнейших экономик Центральной Азии - Казахстана с его прогнозируемым ВВП в 300 миллиардов долларов и Узбекистана, стремящегося к отметке 140 миллиардов, - участие в таком форуме открывает прямой доступ к глобальной элите

Геополитическая подоплека приглашения очевидна: Вашингтон последовательно наращивает присутствие в регионе, исторически находящемся в орбите влияния Москвы и под растущим экономическим давлением Пекина. Китайский подход превратил страны Центральной Азии в транзитные придатки своей экономики, создав при этом значительную долговую нагрузку.

Трамп же предлагает альтернативу в виде «качественных инвестиций» через формат C5+1, где основной акцент сделан на добыче лития, кобальта и урана, необходимых для высокотехнологичной гонки. Центральная Азия производит сегодня около половины мирового урана и обладает запасами редкоземельных металлов, без которых невозможно производство смартфонов, электромобилей и современных систем вооружения.

Особый интерес американского бизнеса сосредоточен на проектах по переработке сырья внутри региона, что должно снизить зависимость мирового рынка от китайских заводов. Ожидаемое в начале следующего года турне госсекретаря США Марко Рубио по странам Центральной Азии призвано закрепить не просто торговые сделки, а долгосрочные технологические альянсы, которые выведут Казахстан и Узбекистан из-под исключительного влияния восточных соседей.

Таким образом, приглашение на G20 становится венцом новой стратегии: Вашингтон готов платить за лояльность региона не только инвестициями, но и международным признанием, превращая регион Центральной Азии из «заднего двора» евразийских империй в передовую линию борьбы за ресурсы будущего.

Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
Пентагон отправил курдам тяжелое вооружение
01:45 301
Названы страны, готовые направить войска в Украину
Названы страны, готовые направить войска в Украину
01:30 508
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует
Либерман обвиняет, «Моссад» контратакует наша корреспонденция
00:20 806
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит все еще актуально
25 декабря 2025, 18:24 7584
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран
Нетаньяху убеждает Трампа: давай валить Иран Цви Зильбер комментирует для haqqin.az
25 декабря 2025, 23:42 1015
Армения жертвует Ираном ради Израиля
Армения жертвует Ираном ради Израиля главная тема
25 декабря 2025, 19:42 4328
Украинские военные освободили пять сел
Украинские военные освободили пять сел
25 декабря 2025, 22:16 2635
В Грузии задержан экс-министр обороны
В Грузии задержан экс-министр обороны
25 декабря 2025, 21:35 2200
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
В Армении объяснили, почему азербайджанский бензин продается по низкой цене
25 декабря 2025, 20:17 4655
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL
Москва обвинила Украину в крушении самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 19:23
25 декабря 2025, 19:23 12191
Самедову продлили арест
Самедову продлили арест
25 декабря 2025, 19:50 2543
