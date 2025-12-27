Ын грозит атомной подлодкой

В 2021 году было заявлено, что КНДР увеличит свою военную мощь за счет собственных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), гиперзвукового оружия, спутников и ударных атомных подводных лодок. Сейчас у нее уже есть МБР «Хвасон» модификаций 18, 19 и 20. Год назад, в январе 2025 года, была испытана гиперзвуковая ракета, развившая скорость в 12 раз выше скорости звука. Свой первый спутник северокорейцы запустили еще в 2012 году. И вот теперь они хвастаются атомной подлодкой водоизмещением 8 700 тонн.

Первый раз Кис Чен Ын сфотографировался на фоне корпуса будущей подлодки в марте этого года, но сейчас было дано более детально изображение, зафиксировавшее более продвинутую стадию постройки. Конечно, показанный на камеры корпус еще не боевая лодка, но специалисты говорят, что специфика построения подлодок – изнутри наружу, и работа над корпусом – это уже завершающая стадия работы, когда основные внутренние компоненты, включая атомный двигатель, уже установлены. Сами северокорейцы утверждают, что это не единственная строящаяся атомная подлодка.

Эксперты между тем выражают сильные сомнения, что инженерам их КНДР удалось решить все сверхсложные проблемы, связанные с работой ядерной силовой установки, поставками материалов, обеспечивающих сопротивление давлению морской воды, технологиями подавления шума, работы гидролокатора, запуска баллистических ракет из подводного положения. Даже для самых развитых государств построение атомной подводной лодки – дело многих лет, и ссылки на технологическую помощь со стороны России в ответ на поддержку КНДР в войне против Украины не снимают всех возникающих вопросов. Нет пока никаких объективных свидетельств, что уже прошли какие-то тестовые испытания ядерного реактора, а ракетные пуски, если они состоятся, то не раньше пары лет после спуска лодки на воду, считают специалисты.

Если же Северная Корея получит в итоге рабочие атомные субмарины, это сильно осложнит ситуацию не только в Восточной Азии, но и во всем Тихоокеанском регионе, поскольку эти носители ядерного оружия, в отличие имеющихся на вооружении КНДР дизельных подлодок, имеют практически бесконечный запас времени пребывания под водой, значительно большую скорость и бесшумность. Учитывая авантюрный характер северокорейского вождя, можно ожидать самых дерзких провокаций в отношении Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов. А Китай, похоже, теряет бывшее решающее влияние на своего, казалось, вечно отсталого соседа. КНДР остается одной из самых отсталых стран мира, но при этом до зубов вооруженной самым опасным оружием, что позволяет шантажировать соседей и остальной, такой продвинутый, мир.