Амбиции Китая уперлись в потолок

Китайское экономическое чудо, буквально вбросившее эту еще недавно отчаянно бедную страну на позицию главного конкурента Соединенных Штатов, наглядно иллюстрируется внушительными цифрами неустанного экономического роста. Первые десять лет нынешнего столетия ежегодный прирост ВВП не опускался ниже 9-10%, а в 2007 году скакнул на рекордные 14%. Дальше было десятилетие относительного замедления до 6-7% в год, а вот ковидный 2020-й уронил темпы до 2,3%. И с тех пор Китай еще никак не придет в себя, не будучи в состоянии выйти на уровень 5%, заданный партийным начальством. И не может не возникнуть вопрос: может ли выйти? Не остался ли позади период интенсивного роста китайской экономики? К этому вопросу с некоторых пор прибавился другой: насколько можно доверять официальной статистике? Эксперты подозревают, что Пекин завышает реальные показатели. Так, власти отдельных провинций ловили на желании приукрасить показатели перед центром, и совокупная цифра в итоге оказывается далека от реальности.

Американский независимый аналитический центр Rhodium, специализирующийся на изучении китайской экономики, оценил рост ВВП Китая в 2025 году всего в 2,5-3%, в то время как официальный показатель - 3-4,5% по году с выходом на 5,2% в третьем квартале. Другие аналитические структуры тоже не согласны с официальными оценками. Немецкий экономический институт дает средний рост в 4,4% в 2025 году и прогнозирует 4,1% в 2026 году. DZ Bank указывает 4,5% в 2025 году и 3,4% в 2026 году. То есть тенденция к дальнейшему снижению темпов роста. Не только западные, но и китайские специалисты указывают на завышенные цифры. В начале уходящего года скандал вызвало высказывание главного экономиста одной из госкомпаний и советника правительства Гао Шаньвэня: «Мы не знаем истинных цифр экономического роста Китая. Я предполагаю, что за последние два-три года реальный показатель в среднем мог составлять около 2%, хотя официальная цифра близка к 5%. Если я прав, думаю, было бы разумнее ожидать темпов роста от 3% до 4% в течение следующих трех-пяти лет. Но официальная цифра всегда будет около 5%». По свидетельству The Wall Street Journal, эти слова вызвали гнев Си Цзиньпина, ведь эти ежегодные пять процентов берутся из обещания председателя КНР, данного в 2020 году, удвоить экономику страны к 2035 году. При меньших темпах сделать это не получится.

Однако та модель роста, что обеспечивала Китаю интенсивное развитие, уже не дает желаемых результатов и даже делает Пекин зависимым от внешней конъюнктуры. Сейчас от 60 до 70 процентов роста экономики приходится на внешнюю торговлю. Любое падение спроса на глобальных рынках сказывается на развитии Поднебесной, как случилось во время эпидемии ковида. А нынче, когда администрация Белого дома выбрала политику вытеснения китайской продукции из США, самого большого торгового партнера Китая, к экономическим факторам риска добавились политические. При этом компенсировать потери на внешних рынках за счет внутреннего потребления не выходит: в Китае сильно подорожала рабочая сила, долгое время дававшая преимущество при догоняющей модернизации, но так и не вырос в достаточной мере свой средний класс. К тому же для китайцев характерна сберегательная модель потребительского поведения, в условиях значительной экономической неопределенности они предпочитают откладывать средства, а не тратить их. В стране фиксируют дефляцию, падение цен на товары и услуги, что свидетельствует о превышении предложения над спросом. Это ведет к падению доходов компаний и снижению зарплат. Сообщают, что даже в прорывных производствах, задействованных в разработке искусственного интеллекта и новой энергетики, начальные зарплаты сейчас на семь процентов ниже, чем в 2022 году. По данным Bloomberg, более 25% зарегистрированных китайских компаний в первой половине 2025 года сообщили об убытках. А на рынке жилищного строительства наблюдается кризис: нет покупателей. Местные власти провинций вынуждены поддерживать на плаву перекредитованные строительные компании, чтобы не допустить их банкротства, и в свою очередь увеличивая собственные долги. Уже сейчас госдолг Китая превысил 120% ВВП.