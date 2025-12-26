Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров

Объявив об этих контактах на своей платформе Truth Social и назвав отношения с Ташкентом и Астаной «прекрасными», Дональд Трамп фактически обозначил Центральную Азию в условиях глобальной геополитической турбулентности как зону приоритетных интересов США.

Телефонные звонки Дональда Трампа президентам Шавкату Мирзиёеву и Касым-Жомарту Токаеву с приглашением на саммит G20 в Майами являются четким сигналом о масштабной корректировке внешнеполитического курса Вашингтона.

Тот факт, что Узбекистан и Казахстан приглашены в качестве почетных гостей на встречу лидеров крупнейших экономик мира, подчеркивает их особый статус: не будучи членами «двадцатки», они становятся ключевыми партнерами для страны-организатора саммита, который пройдет в декабре 2026 года.

Подготовка к этому мероприятию демонстрирует прагматичный подход Белого дома, ключевыми приоритетами которого публично обозначены экономический рост, энергетическая безопасность и технологические инновации.

Для крупнейших экономик Центральной Азии - Казахстана с его прогнозируемым ВВП в 300 миллиардов долларов и Узбекистана, стремящегося к отметке 140 миллиардов, - участие в таком форуме открывает прямой доступ к глобальной элите, распоряжающейся 85 процентами мирового ВВП.

Однако за этим признанием стоит глубокое инвестиционное противостояние, в рамках которого американская стратегия при Трампе смещается в сторону точечного технологического и ресурсного доминирования. В то время как Китай на протяжении последнего десятилетия реализовывал концепцию «Пояса и пути», вкладывая сотни миллиардов долларов в «твердую» инфраструктуру в виде дорог и трубопроводов, Вашингтон делает ставку на контроль над критически важными цепочками поставок.